Шарлатаны нередко становятся врачами

Надо ли говорить, что медицина — вещь тонкая. И опасная. В зависимости от того, излечились мы от болезни или нет, слышатся упрёки в сторону врачей. От хвалебных отзывов и подношений до обидного слова "шарлатан".

А последних действительно развелось у нас немало. Достаточно посмотреть телевизор или залезть в Интернет. Ведь и магистр Джарвиз когда-то рекомендовал принцессе при частом сердцебиении прикладывать к груди сушёную лапку летучей мыши. Полагаю, что сегодня такой медицинский препарат стоил бы очень дорого. Сейчас проще вместо аспирина продать толчёный мел.

Главное во врачевании не умение, а исправно платить налоги

Фигура врача во все времена была в центре внимания мировой литературы. Вспомним нашего Чехова, Булгакова. Во Франции медиков любили Мольер и Золя. Искусство врачевания на заре человечества считалось божественным. В Древней Греции слова "врач" и "жрец" были синонимами.

В Средние века врачевание приобретает несколько мрачный оттенок. Скелеты, колбы, фолианты с непонятными знаками законопослушного гражданина шокировали. Представление о врачевателе стало олицетворяться с чернокнижниками. Может быть поэтому бывало, что медиков отправляли на костёр. Но времена менялись, и появлялись весёлые пройдохи — врачи, ловко устраивающие свои делишки. Тот же Мольер ничего не придумывал, беря шарлатанов-медиков из жизни.

Пара рецептов, может быть, пригодится.

От флюса приложите сырую печёнку. Но только баранью. Куриной в магазинах много, и она не поможет.

Сильным средством от лихорадки является порошок, приготовленный из старой подошвы. Для людей обеспеченных были более изысканные средства: микстура с растворёнными в уксусе жемчужинами, другие драгоценные камни. Как и сегодня, в старину лекарства считались наиболее эффективными, если они были очень дорогими.

Да и сегодня, как когда-то сотни лет назад, где кончается врач, и где начинается шарлатанство — ни государство, ни общество определить не может. Только по обилию летальных исходов.

В стародавние времена шарлатанство от медицины не возбранялось и не преследовалось по закону. Главное, чтобы "медики" исправно платили за выданные им привилегии. Банальный налог на профессию.

Насколько это было выгодно государству, показывает такой случай. Герцог Бульонский, дабы поправить свои финансовые дела, выхлопотал у Людовика XIV специальную привилегию на продажу волшебного пакетика за небольшую сумму, приём которого якобы гарантировал пациенту избавление от глистов.

Главное в нашем деле — пустить кровь

Не меньшим успехом пользовалось кровопускание. Когда-то кровь рассматривалась как материал, который жалеть нечего. Новая прибудет. Придворный врач короля Людовика XIII — Бувар — только за год дал своему пациенту около 300 медицинских препаратов (вспомните сушёную лапку летучей мыши) и 50 раз отворял королю кровь. Когда врач Дюре выступил против варварского кровопускания, против него ополчились все аптекари королевства. Действительно, Дюре рекомендовал своим больным лечиться чистой водой и печёными яблоками. А на этом много не заработаешь.

Говоря о кровопускании, надо отметить, что тамошняя медицина плохо уживалась с главной своей дисциплиной — хирургией. Долго сохраняя связь с католической церковью, медики, как и священники, на словах запрещали проливать кровь. К тому же, чаще всего среди медиков находилось немало "шарлатанов", которые предпочитали лечить ими же придуманными средствами. Среди них находились и богатые любители.

Во Франции во времена Петра I свирепствовал такой любитель — хирург герцог Эпернон. Современники писали:

"Он открывает кровь и вскрывает череп каждому, кто попадётся под его руку. Однажды его кучер сломал себе шею. Герцог быстро вскрыл ему череп и отправил беднягу на тот свет. Чтобы пустить кому-нибудь кровь, "богатый" хирург даже давал деньги за свои опыты".

В истории медицины находились и другие "эскулапы", которые предпочитали лечить людей более приятными процедурами.

В эпоху революционного террора в конце XVIII века, когда чаще всего "лечили" гильотиной, известный экспериментатор от медицины Субербиелль, главный врач военных учебных заведений, предвосхищая своих последователей нового времени, развил теорию о полезности музыки для здоровья человека. При помощи маршей он даже пробовал остановить эпидемию дизентерии в армии, требуя от правительства отправлять оркестры военной музыки в наиболее заражённые районы. А почему бы и нет: Шостакович против поноса. Ведь не пробовали же.

Медицина, как и литературные работники вкупе с поэтами, во времена Людовиков старалась находиться поближе ко двору. И сытней, и лучше платят.

За банальное сегодня удаление какого-то чирия "король-солнце" уплатил почти миллион. А это и первый, и второй, и третий врачи, куча аптекарей и ухаживающего персонала.

Впрочем, при дворе врачам платили не только за их знание и искусство, но и за находчивость, которая не раз приводила к доброму результату. При Иване Грозном за "недобрый" результат могли и на кол посадить. Медицина — барышня капризная, если ты ещё в ней и ничего не понимаешь. Вот нередко и приходилось уповать на Бога прежде, чем что-либо предпринимать. Всё равно ведь повесят, если что-то не так.

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