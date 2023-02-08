"Бестужевки" формировали в России образ новой женщины

Вероятно, нынешние российские студентки мало отличаются от своих прапрабабушек. Кроме учёбы их, как и раньше, интересует всё, что молодёжи не чуждо. Но и время, конечно, накладывает на нынешних девушек свой отпечаток. Мода, еда, учёба и, конечно, политика. Ведь, вам уже за 18 лет и вы, в отличие от старых времён, имеете право голоса.

Сегодня в нашей стране достаточно высших учебных заведений, где девушки имеют все права на получение высшего образования. А когда-то в России было не так.

Первый женский российский "университет"

В дореволюционной России Бестужевские курсы (по имени первого директора) были весьма престижными. Правда, для девушек "не без образования". Это были высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1878-1918), ставшие первым женским высшим учебным заведений в тогдашней России.

В первое время на курсы принимались женщины от 21 года со средним образованием, позднее — окончившие курс гимназии, без ограничения в возрасте. Желающие попасть на курсы должны были подать заявление, приложив к нему метрическое свидетельство, аттестат о полном среднем образовании и свидетельство о политической благонадёжности.

Когда количество заявлений превышало число вакансий, приём производили по конкурсу аттестатов. Вступительные экзамены не сдавали. Да и обучение было платным. Не каждому по карману.

Но времена тогда в Российской империи были неспокойные, в связи с чем, правительство и было "обеспокоено" политической неблагонадёжностью слушательниц. Уже после 1886 года приём на курсы был прекращён. Целая комиссия в течение трех лет изучала состав слушательниц и их политические настроения. После этого времени девушек вновь допустили к занятиям, правда, поначалу ограничившись курсами ботаники.

Бестужевские курсы юридически не принадлежали к ВУЗам. Лишь в 1910 году курсы приравняли к высшим учебным заведениям с объёмом преподавания, равным университету. Свидетельства об окончании курсов были приравнены к дипломам университета. Среди "курсисток" было немало выпускниц, которые оставили в разное время заметный след в российской истории. Те же Любовь Блок или Надежда Крупская.

Неслучайно, когда курсы получили статус ВУЗа, внимание общественности было приковано к методам преподавания, знаниям, которые получали здесь "девицы" и ко всему, что окружало девушек не только на кафедрах, но и дома. К тому же, публика была здесь неоднородная. Тем более, было бы интересно сравнить тамошние цифры с нынешним житьём-бытьём российских студенток. Хотя, по цензурным соображениям, многие стороны жизни девушек начала прошлого века были скрыты от общественности. Но немало интересного всё-таки до нас дошло.

"Курсистки" никогда не отличались благонадёжностью

В первую очередь, интеллигенция, стоящая на русофильских позициях, обращала внимание, что ничтожный процент (0,3) девушек с русскими фамилиями со старообрядческими корнями учится на курсах. Также сюда попали лишь три девушки из рабочего класса. Зато, как отмечал профессор труда А. Кауфман, готовивший анкеты для "курсисток", — очень большой процент евреек, учащихся на курсах.

Весьма интересны цифры по замужним. Отмечается, что около 30 процентов студенток вступили в брак, не достигнув совершеннолетия. "К этому печальному явлению, присоединяется худшее" — немногие из замужних имеют детей, а процент бездетных браков очень велик. Стоит ли удивляться этому, когда народ в России всегда прибавлялся русской деревней.

Тогдашние студентки мало чем отличались в этом плане от своих потомков. Дети мешают учёбе, занятиям, карьере, вот и приходится многим отправлять их либо к родителям, либо в интернат, если это по средствам. Детей, проживающих с мамами-"курсистками", — единицы.

Из-за платного обучения многим приходится бросать занятия в "женском" ВУЗе. А половине — не по карману снять отдельное жильё, и приходится ютиться в общежитии — в комнате с несколькими однокурсницами.

Весьма любопытно отношение тогдашних студенток и к самим "урокам". Около 15 процентов студенток с "математическим уклоном" считали бесполезным занятием посещение лекций. Многие с безразличием относились к философии, другие жаловались на бесполезную трату времени на латынь или историю "церкви". Зато студентки, которые хотели бы сделать карьеру на юридическом, признавались во влиянии на них "друга несчастных" — писателя Достоевского.

Уже тогда власть делала вывод, что слушательницы Бестужевских курсов подвержены влиянию со стороны "неблагонадёжных элементов". Многие из девушек захотели после окончания курсов "идти в народ". Пусть даже и учительницами в глухие деревенские школы. Были и такие, кто искал выгодного брака после окончания учёбы.

А в целом, девчонки тогдашние мало отличались от наших. Практически все признавались в любви к театру. Что делать, дискотек тогда ещё не было. И некоторые откровенничали, что предпочитают бегать в театры "зайцем".

Слушательницы курсов весьма низко оценили влияние преподавательского состава на их духовное развитие. Может быть, поэтому один из учителей "Республики ШКИД" в 1920 году распевал дореволюционную песенку перед молодыми шалопаями:

"Не женитесь на курсистках, они тонкие, как спички, все женитесь на медичках, они толсты, как сосиски".

Студенческий фольклор неистребим.

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