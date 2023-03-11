Какая советская бытовая техника была самой опасной

3:39 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Советская бытовая техника была удивительно долговечной и прочной. Многие из этих товаров производились на предприятиях, которые специализировались на производстве секретного оборонного оборудования. Напротив, некоторые виды бытовой техники, которые пользовались успехом на Западе, не получили широкого распространения в СССР.

Микроволновая печь

По данным советской прессы, микроволновая технология была известна в СССР еще до начала Второй мировой войны. За девять дней до начала войны в газете "Труд" была опубликована статья о новом способе приготовления мяса с использованием сверхвысоких частот. Однако начало войны помешало дальнейшему развитию этой технологии.

Патент на изобретение микроволновой печи принято приписывать американцам, которые создали первый такой прибор в 1947 году. Хотя известная японская компания "Sharp" попыталась запустить микроволновые печи в массовое производство почти через 20 лет после американского открытия, высокая стоимость бытовых приборов привела к тому, что эта идея первоначально не имела коммерческого успеха.

Эта история подчеркивает глобальный характер инноваций и то, как идеи и технологии могут разрабатываться и адаптироваться в разных странах. Это напоминание о важности сотрудничества и взаимодействия в научно-техническом прогрессе, а также о потенциальных выгодах, которые может принести обмен знаниями и ресурсами.

Телевизор

Советские телевизоры с ЭЛТ или кинескопами, выпущенные до 1989 года, были опасны по своей сути. Эти телевизоры излучали маломощное, но небезопасное рентгеновское излучение из-за конструктивных недостатков, допущенных при их производстве. Кроме того, эти телевизоры часто страдали от короткого замыкания, что могло привести к их возгоранию или даже взрыву.

Кроме того, многие бытовые телевизоры, произведенные в ту эпоху, не выдерживали частых скачков напряжения в электросети, что приводило к их перегоранию.

Эти опасности подчеркивают важность стандартов и правил безопасности при производстве потребительских товаров. Они также подчеркивают необходимость постоянных исследований и разработок для повышения безопасности и надежности бытовой техники и другой потребительской электроники.

Холодильник

Многие семьи в бывшем Советском Союзе до сих пор пользуются советскими холодильниками, в которых в качестве хладагента используется фреон R-22. Однако при длительном воздействии этого бесцветного газа может образоваться фосген, который может привести к отеку легких и даже смерти. Важно отметить, что фреон становится токсичным только при нагревании открытым пламенем при температуре выше 250 градусов Цельсия. В случае пожара в квартире риск выделения токсичного газа возрастает.

Помимо опасностей, связанных с фреоном, советские ученые обнаружили, что бытовые приборы, включая электроплиты, вытяжки, холодильники и пылесосы, излучают небезопасный уровень электромагнитного излучения при приближении к ним на расстояние менее 30 сантиметров. Это исследование подчеркивает важность того, чтобы бытовые приборы разрабатывались и производились с учетом требований безопасности, чтобы минимизировать риски для здоровья потребителей.

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