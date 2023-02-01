Поляки подобрали место, где русские будут на коленях молить Зеленского о мире

Президент Польши Анджей Дуда блеснул познаниями в истории. Но блеснул не просто так — он подобрал место, где русские будут на коленях просить Владимира Зеленского о мире.

Дуда во время недавнего визита в Латвию встретился с поляками, которые проживают в этой стране. Где, собственно, и поведал о своём плане — как он его, по словам самого же польского президента — изложил в разговоре с Владимиром Зеленским.

Вот, собственно, как это выглядит:

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас — когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь".

Судя по всему, Переяслав выбран по той причине, что в январе 1654 года на раде в этом городе казаки под предводительством Богдана Хмельницкого присягнули русскому царю Алексею Михайловичу.

Правда, коль скоро президент Польши вспомнил об этом событии, хорошо бы ему было и вспомнить о его причинах. Хмельницкий несколько лет вёл борьбу с Речью Посполитой. И если на начальном её этапе ему сопутствовал успех, то затем поляки начали теснить его отряды, нанеся им несколько поражений.

А потому гетман и решил обратиться за помощью к Москве. Причём Хмельницкий был далеко не первым гетманом, который обращался за помощью к русским. Такие обращения неоднократно поступали и до него, с конца XVI века. Но цари вели весьма осмотрительную политику в этом вопросе. А после Смуты на протяжении нескольких десятков лет им и вовсе было не до просьб казаков.

Только Алексей Михайлович решил, что Московское царство обрело достаточную силу, чтобы бросить вызов Речи Посполитой и поддержать казаков.

Хотя бесспорно, те события были очень сложными и противоречивыми. На эту тему историками написано множество работ, пересказывать их в рамках этого материала, наверное, не слишком уместно.

Зато уместно будет сказать, что президенту Польши стоило бы быть аккуратнее с символизмом. А то ведь символы разные бывают.