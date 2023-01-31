Уже в прошлом веке женщины стали пилотировать самолёты, как гражданские, так и военные, стоять за штурвалом на кораблях, становились депутатами и политиками. Ну, а в роли императриц и цариц — это самой собой разумеющееся. Впрочем, сейчас в НАТО пошло поветрие на женщин-министров обороны. Причём, им отводится самая агрессивная роль. И зачастую они своими словами провоцируют очередную мировую войну.
Бывшие фрау Бундесвера Урсула фон дер Лейен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Кристина Ламбрехт, а что уж говорить о дамах тамошнего МИД, не раз призывали к войне против России. Или просто делали всё, чтобы напряжения между нашими странами были отнюдь не товарищескими. Но виноваты ли во всём женщины.
Немецкий философ Фридрих Ницше (1844-1900), известный по книгам:
будь в правительстве Германии, вряд ли бы назначил женщину "заведовать" армией. Ницше вообще к женскому полу относился с недоверием. А, порой, даже слыл и женоненавистником. И многие факты его высказываний для наших граждан малоизвестны. Хотя, его основные работы в России издавались уже давно и издаются сегодня.
По мнению Ницше, у женщин рассудок преобладает над чувством. Нередко они находчивы, обладают, если надо, присутствием духа, самообладанием и умением извлекать из жизни выгоду. Те же качества они пытается привить и детям.
В мужчинах же, считал философ, напротив, чувство и страсть сильнее рассудка. В то же время, он не отрицал, что мужской ум намного богаче женского. Не так? Своим оппонентам он говорил:
"Мужчины создали своим умом много великого, потому что их вдохновляли большие чувства, более сильные и глубокие, чем у женщин".
И если мужчина ценит в женщине, прежде всего, отзывчивость и чувство, а женщина — ум, то это происходит потому, что
"мужчина ищет в женщине идеального мужчину, а женщина в мужчине идеальную женщину, а отнюдь не дополнение или противоположность себе, как это принято думать".
Нояя. на то он философ и мужчина. Поэтому Ницше был противником феминизма и считал, что женщины не способны быть политиками.
Своеобразное отношение у Ницше было и к любви. Она, по его мнению, лишь близорука, но не слепа. Только стоит нам надеть очки, чтобы сразу же разочароваться. Любовь невозможна без взаимного непонимания, и зачастую построена на разных недоразумениях. Ведь отношения у разных полов к любви тоже "разное". Для женщины любовь — это полное самоотречение, которое, по её мнению, не должно быть у суженого. Если же такие чувства взаимны — любовь пропадает сразу.
Такой взгляд Ницше на "высокие отношения" можно понять, потому что на первое место он ставил дружбу между мужчиной и женщиной. Дружба эта тем сильнее, когда один уважает другого больше, чем свою семью. И всё же, и здесь Ницше развил свою теорию, говоря о товарищеской близости.
"Женщина способна к дружбе с мужчиной, но чтобы эта дружба была прочной, она должна сопровождаться маленьким физическим отвращением", — утверждал он. Да и брак надо основывать, оказывается, исключительно на чувстве дружбы, а не любви.
Главный взгляд родителя "сверхчеловека" на дружбу и любовь заключался в том, что хороший друг будет и хорошим супругом. Так как наша семейная жизнь строится только на дружбе, а не на страсти.
Действительно, разве будешь лупить мужа в состоянии страсти сумочкой, как это когда-то делала известная всем "железная леди", премьер Англии Маргарет Тэтчер. По носу можно дать только другу. И то, по делу. В Оксфордском словаре даже когда-то появилась фраза "to handbag", которая означает "грубая манера поведения женщины-политика" по отношению к другому лицу. Именно по носу получали британские министры от разъярённого премьера в юбке в случае невыполнения или провала её поручений. Ницше точно получил бы от неё сумочкой по голове.
А зная, что Ницше не раз отказывали в его предложениях руки и сердца, но всегда соглашались на дружбу — и его "аксиомы" можно понять.
Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.