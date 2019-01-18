Плот "Медузы": когда живые завидуют мертвым

Пожалуй, эта трагедия — одна из самых страшных на море. В июне 1816 года из Франции в Сенегал отправились четыре судна с новым губернатором и экспедиционным корпусом. Флагман, фрегат "Медуза", сел на мель. Офицеры и капитан ушли на шлюпках. До 17 июля, когда пришло спасение, дожили немногие: почти все оставшиеся на плоту погибли в драках за воду.

Тем трагическим событиям посвящено одно из самых знаменитых полотен эпохи романтизма, картина французского художника Теодора Жерико "Плот "Медузы". Гигантское полотно впечатляет своей выразительной мощью. Жерико сумел создать яркие образы людей на грани гибели, соединив в одной картине мертвых и живых, надежду и отчаяние. Картине предшествовала огромная подготовительная работа. Жерико делал многочисленные этюды умирающих и трупов казненных…

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Мрачные тучи нависли над океаном. Тяжелые, громадные волны вздымаются к небу, грозя залить плот и сгрудившихся на нем несчастных людей. Ветер с силой рвет парус, склоняя мачту, удерживаемую толстыми канатами. На переднем плане картины видны умирающие, погруженные в полную апатию люди. И рядом с ними уже мертвые…

Историки говорят, что катастрофа плота "Медузы" в глазах людей XIX века была примерно тем же, что "Титаник" для века ХХ-го. Итак, утром 17 июня 1816 года в Сенегал отправилась французская экспедиция, состоявшая из фрегата "Медуза", каравеллы "Эхо", флюта "Луара" и брига "Аргус". Эти корабли везли нового губернатора колонии и чиновников с их семьями. Кроме них, в Сенегал направлялся так называемый Африканский батальон, состоявший из трех рот по 84 человека. Начальником всей экспедиции был капитан "Медузы" капитан 1-го ранга Жан Дюруа де Шомарэ — имя этого человека будут потом проклинать поколения.

На пути корабли должны были пройти мыс Блан (Белый), но мыса с характерной белой скалой в назначенный срок не было видно. Капитан Шомарей не придал этому никакого значения, а на следующий день, отвечая на вопросы экипажа, он сказал, что накануне они вроде как проплыли мимо чего-то похожего на Блан. Впоследствии он все свои рассуждения и объяснения строил на том, что действительно видел этот мыс. На самом деле "Медузу" ночью отнесло к югу, курс был выправлен только к утру, так что фрегат никак не мог миновать Блан. Каравелла "Эхо", не отклоняясь от курса, утром обогнала "Медузу".

В роковую ночь с 1 на 2 июля Шомарей ни разу не поинтересовался, как идет корабль, лишь к утру был слегка удивлен исчезновением "Эха". Он даже не попытался выяснить куда делась каравелла. Другие корабли, сопровождавшие фрегат, отстали еще за несколько дней до этого.

Каравелла "Эхо" продолжала следовать правильным курсом. "Медуза" двигалась в том же направлении, но ближе к берегу. Шомарей приказал измерять глубину морского дна и, не нащупав его, решил, что может беспрепятственно вести корабль к суше. Несмотря на многочисленные предостережения членов экипажа о том, что корабль находится в районе Аргуинской отмели, капитан продолжал продвигать "Медузу" к берегу.

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Когда еще раз измерили глубину моря, она оказалась всего 18 локтей вместо предполагавшихся 80-ти. В этой ситуации фрегат могла спасти лишь быстрая реакция капитана, но Шомарей словно впал в оцепенение и не повернул корабль. И вскоре "Медуза" села на мель — между Канарскими островами и Зеленым мысом.

Все попытки снять фрегат с отмели оказались тщетными. В корпусе судна открылась течь, и 5 июля было принято решение покинуть тонущий корабль. По всем морским правилам и законам, Шомарей, как капитан, должен был покинуть судно последним. Однако капитан Шомарей, губернатор со свитой и высший офицерский состав разместились в шлюпках. А 150 матросов и солдат перешли на плот, построенный корабельным плотником.

Сначала шлюпки буксировали плот к берегу, который был сравнительно близко. Но, испугавшись бури, командиры шлюпок предательски перерубили буксирные канаты. Люди были оставлены на волю волн на маленьком, заливаемом водой плоту, которым почти невозможно было управлять.

Когда шлюпки начали удаляться, на плоту раздались крики отчаяния и ярости. Ужас охватил обреченных на гибель. Стояла страшная жара, плот был сильно погружен в воду. Вскоре было обнаружено, что в спешке с фрегата перенесли ничтожно мало пресной воды и продовольствия. Незащищенные от непогоды и солнца, без провианта, исчерпав запасы воды, люди ожесточились и восстали друг против друга.

К ночи плот стал погружаться в воду, и на нем в первый раз вспыхнула кровавая резня за последние капли воды и самые безопасные места возле мачты. После второй резни в живых осталось только 28 человек. Израненные, обессиленные, мучимые жаждой и голодом люди впали в состояние апатии и полной безнадежности. Многие сходили с ума.

Среди тех, кто уцелел, некоторые были столь голодны, что накинулись на останки одного из своих товарищей по несчастью. Они расчленили труп и начали свою ужасную трапезу. Так началось каннибальство. Двенадцать дней носился плот по морским волнам. Рано утром 17 июля на горизонте показался корабль. Бриг "Аргус" обнаружил полузатонувший плот и взял на борт 15 исхудавших, полубезумных людей (пять из них впоследствии скончались). Взорам матросов с "Аргуса" предстало ужасающее и леденящее душу зрелище: трупы истощенных до последней крайности людей и живые, мало чем отличающиеся от мертвых. А рядом куски человеческого мяса, которые несчастные вялили на солнце и ели…

Через 52 дня после катастрофы был найден и фрегат "Медуза", который все-таки не затонул. Из 17-ти человек, решивших не поддаваться панике и остаться на корабле, в живых осталось лишь трое… Французское общество, потрясенное случившейся трагедией, было возбуждено до предела. Ответственность за это бедствие ложилась на капитана "Медузы", графа де Шомарея, не отвечавшего своему назначению. Ведь капитан обязан сходить с тонущего корабля последним!

Шомарей предстал перед трибуналом, был уволен из флота и приговорен к тюремному заключению на три года. В краях, где он доживал свой век, все знали о его "подвигах" и относились к нему презрительно и враждебно. Он прожил долгую жизнь, умер в 78 лет, но долголетие не было ему в радость. Оставшуюся жизнь ему пришлось провести затворником, так как везде приходилось выслушивать оскорбления. Его единственный сын покончил самоубийством, не в силах снести отцовский позор…

Ну а знаменитое полотно Жерико "Плот "Медузы" в настоящее время находится в 77-м зале на первом этаже галереи Денон в Лувре.