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Сергей Лебедев

Если у вас что-то болит, не назначайте терапевта министром обороны

Наследие » Россия

Россия переживала за тысячелетнюю историю немало потрясений. Монгольское нашествие, смутные времена, войны 1812, 1914, 1941 годов. А потом были революции, от буржуазных, социалистических до криминальных.

Если у вас что-то болит, не назначайте терапевта министром обороны

И, как показывает история, нередко рядом с князем, царём, генсеком или другими главными лицами страны находились советники. Им мы и обязаны были потрясениями, которые, порой, приводили к вечному вопросу "быть или не быть" русскому народу и его государственности.

К таким "чёрным ангелам" можно отнести и Григория Распутина. Сибирского священника (а здесь куча вариантов), который на несколько лет, в отнюдь не благостные для страны времена, смог встать у руля. Не де-юре, а де-факто. А что посильнее — это ещё вопрос. Немало назначений на государственные посты проводилось только благодаря его "советам" матушке-императрице.

Шарлатаны и проходимцы у власти

Напомним, что 30 декабря 1916 года был убит, пожалуй, один из наиболее одиозных персонажей нашей истории — Григорий Распутин. Правда, "мочил" святого старца довольно продолжительное время не русский народ, он тогда был в окопах, а самое наипридворнейшее окружение царя.

Как пишут современники, окружающие не могли понять, почему шарлатан и проходимец Распутин получил такое влияние на императрицу. А после неё и на весь двор, который окружал царя Николая II.

Распутин лечил цесаревича, который был серьёзно болен, якобы молитвами. А в действительности — обыкновенным здравым смыслом. Но время было неспокойное, война, а в воздухе летают флюиды, которые напоминают времена других "распутиных", когда от таких же шарлатанов уже сходила с ума целая страна. Давно ли это было, когда миллионы граждан нашей страны "заряжали" трёхлитровые банки от телевизионных манипуляций новых "распутиных".

Действительно многие медицинские светила наперебой предлагали новейшие средства для излечения наследника, но рекомендации Распутина оказывались сильнее. Именно он отменил приём аспирина в период обострения болезни.

Но жизнь маленького Алексея в любую минуту могла прерваться. Неслучайно в той же Левадии, в Крыму, доктора приписали ему тёплые ванные Чёрного моря, но только под присмотром матроса Деревянко. А теннис или прогулки на велосипеде ему были недоступны. Малейшая травма может оказаться смертельно опасной.

И снова возникал Распутин, который своими "заговорами" успокаивал приступы болезни. Но вместе с Распутиным появлялась масса незнакомых людей, которая не только на региональном уровне, но и на государственном начинала рвать Российскую империю на части. Причём, новые придворные "управленцы" интересовались исключительно своей шкурой, нередко потом сваливая за кордон. А скоро — 1917-й год.

Если у вас что-то болит, не назначайте терапевта министром обороны

Конечно, можно было бы согласиться с такими же "мифическими" утверждениями о том, что мифы о Распутине оказались сильнее его самого. Если не знать, что этот дяденька серьёзно повлиял на реалии Российской империи накануне революций.

Причём, Распутин мог влезать и в экономические, и международные, и военные сферы, прикрываясь своей близостью к "российской императрице". А последняя имела огромное влияние на своего мужа. Вот по звонку и ставились министры спецслужб, армии, экономики и так далее.

Главное, что все эти посты беззастенчиво грабили российский бюджет. А ведь у "новопредставленных" были дети, родственники, куча знакомых, которые начинали заполнять столицу тогдашней империи. И последних вопрос национальной гордости и государственности абсолютно не волновал. Вечный вопрос: утром — деньги, вечером— стулья. Распутину стулья были не нужны.

Нынешние апологеты Распутина пытаются оправдать его действия, обвиняя во всём медийные средства. В районе Тюмени уже в новое время я видел плакаты с посвящёнными Распутину выставками. Может быть, даже какой-то сруб отвели под его музей. Но это, конечно, дело местной администрации, которая, будь Григорий на месте, могла бы сегодня снова вернуться к сохе. "Старец" продал бы. Распутин просто за красиво живёшь ничего не делал.

Распутин, и это признают все, имел сильное влияние на Александру Фёдоровну, которая видела в нём "Божьего человека". Мол, только он был способен оказать помощь тяжело больному наследнику, давать мудрые советы и разбираться в людях.

Правда, "разбор людей" стоил последним хороших денег. За сладкое место в госаппарате, если у вас нет "элитных предков", надо было платить. Главное, что Распутин стал ещё одним гвоздём в срочно выстругиваемом гробу для Российской империи. Увы, таких "советников" в определённые времена в России было достаточно. И иногда они снова начинают рулить нашими жизнями.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия история николай ii
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