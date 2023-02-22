Российский триколор придумали ещё до Пётра Первого

5:21 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Пётр I после первого посещения города Архангельска в 1693 году пожаловал местному архиепископу Афанасию свой струг, на котором он ещё ходил по Двине "со всей снастью корабельною". Флаг, который реял над кораблем, был поставлен в кафедральном соборе на большом флагштоке.

В начале прошлого века, по повелению тогдашнего царя Николая II, его привезли в Санкт-Петербург.

Триколор — исторические цвета России

Надо отметить, что уже знакомый с европейскими технологиями, царь Пётр повелел сделать свой флаг из специальной флажной материи. Эта технология практически не изменилась до недавнего времени.

Полотнище представляло где-то чуть более 6 метров по стороне и имело три горизонтальные полосы: белая, синяя и красная. Полосы были равной ширины. На флаг был вшит из той же материи двуглавый жёлтый Орел, который покрывал все три полосы. На груди Орла масляной краской был нарисован на красном щите Георгий Победоносец на белом коне, который колол золотым копьём зелёного змия. Поворот был церковный, то есть в правую сторону щита.

Привезённый из Архангельска флаг царя Московского стал первым флагом, который когда-либо поднимался на корабле. А цветовая гамма успешно прошла за столетия до нынешнего времени. Сочетание цветов было неслучайным, и отнюдь не принадлежало Петру, как пишут постсоветские историки. Цвета были выбраны его отцом — царём Алексеем Михайловичем при следующих обстоятельствах.

Царь когда-то в Подмосковье, в селе Дединове, повелел построить первый русский "военный морской корабль". Капитаном назначили голландца Давида Бутлера. Тогда же в ТТХ того времени обозначили флаг, который должен был развеваться над военным кораблём (кормовой флаг). О цветах флага было написано:

"как великий государь укажет; но только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает и знамя".

На что голландец резонно указал: выбирайте свои государственные цвета. Отметив, что это должны быть "свои цвета, а не чужие".

Тогда же

"Царь указал отпустить 310 аршин киндяков, 150 аршин тафт червчатых, белых и лазоревых к корабельному делу на знамёна и яловчики (вымпел)".

Государственными цветами признавались белый, синий и красный. Напомню ещё раз, в разные исторические периоды — эта цветовая гамма дошла до современной России с 1667 года.

Российский флаг надо знать в лицо

Пётр I всегда предпочитал быть позади, "за младшего". Так лучше видно, кому опосля треснуть за леность. Поэтому в истории практически не сохранилось упоминаний, когда царь Пётр поднимал свой кормовой флаг. Одно из упоминаний можно найти в голландском издании Алярда 1705 года. Книгу читал сам Пётр, и через два года её издают в России. Так что, ошибка по атрибутике российского флага недопустима. Цензура Петра обязывает.

Стоит отметить, что "московских" флагов там три.

Первый, тот, что хранился в Архангельском соборе. Второй — бело-сине-красный — с синим Андреевским крестом на всё полотнище. Третий — ещё времен корабля, построенного в селе Дединове. Последний, кстати, был с Петром в Азовском походе.

И всё же, трёхцветный флаг и Андреевский с тех пор становятся основными флагами Российской империи. Будь это на суше или на море. А Андреевский флаг в 1703 году, когда петровский флот прописался в Финском заливе, стал главным флагом нашего военно-морского флота.

После Полтавы в 1709 году царство московское стало Российской империей. А в Киеве была издана таблица флагов всего мира. Россия обрела новый штандарт жёлтого цвета и уже с чёрным Орлом, держащим карты четырёх морей.

Этот флаг был поднят на "Ингерманланде", когда царь Пётр командовал объединённым русско-англо-голландско-датским флотом в Балтийском море. И это был единственный раз, когда Пётр был на корабле в качестве императора российского. Хотя, как мы знаем, поплавал-то он немало на своём веку.

Говоря о триколоре, стоит отметить, что ещё ранее в армии были введены офицерские шарфы бело-сине-красных цветов, которые уже выбрал до Петра его отец. Правда, здесь в российскую историю влезают немцы. Фельдмаршал (российский) Антон Брауншвейгский в декабре 1742 года отменяет этот триколор и вводит чёрно-жёлтые, по цвету тогдашнего герба Российской империи. Тем самым, нарушив государственное сочетание цветов флага российского.

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