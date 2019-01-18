Истории любви: жених с однодолларовой купюры

На одной из самых распространенных в мире купюр в 1 доллар изображен первый президент США Джордж Вашингтон. Парадно-выходной портрет призван символизировать мощь и монументальность государства США, которое в XVIII веке заложил Вашингтон. Однако и портретам ничто человеческое не было чуждо, о чем свидетельствует история женитьбы отца-основателя США.

Джордж Вашингтон (George Washington) в марте 1758 года заехал на несколько дней погостить к своему другу Ричарду Чемберлену в графство Нью-Кент. Друг познакомил его со своей соседкой, молодой вдовой Мартой Дэндридж-Кастис (Martha Dandridge Custis). В июле прошлого года она потеряла супруга и жила с двумя детьми — 4-летним Джеки и 2-летней Пэтси — в роскошной усадьбе на берегу Памунки. Виллу в обиходе называли "Белым домом". В гостиной висели парные портреты четы Кастис, написанные Джоном Уолластоном (John Wollaston) в 1757 году. На этой картине Марта казалась ровесницей своего мужа, который был на 20 лет ее старше. После четырех родов (двое детей скончались в младенчестве) она начала полнеть и у ней уже был заметен двойной подбородок.

Однако в Виргинии Марта слыла одной из первых красавиц, умевшей со вкусом наряжаться, и радушной хозяйкой. "Конечно, ей было интересно познакомиться с полковником Вашингтоном, — сообщает биограф первого президента США Екатерина Глаголева. — Наверное, и он поразил ее при первой встрече: при своем росте в полтора метра она едва доставала головой до его плеча. Он вел себя довольно сдержанно, но учтиво, говорил мало, но ей это тоже понравилось: ей были не по душе развязные молодые люди. По сути, он держал себя, как мужчина средних лет, словно был ровесником ее покойного мужа".

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В действительности, Марта была на восемь месяцев старше Джорджа Вашингтона. Она родилась 2 июня 1731 года в семье Джона Дэндриджа, чиновника графства Нью-Кент, полковника милиционных сил, мелкого табачного плантатора, и Фрэнсис Джонс. На плантации Дэндриджей трудилось около двух десятков рабов, но в семье придерживались спартанского воспитания. Марта или Пэтси, как ее назвали в семье, вставала на заре и работала не покладая рук. Глаголева пишет: "Однако у Марты была служанка-рабыня Анна Дэндридж.

По слухам, она приходилась ей единокровной сестрой: ее отец согрешил с рабыней, в жилах которой смешались кровь негров и индейцев чероки. Образование барышня получила примитивное и писала с невероятными грамматическими ошибками, предпочитая обходиться без знаков препинания. Зато она была очень набожна (ее отец исполнял обязанности церковного старосты) и ежедневно после завтрака целый час молилась у себя в комнате и читала Священное Писание".

Вдова оказалась лишенной кокетства, но приветливой 26-летней женщиной, к тому же очень богатой. В окрестностях Уильямсберга она владела тысячами акров земли, на которых трудились почти 300 рабов. По закону Марта распоряжалась лишь третьей частью этих богатств, остальное принадлежало детям. Из-под носа Джорджа уже увели двух богатых невест, а тут представлялся очередной шанс схватить бога за бороду.

Полковник Вашингтон оказался талантлив не только в военном деле. Свои амуры он повел по всем правилам науки любви. Чтобы произвести впечатление состоятельного человека, он не поскупился на щедрые чаевые слугам Марты на следующее утро после того, как переночевал в "Белом доме". Вернувшись домой, Джордж тотчас же отписал своему торговому агенту в Лондон сделать срочный заказ и прислать ему "как можно больше лучшего тончайшего синего бархата для пошива мундира, камзола и штанов на высокого мужчину, с шелковыми пуговицами в цвет и всем необходимым для подкладки и отделки, а также подвязки к штанам". Не забыл Вашингтон и о шести парах модных башмаков и перчаток.

Нужно сказать, что у Марты был воздыхатель — аматёр (amateur), как тогда говорили на французский лад — процветающий плантатор и вдовец Чарлз Картер, почти в два раза старше ее. У богача был еще один существенный изъян — от предыдущего брака у него была дюжина детишек. Через три недели после знакомства с Мартой, Джордж получил согласие на ее руку и сердце и заказал в Филадельфии золотое кольцо для будущей супруги (в те времена обручальные кольца носили только женщины), которую ему еще предстояло полюбить.

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Сердце Вашингтона затрепетало вновь, когда он получил письмо от своей первой любви Салли Фэрфакс (Sally Fairfax). Чувство к ней напоминало Джорджу ситуацию, в которой пребывали герои его любимой трагедии "Катон" Джозефа Аддисона (Joseph Addison). Препятствием для счастья персонажей — нумидийского царя Юбы и римлянки Марсии — являлось дело чести и чувство долга. Сара Кэри (Sarah Cary), которую после замужества с Джорджем Уильямом Фэрфаксом стали звать Салли Фэрфакс, была женой друга Вашингтона. 17-летний юноша написал в своем дневнике о загадочной "красавице из низины", вероятно, имея в виду Салли и заигрывал с ее младшей сестрой Мэри Кэри. Ухаживания Джорджа оказались не ко двору и он списал в альбом два стихотворения про чувства отвергнутого возлюбленного. Но он не был сентиментальным и неуклонно стремился сделать военную карьеру, более налегая не на стишки и беллетристику, а, читая книги по военной истории и афоризмы философов-стоиков.

Накануне своей женитьбы Вашингтон занялся перестройкой дома в знаменитом ныне поместье Маунт-Вернон (Mount Vernon): был расширен второй этаж, пристроен мезонин, переделаны комнаты на первом этаже. Перед усадьбой разбили сад и окружили его кирпичной стеной. Вашингтону хотелось пустить пыль в глаза своей супруге, сделав вид, что он состоятельный человек со вкусом, но средств на каменный дом ему явно не хватало и он пустился на хитрость. На сосновые доски наносили фаски, которые затем покрывали белой краской, смешанной с песком, что создавало видимость каменной кладки.

Свадьба Джорджа Вашингтона и Марты Дэндридж-Кастис состоялась в "Белом доме" 6 января 1759 года, в "Двенадцатую ночь". Обряд совершил преподобный Дэвид Моссом, пастор церкви Святого Петра. "Двенадцатой ночью" завершаются рождественские праздники. По народным поверьям, клятва, принесенная в этот вечер, будет нерушима. Они прожили вместе долго и, по всей видимости, счастливо. Мемуаров Марта не оставила. После смерти мужа она сожгла всю их личную переписку. Марта ни разу не вошла в кабинет мужа и их общую спальню, настолько острую боль причиняли ей воспоминания, достойные великой любви великого человека.