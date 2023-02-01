Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Поляки подобрали место, где русские будут на коленях молить Зеленского о мире

Наследие

Президент Польши Анджей Дуда блеснул познаниями в истории. Но блеснул не просто так — он подобрал место, где русские будут на коленях просить Владимира Зеленского о мире.

Поляки подобрали место, где русские будут на коленях молить Зеленского о мире

Дуда во время недавнего визита в Латвию встретился с поляками, которые проживают в этой стране. Где, собственно, и поведал о своём плане — как он его, по словам самого же польского президента — изложил в разговоре с Владимиром Зеленским.

Вот, собственно, как это выглядит:

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас — когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь".

Судя по всему, Переяслав выбран по той причине, что в январе 1654 года на раде в этом городе казаки под предводительством Богдана Хмельницкого присягнули русскому царю Алексею Михайловичу.

Правда, коль скоро президент Польши вспомнил об этом событии, хорошо бы ему было и вспомнить о его причинах. Хмельницкий несколько лет вёл борьбу с Речью Посполитой. И если на начальном её этапе ему сопутствовал успех, то затем поляки начали теснить его отряды, нанеся им несколько поражений.

А потому гетман и решил обратиться за помощью к Москве. Причём Хмельницкий был далеко не первым гетманом, который обращался за помощью к русским. Такие обращения неоднократно поступали и до него, с конца XVI века. Но цари вели весьма осмотрительную политику в этом вопросе. А после Смуты на протяжении нескольких десятков лет им и вовсе было не до просьб казаков.

Только Алексей Михайлович решил, что Московское царство обрело достаточную силу, чтобы бросить вызов Речи Посполитой и поддержать казаков.

Хотя бесспорно, те события были очень сложными и противоречивыми. На эту тему историками написано множество работ, пересказывать их в рамках этого материала, наверное, не слишком уместно.

Зато уместно будет сказать, что президенту Польши стоило бы быть аккуратнее с символизмом. А то ведь символы разные бывают.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы анджей дуда
Новости
Спикер ГУР Минобороны Украины Юсов заявил об активной фазе боевых действий в Донбассе
Сегодня уволят все руководство украинской таможни, сообщают местные СМИ
Песков: танки НАТО будут жечь на Украине, энтузиастов станет больше из-за вознаграждений
Солдат ВС РФ с позывным "Суета": в первом бое напротив нас оказались африканские наёмники
Дрессировщик Аскольд Запашный недоволен патриотическим проектом Газманова за 17 миллионов рублей
Советник главы МВД Украины Геращенко предложил взять у Запада 400 тыс. дронов-камикадзе вместо танков Abrams
Боевики ВСУ применяют облитые химическим веществом дроны-камикадзе
Бывшего замминистра обороны Украины Шаповалова обвинили в коррупции
Опрос: 43 процента женатых мужчин России готовы уйти в декрет вместо своих супругов
Баранчик призвал войска ВС РФ нанести превентивный удар вдоль польской границы с Украиной
Популярное
Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников

Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.

Военкоры опубликовали кадры последнего боя русских героев против американских наёмников
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Разведчики ВС РФ пресекли попытку прорыва группы спецназа ВСУ в Запорожье
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
Запад готовит армию для вторжения на территории России
Проверенные технологии: американские лекала украинских пропагандистских комиксов Наталия Красовская Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться" Ольга Лебедева Знак зодиака 1 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Telegraph: Абрамович передаст Украине 2,8 млрд долларов, вырученных за продажу "Челси"
РИА Новости: экономист Аттали заявил о новой цели ЕС в противостоянии с РФ
РИА Новости: доклад CSIS о событиях на Украине доказал неспособность США противостоять Китаю
РИА Новости: доклад CSIS о событиях на Украине доказал неспособность США противостоять Китаю
Последние материалы
Эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ
Под Артёмовском ВС РФ уничтожен командир снайперской группы ВСУ Игорь Линдюк
Криптоэксперт: деньги опасно вкладывать в акции, гораздо надёжнее хранить их в банке
Доктор Карлштейн: двухчасовое нахождение в пробке может вызвать повреждения мозга
Прохватилов: поставки Украине дальнобойных ракет грозят "серьёзными проблемами" России
На Красной площади задержали американку, выгуливавшую теленка
Диетологи: многим людям стоит отказаться от кофе
Козюлин: поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма
Сургутянин написал портрет Путина нефтью и продаёт его за 300 тысяч рублей
Работающим в офисе женщинам нужно тщательно подбирать себе гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников