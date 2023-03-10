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Олег Логинов

Убийство Григория Распутина

Наследие » Россия

Григорий Ефимович Распутин родился в крестьянской семье в Сибири в 1869 году. В юношестве он присоединился к эксцентричной русской православной секте "Хлысты", которая верила, что с помощью самобичевания они достигают состояния духа, в котором с ними говорит Святой Дух. В 18 лет он женился на Прасковье Федоровне Дубровиной, с которой у него родилось трое детей, но много времени он проводил в беспокойных скитаниях. Путешествуя по Греции и Иерусалиму, живя на благотворительность, он приобрел репутацию святого человека, который мог исцелять больных и видеть будущее.

Убийство Григория Распутина

В 1903 году Распутин прибыл в Санкт-Петербург, где привлек к себе большое внимание. Событие, которое сделало его важной фигурой, произошло в следующем году, когда у царя Николая II и его немецкой жены, царицы Александры, родился сын. У них уже было четыре дочери, и они были в восторге от рождения сына и наследника, но ребенок, Алексей, был болен гемофилией и страдал от приступов сильного кровотечения, что грозило ему ранней смертью. Доступная медицинская помощь была неэффективной и, как теперь считается, опасной. Распутин встретился с царем и царицей и произвел хорошее впечатление. Когда в 1907 году у Алексея случился страшный приступ кровотечения, Александра в отчаянии вызвала Распутина в царский дворец для оказания помощи. Он молился у постели и каким-то образом смог успокоить и мальчика, и его родителей. С тех пор он приходил на помощь всегда, когда это было необходимо.

Любя свою жену и дорожа сыном, царь в основном игнорировал сообщения о постоянном пьянстве Распутина. Ситуация ухудшилась, когда Россия оказалась втянутой в Первую мировую войну в союзе с французами и англичанами против немцев и австрийцев. В 1915 году Николай решил, что его долг — взять на себя командование русской армией. Он отправился на фронт, предоставив Александре отвечать за управление страной. Николай не был компетентным руководителем и больше мешал своим генералам, чем помогал им.

Поскольку Алексей все еще страдал от приступов кровотечения, а на Александру легло дополнительное бремя управления страной, Александра сделала Распутина своим главным советником. Его критиковали как некомпетентного выскочку и угрозу для монархии. Его самые яростные противники считали, что он тайно желал поражения русской армии от немцев, поэтому ими предпринимались безуспешные попытки убить его.

Попытку, которая удалась, возглавил князь Феликс Юсупов, муж племянницы царя. В нем также участвовали Владимир Пуришкевич, правый член российского парламента, великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя, армейский офицер по фамилии Сухотин и доктор Станислав Лазоверт, близкий друг Павловича. Их рассказы о том, что именно произошло, разнятся.

Юсупов, который знал Распутина, пригласил его в свой дворец тем декабрьским вечером. Было холодно, поэтому человек, которого Станислав Лазоверт назвал "самым черным дьяволом в истории России", по прибытии был угощен вином и пирожными, которые были заранее отравлены. Остальные тихо сидели наверху. Распутин становился все веселее, проглатывая все больше и больше вина и пирожных без всяких последствий, а Юсупов играл на гитаре и пел ему песни. В конце концов, изумленный Юсупов достал пистолет и выстрелил в Распутина. Тот издал жуткий вопль и упал, корчась, но затем поднялся на ноги и набросился на Юсупова. Остальные бросились вниз, и Пуришкевич, кажется, несколько раз выстрелил в Распутина, попав ему в плечи и голову. Распутин упал, и Лазоверт объявил его мертвым. Они связали его веревкой, завернули в толстую ткань и отнесли к замерзшей поблизости реке Неве, где нашли отверстие во льду и столкнули его туда. Когда через несколько дней нашли его труп, выяснилось, что в тот момент он был еще жив, изо всех сил пытался освободиться, но утонул.

Распутин был убит в возрасте 47 лет. Николай II был вынужден отречься от престола через несколько недель и, затем, вместе с членами своей семьи был расстрелян в 1918 году.

Справка:

Хлысты — одна из самых древних внецерковных религиозных сект в России. Они представляют собой экстатическую версию духовных христиан, которая возникла в середине XVII века среди православных крестьян.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия медицина убийство
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