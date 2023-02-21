Красная армия победила в Курской битве благодаря британскому разведчику

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Когда-то газета "Mail of Sunday" поместила на первой полосе большое интервью с Джоном Кейнкроссом. Заголовок был интригующим "Да, я был пятым". Но через пару лет в посмертных мемуарах, Кейнкросс опроверг это интервью, заявив, что он "Не пятый". Может быть, в Кембриджскую пятёрку входили и шестые, и седьмые? Или их было четверо. История об этом умалчивает.

"Действовал согласно своей совести, потому что его тревожила агрессия нацизма"

Из рассказа Кейнкросса о своей деятельности в годы Второй мировой войны можно сделать определённый вывод: он работал на советскую разведку. И был очень хорошо засекречен. Из пятёрки только Кейнкросс работал в самой важной секретной службе Англии — в Блетчли-парке. Здесь функционировала известная впоследствии на весь мир, строго засекреченная "Ультра-машина", которая успешно декодировала немецкие разведданные. В первую очередь, о Восточном фронте.

В раннем интервью Кейнкросс заявил, что он стал человеком, который изменил ход Второй мировой войны. Он передавал русским чрезвычайно важную информацию, которая помогла "им выиграть Курскую битву и, соответственно, самое крупное танковое сражение в истории". Вдова "разведчика" Гейл Кейнкросс в интервью "Sunday Telegraph" сообщила, что Джон не был в составе "пятёрки". Так как он действовал сам по себе, согласно своей совести, потому что его тревожила агрессия нацизма.

История "пятого" до сих пор не раскрыта, и будет ли раскрыта — неизвестно, ведь документы по его работе могут быть уничтожены. На Западе задаются вопросом: была ли передача им разведданных в дни сражения на Курской дуге его единственным актом помощи Советскому Союзу или он и после войны поддерживал контакты с советской разведкой?

Секретному английскому сотруднику уже посвящены монографии, которые не открывают, а наоборот — ставят массу вопросов о его деятельности. В частности, речь идёт о его участии в передаче СССР разведданных по атомному проекту. Но то, что он "сделал" это для нас и не попался — уже достижение. Кому надо, те поймут, даже находясь по разные стороны баррикад.

Британские разведчики не знали советский "Смерш"

"Пятым" его посчитали неизвестно с чьей подачи, ещё в сообщении газеты "Sunday Times". Тогда Кейнкросс перебрался в Рим. Заслуженный госслужащий, вышедший на пенсию, мог себе позволить оттянуться.

По мнению журналистов, он, как никто, подходил на роль "Пятого". Литератор, лингвист, поэт. Ещё учась в Кембридже, он симпатизировал марксизму. Да и учился в то время, когда взрослели в университете остальные участники "пятёрки". Его не раз видели с Бёрджезом и Блантом.

Прекрасно сдав экзамены при приёме в британский МИД, он начал работать вместе с Доналдом Маклином и был отправлен в уже упоминавшийся Блетчли-парк, где вёл расшифровку гитлеровских разведывательных донесений. Позже, под конец войны, Кейнкросс был переведён в Пятый отдел "Сикрет сервис", где уже работал со знаменитым Филби. Но отдел-то "Пятый"!

Сам Кейнкросс признавался, что когда он появился в Блетчли-парке, один из офицеров сказал ему, что Британия не передаёт материалы, расшифрованные машиной "Ультра", своему союзнику — СССР. Якобы в советской секретной службе много беспорядка, и если наши шифры будут случайно раскрыты, немцы узнают, что мы читаем их разведданные. Вероятно, английские офицеры не были тогда знакомы с советским "Смершем". Поэтому, говорил Кейнкросс, которому тогда было 23 года, я и решил, что Черчилль поступает неправильно, и его моральный долг — помогать русским. Так и началась его работа по передаче особо секретных сообщений Красной армии.

Тем не менее, чистилище в связи с разоблачением работы "Кембриджской пятёрки" Кейнкросс успешно прошёл. Остался жив-здоров, даже никуда не уехал. Только лишь отдохнуть в тёплые края и красивые страны. Но даже если он действительно был "пятым", сколько же жизней наших бойцов он спас в годы войны?

Повторюсь, история с "пятым" по фамилии Кейнкросс нас должна волновать лишь в одном: почему "союзники" скрывали разведданные об общем враге от СССР. Рассчитывали на большее кровопролитие с нашей стороны и немцев, или как? Нам, потомкам, чьи деды воевали в годы Великой Отечественной войны, остаётся только поклониться памяти Кейнкросса. Если он, конечно, был "пятым". А союзники у России, к сожалению, нередко были "союзниками" только на бумаге.

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