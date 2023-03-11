Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Какая советская бытовая техника была самой опасной

3:39
Наследие » Советское наследие

Советская бытовая техника была удивительно долговечной и прочной. Многие из этих товаров производились на предприятиях, которые специализировались на производстве секретного оборонного оборудования. Напротив, некоторые виды бытовой техники, которые пользовались успехом на Западе, не получили широкого распространения в СССР.

Какая советская бытовая техника была самой опасной

Микроволновая печь

По данным советской прессы, микроволновая технология была известна в СССР еще до начала Второй мировой войны. За девять дней до начала войны в газете "Труд" была опубликована статья о новом способе приготовления мяса с использованием сверхвысоких частот. Однако начало войны помешало дальнейшему развитию этой технологии.

Патент на изобретение микроволновой печи принято приписывать американцам, которые создали первый такой прибор в 1947 году. Хотя известная японская компания "Sharp" попыталась запустить микроволновые печи в массовое производство почти через 20 лет после американского открытия, высокая стоимость бытовых приборов привела к тому, что эта идея первоначально не имела коммерческого успеха.

Эта история подчеркивает глобальный характер инноваций и то, как идеи и технологии могут разрабатываться и адаптироваться в разных странах. Это напоминание о важности сотрудничества и взаимодействия в научно-техническом прогрессе, а также о потенциальных выгодах, которые может принести обмен знаниями и ресурсами.

Телевизор

Советские телевизоры с ЭЛТ или кинескопами, выпущенные до 1989 года, были опасны по своей сути. Эти телевизоры излучали маломощное, но небезопасное рентгеновское излучение из-за конструктивных недостатков, допущенных при их производстве. Кроме того, эти телевизоры часто страдали от короткого замыкания, что могло привести к их возгоранию или даже взрыву.

Кроме того, многие бытовые телевизоры, произведенные в ту эпоху, не выдерживали частых скачков напряжения в электросети, что приводило к их перегоранию.

Эти опасности подчеркивают важность стандартов и правил безопасности при производстве потребительских товаров. Они также подчеркивают необходимость постоянных исследований и разработок для повышения безопасности и надежности бытовой техники и другой потребительской электроники.

Холодильник

Многие семьи в бывшем Советском Союзе до сих пор пользуются советскими холодильниками, в которых в качестве хладагента используется фреон R-22. Однако при длительном воздействии этого бесцветного газа может образоваться фосген, который может привести к отеку легких и даже смерти. Важно отметить, что фреон становится токсичным только при нагревании открытым пламенем при температуре выше 250 градусов Цельсия. В случае пожара в квартире риск выделения токсичного газа возрастает.

Помимо опасностей, связанных с фреоном, советские ученые обнаружили, что бытовые приборы, включая электроплиты, вытяжки, холодильники и пылесосы, излучают небезопасный уровень электромагнитного излучения при приближении к ним на расстояние менее 30 сантиметров. Это исследование подчеркивает важность того, чтобы бытовые приборы разрабатывались и производились с учетом требований безопасности, чтобы минимизировать риски для здоровья потребителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Новости
Volkswagen делает услугу Car-Net Safe & Secure бесплатной в течение пяти лет
Дрессировка щенка: воспитание щенка начинается с этих принципов
Экс-нардеп Украины Кива: начав СВО год назад, Россия уже одержала победу
Sky News: Зеленский совершил смертельную ошибку в Артёмовске, уверен аналитик Белл
Цена на газ в ЕС приблизилась к $600 за тысячу кубометров
РВ: танк "Отважных" снайперским выстрелом поразил опору с камерой наблюдения ВСУ
Известия: российские военнослужащие "сходу" взяли четыре опорных пункта боевиков
Рогов: в Запорожской области нужно создать свободную экономическую зону по примеру Крыма
В Нью-Йорке пытаются найти решение проблемы пожаров аккумуляторов электроскутеров и электровелосипедов
Экс-разведчик ВС США Риттер: украинскую армию летом ждёт катастрофа
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
РВ: весенняя наступательная кампания ВСУ на юге РФ приобретает чёткие контуры
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Экспортом зерна Россия оказывает мощное влияние на весь мир
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Актёр Александр Михайлов высказался о Хаматовой и Смольянинове
Последние материалы
Volkswagen делает услугу Car-Net Safe & Secure бесплатной в течение пяти лет
Дрессировка щенка: воспитание щенка начинается с этих принципов
Какая советская бытовая техника была самой опасной
Hyundai Kona раскрыты подробности, интерьер значительно улучшен
Экс-нардеп Украины Кива: начав СВО год назад, Россия уже одержала победу
Sky News: Зеленский совершил смертельную ошибку в Артёмовске, уверен аналитик Белл
Альтернативные сценарии развития России в 20-м веке
Цена на газ в ЕС приблизилась к $600 за тысячу кубометров
РВ: танк "Отважных" снайперским выстрелом поразил опору с камерой наблюдения ВСУ
Известия: российские военнослужащие "сходу" взяли четыре опорных пункта боевиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников