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Сергей Лебедев

Курица — не птица, женщина — не "Заратустра"

Наследие

Уже в прошлом веке женщины стали пилотировать самолёты, как гражданские, так и военные, стоять за штурвалом на кораблях, становились депутатами и политиками. Ну, а в роли императриц и цариц — это самой собой разумеющееся. Впрочем, сейчас в НАТО пошло поветрие на женщин-министров обороны. Причём, им отводится самая агрессивная роль. И зачастую они своими словами провоцируют очередную мировую войну.

Курица — не птица, женщина — не "Заратустра"

Бывшие фрау Бундесвера Урсула фон дер Лейен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Кристина Ламбрехт, а что уж говорить о дамах тамошнего МИД, не раз призывали к войне против России. Или просто делали всё, чтобы напряжения между нашими странами были отнюдь не товарищескими. Но виноваты ли во всём женщины.

Любовь лишь близорука, но не слепа

Немецкий философ Фридрих Ницше (1844-1900), известный по книгам:

  • "По ту сторону добра и зла",
  • "Антихрист",
  • "Так говорил Заратустра",

будь в правительстве Германии, вряд ли бы назначил женщину "заведовать" армией. Ницше вообще к женскому полу относился с недоверием. А, порой, даже слыл и женоненавистником. И многие факты его высказываний для наших граждан малоизвестны. Хотя, его основные работы в России издавались уже давно и издаются сегодня.

По мнению Ницше, у женщин рассудок преобладает над чувством. Нередко они находчивы, обладают, если надо, присутствием духа, самообладанием и умением извлекать из жизни выгоду. Те же качества они пытается привить и детям.

В мужчинах же, считал философ, напротив, чувство и страсть сильнее рассудка. В то же время, он не отрицал, что мужской ум намного богаче женского. Не так? Своим оппонентам он говорил:

"Мужчины создали своим умом много великого, потому что их вдохновляли большие чувства, более сильные и глубокие, чем у женщин".

И если мужчина ценит в женщине, прежде всего, отзывчивость и чувство, а женщина — ум, то это происходит потому, что

"мужчина ищет в женщине идеального мужчину, а женщина в мужчине идеальную женщину, а отнюдь не дополнение или противоположность себе, как это принято думать".

Нояя. на то он философ и мужчина. Поэтому Ницше был противником феминизма и считал, что женщины не способны быть политиками.

Своеобразное отношение у Ницше было и к любви. Она, по его мнению, лишь близорука, но не слепа. Только стоит нам надеть очки, чтобы сразу же разочароваться. Любовь невозможна без взаимного непонимания, и зачастую построена на разных недоразумениях. Ведь отношения у разных полов к любви тоже "разное". Для женщины любовь — это полное самоотречение, которое, по её мнению, не должно быть у суженого. Если же такие чувства взаимны — любовь пропадает сразу.

По морде треснуть сумкой можно только "товарища"

Такой взгляд Ницше на "высокие отношения" можно понять, потому что на первое место он ставил дружбу между мужчиной и женщиной. Дружба эта тем сильнее, когда один уважает другого больше, чем свою семью. И всё же, и здесь Ницше развил свою теорию, говоря о товарищеской близости.

"Женщина способна к дружбе с мужчиной, но чтобы эта дружба была прочной, она должна сопровождаться маленьким физическим отвращением", — утверждал он. Да и брак надо основывать, оказывается, исключительно на чувстве дружбы, а не любви.

Главный взгляд родителя "сверхчеловека" на дружбу и любовь заключался в том, что хороший друг будет и хорошим супругом. Так как наша семейная жизнь строится только на дружбе, а не на страсти.

Действительно, разве будешь лупить мужа в состоянии страсти сумочкой, как это когда-то делала известная всем "железная леди", премьер Англии Маргарет Тэтчер. По носу можно дать только другу. И то, по делу. В Оксфордском словаре даже когда-то появилась фраза "to handbag", которая означает "грубая манера поведения женщины-политика" по отношению к другому лицу. Именно по носу получали британские министры от разъярённого премьера в юбке в случае невыполнения или провала её поручений. Ницше точно получил бы от неё сумочкой по голове.

А зная, что Ницше не раз отказывали в его предложениях руки и сердца, но всегда соглашались на дружбу — и его "аксиомы" можно понять.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука семья история психология
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