"Мы предали дедов, защищавших Родину"

28 июля 1942 года издан знаменитый сталинский приказ № 227, запрещавший под угрозой расстрела любое отступление на фронте, вводивший штрафные роты и батальоны и заградительные отряды. В течение полувека нигде не публиковался приказ народного комиссара обороны СССР №227 ("Ни шагу назад!"), лично написанный и подписанный Сталиным. Сходный по духу с выступлением Верховного по радио 3 июля 1941 года — этот приказ стал камнем преткновения для некоторых историков. Фальсификаторы исторической правды используют его в своих грязных целях.

Либералы рассматривают его как очередной гвоздь в крышку гроба сталинизма — в России тираны строят свое благополучие на крови народа. Откровенные враги нашей страны не скрывают своего разочарования — отступи тогда русские на шаг назад и, вскормленный ими нацизм с Гитлером во главе, может быть опрокинул бы ненавистные Советы и Святую Русь. Не вышло, вот и пытаются теперь протащить свои идейки, чтобы вырастить поколение Иванов, родства не помнящих.

Советский ГУЛАГ и нацистские лагеря смерти не сходят со страниц печати и экранов всего мира. Но ничто не ново под луной. На Западе предпочитают лишний раз не напоминать о том, что англичане первыми применили тактику выжженной земли на земле буров и концентрационные лагеря, в которых погибло около 30 тысяч бурских женщин и детей, а также неустановленное количество черных аборигенов. Стоит ли вспоминать про резервации для коренных жителей Америки? Западная свобода отлична от нашей. В России принцип — бей своих, чтобы чужие боялись, на Западе — хороший (чернокожий, индеец, славянин, мусульманин и т. д.) — это мертвый и далее по списку.

При случае вооруженный до зубов западный культуртрегер не пожалеет местных дикарей, а они бесконечно талдычат про жестокость Аттилы, Чингисхана, Тимура и Сталина. Вспоминая восточное (византийское) коварство русского царя Александра Павловича, как-то забывают про загубившего миллионы Наполеона. Этот прогрессивный политический деятель принес на земли покоренных народов свой знаменитый Кодекс. Когда же его порой критикуют, то упоминают "корсиканское чудовище" — едва ли не порождение будущей итальянской мафии. Словом, не совсем он наш. Чужак, одним словом.

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Дело не в пресловутой апологии Сталина (чтобы он ни сделал — все правильно), не в перечислении неуклюжих ошибок советского командования (не боги горшки обжигают) или в ненужном жертвоприношении собственного народа (лес рубят — щепки летят). Давайте-ка разберемся по-честному, без сиюминутной политики. Покойники не нуждаются в оправдании, а мертвые сраму не имут. Тогдашнее политическое руководство страны со Сталиным во главе адекватно отреагировали на сложившуюся критическую ситуацию. "За Волгой для нас земли нет!" — был лозунг наших предков. Для всех последующих поколений не было бы жизни. Об этом нужно помнить.

Прислушаемся к голосу людей отстоявших в ту жестокую годину свою и нашу свободу. Маршал Василевский в своих мемуарах писал про приказ номер 227 — это "один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряженности". Критиканы тотчас скажут: не верим сталинскому военачальнику и советская цензура поработала над его воспоминаниями. Они скорее поверят предателю — командующему 2-й ударной армией генералу А. А. Власову, накануне Сталинградской битвы попавшему в плен. При этом обязательно вспомнят, что он-то был обласкан самим Сталиным. Диктатор не разглядел подлую душонку, а вот "хороших парней" (термин из голливудских вестернов) расстреливал почем зря. Снова спотыкаемся о политику, но идем далее.

Вот цитата из русского поэта-фронтовика, как выразился Евгений Евтушенко, "украинского еврея" Семена Гудзенко: "Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели". И это не слова другого еврея, галломана Ильи Эренбурга, который 24 июля 1942 г., за четыре дня до приказа "Ни шагу назад!" на страницах "Красной Звезды" в заметке с лаконичным названием "Убей" писал: "Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятие…"

Сейчас подобное назвали бы призывом к геноциду или просто к насилию, к разжиганию межнациональной розни. Наверное, правильно. Ведь война, как и преступление, не знает национальности. У войны лицо не только не женское (гендерные роли), но и не расовое и национальное. Тот же кровожадный тиран Сталин скажет, что "гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается". А еще генералиссимус после Победы поднимет тост "за великий русский народ". Не прощают ему этого и никогда не простят.

Выпей он за любой другой, пусть "невеликий" народ, но пить за этих русских?… Oh, those Russians - "Ох, эти русские" — Rasputin и прочая попсовая белиберда в стиле reggae или disco. В 1980-е мы лихо наяривали под подобные завывания, правда, не вдаваясь в иноязычные тексты. Но ползучая пропаганда размывала устои великого народа. Через время застойное болото уже кишело чубайсиками, абрамОвичами и прочими абрАмовичами. Неужели задача западных спецслужб, чтобы в России "больше не было Александров Матросовых, Николаев Гастелло и Зой Космодемьянских" выполнена?!

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Дело не в национальности! Сила Советского Союза была именно в интернационализме, а не в "крови и почве" (Blut und Boden). Третий рейх просуществовал всего-то 12 лет, а СССР — более 70 и был бы жив, если бы не растащили его по национальным хаткам. Кстати, национализм явился порождением наполеоновских войн, а не как следствие великого освободительного похода русской армии под водительством Кутузова и других героев 1812 года. И не "жандарм Европы" Николай I виноват в этом. Российский император помог подавить мятеж коронованному австрийскому "брату", который позже "отблагодарит" Россию в Крымскую войну. Не только Габсбурги могли с чистой совестью признаться, что "Австрия удивит мир своей неблагодарностью" по отношению к России. Сейчас своей неблагодарностью отвечают "окраины" великой империи…

Приказ 227 — актуален и по сей день. По отношению к "пятой колонне", по отношению к трусам, предателям и дезертирам. Стоит государству дать слабину и потянется от него трупный запашок, как тут же слетятся жирные навозные мухи и зашевелятся гниды и опарыши. Русский язык начнут изгонять из школ, сносить памятники воинам-освободителям, проводить марши ветеранов СС. Центр Симона Визинталя на полном серьезе разыскивает ветхих военных преступников, которым не светит срок давности, а "демократические" лимитрофные прибалты сажают на скамью подсудимых бывшего партизана за то, что он не оказался рождественским дедом! "Изя, ты любишь Родину?" — "Да" — "А жизнь за нее отдашь?" — "Нет, а кто ее тогда будет защищать?"

Бабий Яр, Красуха, Лидице, Орадур, Пирчюпис, Хатынь… Вы помните эти названия? Или память коротка? Или в этом виноват командир партизанского отряда Василий Макарович Кононов, которого в Латвии признали "военным преступником"? За то, что расправился с полицаями и карателями из айнзац-групп? Всего с девятью. А скольких замучили и уничтожили?

Александр Сергеевич Пушкин: "Долго Россия была отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы монголов и остановили их разрушительное нашествие. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна".

По отношению к своему советскому солдату-освободителю (подчеркиваю, разных национальностей), спасшему мир от западного варварства — это не просто неблагодарность. Это преступление!

Назовите имя того негодяя, у которого поднялась рука выбросить из киевской квартиры вещи дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника Василия Степановича Петрова, героя-артиллериста, воевавшего без обеих рук.

Не знаю как у вас, а у меня слезы стоят в глазах после такого признания истинной дочери украинского народа, героини войны Евдокии Николаевны Завалий: "После войны объездила множество городов, воинских частей, кораблей и подводных лодок — везде рассказывала о моем десантном взводе. Выступала в школах, чтобы дети знали правду, а не росли Иванами, не помнящими родства. И сейчас иду, если зовут и не подводят силы. В августе прошлого года привезла из Севастополя 30 комплектов тельняшек и бушлатов для ребят из 104 школы в Пуще-Водице, куда с радостью ходила каждый год 9 Мая. А 1 сентября 2007 года этой школе торжественно присвоили имя фашистского головореза Романа Шухевича. Нужна ли теперь там моя правда?…"

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Шухевич, Бандера, Власов, Эйхман… Если сейчас эти … в героях — тогда зря, товарищ Верховный, ты подписал приказ "Ни шагу назад!" Отступили не наши деды и отцы, а — мы. Мы вас предали, а с предателями во все времена поступали правильно.