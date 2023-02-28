У продавцов национальных интересов большой исторический опыт

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Многие государства на определённом этапе своей истории возносились к небесам или становились заштатным географическим образованием, с которым не считались даже страны третьего мира. Особенно, если в сложные годы социально-экономических потрясений в политику государства начинают вмешиваться третьи силы. Чаще всего, национальной направленности. Которые, если и не смогут поставить свою "родину" на колени, но зла сделают немало. Полагаю, некие параллели сегодня можно провести и с реалиями постсоветской России.

Как чехи подавились "немецкой национальной идеей"

Как известно, Чехия была оккупирована нацистской Германией в 1938 году. Её огрызки успешно тогда подобрала и Польша. Та самая, которая сегодня требует от немцев репараций. Хотя, в последней национальный вопрос, который агрессивно продвигали в течение нескольких лет немцы, также стоял остро. Трагедия Чехии, брошенной своими западными союзниками в объятия Гитлера, не стала для многих неожиданностью. Немецкий вопрос уже давно поднимался в Чехословацкой, на то время, республике. Но власти почему-то на очевидные проблемы закрывали глаза. Вероятно, не без помощи своих западных союзников.

Главный редактор "Прагер прессе" Арне Лаурин ещё в 1936 году писал, что "политической жизнью немецких слоёв у нас до 1933 года руководила партия немецких национал-социалистов. Ряд процессов показал, что эта партия преследует цели, которые направлены против самих устоев нашей республики. Поэтому партию в 1933 году пришлось распустить".

Некоторые вожди чешских немцев вовремя уехали в нацистскую Германию, где были приняты в гитлеровское ведомство пропаганды. Другие остались в Чехии, для вида отойдя от политики. Вскоре против местных немецких нацистов, в первый ряд "борцов" за немецкое меньшинство, выдвигается новая фигура. Ею стал бывший национал-социалист и глава немецких мелкобуржуазных партий Конрад Генлейн, который и провозгласил себя фюрером на чешском уровне. Его партия стала называться "Судетско-немецкий отечественный фронт". Чуть позже из-за цензуры название смягчили на "Судетско-немецкую отечественную партию".

Нынешним политикам не грех было бы прислушаться к пану Лаурину, который обращал внимание на состав этих партий с точки зрения национальной политики и социальных отношений: через пару лет он, не без помощи извне, приведёт страну к краху.

В партию "Судетов" вошли остатки распущенных партий немецких фашистов, позже к ним присоединился "Товарищеский союз". В последней были представлены люди, которые не нашли себе применения в возрождающейся после войны Чехии. Позже Генлейн объединил мелкобуржуазные партии чешских городов с немецким большинством и молодёжью, которая начинала проникаться идеями растущего пангерманизма.

У Генлейна не было никакой особенной политической программы, зато многим понравилась его мистическая "немецкая национальная идея". Рост "Судетов" в парламенте был очевиден. Именно на демократические основы республики и надеялся местный фюрер, думая привести Чехословакию к национал-социализму. А позже, и в Берлин. Но этого не произошло. Пока не произошло.

Опять во всём виновата Москва?

Чехи прекрасно понимали, что на самом деле несёт националистическая партия Генлейна, получавшая моральную и денежную подпитку из "братской" Германии. Его партия переходит в оппозицию, цель которой "бороться за улучшение положений немецких областей". Практически всех промышленных, которые на то время были затронуты экономическим кризисом.

Уже тогда депутаты Генлейна, с подачи старших братьев по другую сторону границы, обвиняли СССР во всех смертных грехах. Чаще всего речь шла об "агрессивной политике" Москвы, а Гитлер подавался, как наиболее верный сторонник мирного сосуществования в Европе.

Ведь к 1938 году Берлин уже подписал кучу "мирных" договоров с

Румынией,

Венгрией,

Польшей,

Италией,

Японией.

Но почему-то именно в партии Генлейна чехословацкие спецслужбы нашли массу провокаторов и шпионов, которые, как выяснилось в ходе следствия, предавали национальные интересы республики Третьему рейху. И потихоньку вооружались.

Хотя публицист и утверждал, что политика Чехословацкой республики не будет руководствоваться стремлениями фюрера Генлейна, но как же он ошибался. Ведь за спиной "судетского немца" твёрдо стоял другой фюрер, а руководители Франции и Англии уже примеряли фраки, чтобы отправиться в Прагу и уламывать чешского президента "дать народам мир". Ведь даже канцлер Бисмарк говорил, что "тот, кто хочет владеть Европой, должен владеть Чехией".

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