Зачем Российская империя продала Аляску?

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Несмотря на то, что соперничество времен холодной войны продолжает оставаться образом российско-американских отношений, эти две великие нации имеют историю прагматичного заключения сделок, которая достигла своего апогея с продажей российского полуострова Аляска Америке. Эта сделка родилась не из соперничества Российской империи с Соединенными Штатами, а из конкуренции обеих стран с Великобританией, чья империя сделала ее самой могущественной нацией эпохи, обладающей поистине глобальным присутствием.

Россия и Британия уже сталкивались в Крымской войне, которая началась в октябре 1853 года и в которой англо-французские войска выступили против России. Хотя, как следует из названия, конфликт был сосредоточен на юго-западном фланге России, он также распространился на Тихий океан, когда флот русских крейсеров, базировавшихся в сибирских портах, стал угрожать торговым связям Великобритании с Калифорнией. В Гонолулу была собрана объединенная британская и французская эскадра, и 25 июля 1854 года она отправилась в плавание, преследуя русские корабли. Взяв слабо защищенный порт Ситка на Аляске, они направились на юг к Петропавловску, что закончилось катастрофой для союзников.

Несмотря на это, Россия по-прежнему опасалась британских амбиций в Тихом океане. Остров Ванкувер, расположенный недалеко от материковой части западной Канады, уже был колонией британской короны, а население соседней Британской Колумбии быстро росло, поскольку золотоискатели устремились на запад. Были разработаны планы по официальному включению этой территории в состав империи. Это означало, что владения Великобритании в Северной Америке теперь будут иметь общую сухопутную границу с Россией.

Аляску было трудно оборонять, учитывая прекрасные линии снабжения, поэтому царь Александр II решил продать ее. В 1859 году он обратился к Великобритании и США как к потенциальным покупателям. Первые не проявили особого интереса, а вторые были слишком отвлечены надвигающейся Гражданской войной, чтобы думать об этом. Когда эта война закончилась в 1865 году, интерес вновь возродился, и царь поручил своему послу в США Эдварду де Стоеклю начать официальные переговоры с государственным секретарем Уильямом Сьюардом. Потенциальная сделка не только предлагала значительное расширение территории США — площадью более 600 000 квадратных миль, что в два раза больше Техаса — и стратегическое расположение между Россией и британской Северной Америкой, но и позволяла отвлечься от непростой проблемы Реконструкции после Гражданской войны.

После переговоров, длившихся всю ночь, договор был подписан в 4 часа утра 30 марта 1867 года. Согласованная цена составила 7,2 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 120 миллионам долларов сегодня, что составляет около двух центов за акр.

Капитан Алексей Пешкуров передал территорию своему "коллеге" со словами:

"Властью Его Величества, Императора России, я передаю Соединенным Штатам территорию Аляски."

Лишь несколько русских торговцев пушниной и православных священников остались на этой территории, и только после Клондайкской золотой лихорадки 1896 года Аляска привлекла большое количество новых поселенцев.

Возник миф о том, что покупка Аляски была непопулярна среди американской общественности, и эта сделка, безусловно, была раскритикована некоторыми комментаторами как "глупость Сьюарда".

Аляска стала 49-м штатом США 3 января 1959 года. Несмотря на едва освоенные минеральные богатства, некоторые экономисты утверждают, что налоговые поступления и роялти от ресурсов Аляски никогда не превышали затрат федерального правительства на управление практически неосвоенной территорией такого размера.

Справка:

Крымская война — конфликт между Российской империей с одной стороны, и коалицией, состоящей из Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Этот военный конфликт произошел в середине XIX века и длился с 1853 года до 1856 года. Крымская война считается одним из наиболее крупных конфликтов в Европе в XIX веке.

Клондайкская золотая лихорадка — это незаконная и массовая добыча золота, которая происходила в конце XIX века на территории Клондайка в Канаде и на полуострове Аляска.

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