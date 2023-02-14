"Народный президент": что может быть лучше для страны

Вильям Тафт (1857-1930) более известен как президент США, который изменил мир и заложил те принципы, которые помогли Вашингтону сегодня "подмять" под себя все страны.

А, судя по последним десятилетиям, какие только президенты и султаны не стояли с подобострастными улыбочками у дверей Белого дома, выклянчивая "баксы" из МВФ или что-то ещё более серьёзное. Например, F-16.

Юрист по образованию,

в 1896–1900 годы Тафт был профессором права,

в 1900–1901 годы — председателем филиппинской комиссии,

в 1901–1904 годы — губернатором Филиппин,

в 1904–1908 годы — военным министром,

в 1909–1913 годы — президентом США.

В 1902 году при его участии был урегулирован с Ватиканом вопрос о покупке США земель римско-католической церкви на Филиппинах. В 1905 году Тафт был в Японии, где заключил соглашение по поводу Кореи и Филиппин. В 1906 году Тафт отправился на Кубу с целью укрепления там господства США. В 1907 году тогдашний президент Теодор Рузвельт вновь отправил Тафта со специальной миссией на Филиппины и в Японию.

Став президентом, Тафт проводил по отношению к Латинской Америке "дипломатию доллара". Он заявил:

"Может быть, недалёк тот день, когда три знамени звёзд и полос будут отмечать расширение нашей территории в трёх равностоящих точках: одна — у Северного полюса, другая — у Панамского канала и третья — у Южного полюса".

В президентство Тафта началась американская интервенция в Никарагуа. А это самая длинная интервенция в мире — 24 года. Учитесь, президенты.

Физкультура, блины на завтрак и поменьше заискивающих морд

Его выступления, манера общения с людьми, высокая и большая фигура гиганта невольно привлекали к себе всех тех, кто с ним общался. К тому же, в обиходе за глаза его просто звали "Билли". Он был доступен для многих и крайне прост в общении.

В отличие от невротиков, как весьма уравновешенный человек, спал он не меньше 8 часов. Говорят, что поспал бы и больше, если бы его жена не заводила будильник на 7 утра. Рабочий день президента начинался в гимнастическом зале с физкультуры. Любопытно, что занятия проводил его врач мистер Варкер, а по совместительству чемпион по боксу. Вот такие были тогда врачи. После боксирования американский президент начинал жонглировать двадцатикилограммовыми гирями, потом упражнения на кольцах. И это в течение часа.

На аппетит Тафт не жаловался. Правда, доктор ограничивал президента, дабы тот не набрал лишнего веса. А это кофе с молоком, тарелка овсянки и, понятно, несколько ломтиков жареного хлеба.

В 9 часов работа. К докладам министров Тафт выходит по-домашнему — тёплый пиджак и мягкие туфли. Потом верховая прогулка и разбор с секретарем почты и всякой корреспонденции, на которую ещё надо сразу же дать ответ.

Три раза в неделю у Тафта был "приём по личным вопросам". До убийства президента Мак-Кинли и покушений на предыдущего Рузвельта (не путать со Второй мировой) Белый дом был, практически, проходным двором. Это, как сейчас, по-простому заявиться к Путину не получится. К Тафту допуск уже был весьма ограничен: проверка, куча глаз шпиков. Если вас в чём-то заподозрили — сразу вон из Белого дома. Нормальная служба безопасности.

Но кроме частных встреч, у президента были и общие приёмы, на которых вы могли обратиться за помощью. Большой дипломат, Тафт мягко говорил с просителями, правда, ничего сразу и не обещая.

Когда-то президенту США поклонялись, как Богу

Пиар, он и тысячу лет "пиар". Газеты писали об одной душещипательной истории, героем которой стал именно президент Тафт.

Бедный молодой человек просил место. Он рассказал президенту, что его старая мать умирает с голоду, хотя имеет право на пенсию, так как её муж воевал в гражданскую против Юга. Справки были наведены. Оказалось, что не только вдова не получала пенсию за ветерана, но и сам солдат при жизни по какому-то недоразумению её не получал, хотя и имел на неё полное право. Замечу, эта тема весьма актуальна и в наше время. История закончилась благополучно, вместе с процентами вдова получила за десять лет неплохую сумму. Хочется верить, что и сын ветерана получил должность в аппарате президента. Хотя бы, младшего консультанта.

Интересен обычай тогдашнего времени, который культивировался в американском Белом доме. Так называемый "handsharking", который можно сравнить с посещением мусульман Мекки. Тогда президент США ещё имел ореол "Бога", вот и стекались сотни людей в определённые дни в его обиталище со всей "американской" земли. Если не прикоснуться, то хотя бы поглазеть на "богоизбранного". У сангвиника Тафта никогда не хватало терпения провести всю эту процедуру с начала и до конца. На что американские "паломники" нередко жаловались, когда их выпроваживали восвояси. Но печенюжка с президентского стола уже становилась просвиркой.

Стоит отметить, что нередко, принимаемая пища президента вызывала чувство пренебрежения у гастрономов с мировым именем. Какие к чёрту жульены, рокфоры, попьетты и "кавказское 23". Кусок жареного мяса и банальные оладьи а-ля рюс. Правда, подливка была экзотическая для Европы — кленовый сок. А вместо вина урожая 1861 года просто стакан воды. Вот так и зарождалась великая Америка. Без "камамбёров".

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