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Ирина Шлионская

Королеву Элеонору Аквитанскую называют "бабушкой Средневековой Европы"

Наследие

В саду английского замка Бленхайм устроен гигантский запутанный лабиринт из аллей и живых изгоро­дей. Его история связана со старинной легендой, относящейся к XII веку и посвящённой судьбе фаворитки английского короля Генриха II — Розамунды Клиффорд.

Королеву Элеонору Аквитанскую называют "бабушкой Средневековой Европы"

Легенда о прекрасной Розамунде

Лабиринт, которым был окружён дворец королевской возлюбленной в Вудстоке, получил название Будуар Розамунды. О тропинке, ведущей к нему, знали только слуги Розамунды и сам монарх. Не заблудиться в лабиринте можно было, лишь ориентируясь по едва заметной серебряной нити. Это не являлось пустой при­хотью тирана — в те жестокие вре­мена фаворитке короля постоянно грозила опасность быть убитой врагами или интриганами.

Как гласит легенда, предосторожность не спасла — ревнивая супруга Генриха, королева Элеонора Аквитанская, сумела выведать тайну лабиринта. Она пробралась в резиденцию и предложила сопернице… умереть. Иначе, вероятно, пообещала ей страшные кары, в том числе и касающиеся близких Розамунды. Та согласилась и выпила предложенный яд.

С тех пор призрак красавицы появлялся то в лабиринте, то на парадной лестнице замка. Розамунда ждала там своего венценосного возлюбленного. После того, как Вудсток разрушили, привидение стало являться в новом Бленхаймском дворце, построенном неподалеку от руин.

Супруга французского монарха

Произошла ли история с убийством королевой своей соперницы на самом деле, неизвестно. Сама королева Элеонора Аквитанская была женщиной весьма незаурядной. Она происходила из знатного рода Рамнульфидов, который, в свою очередь, вёл происхождение от боковой ветви Каролингов.

В IX-Х веках предки Элеоноры стали правителями графства Пуатье и герцогства Аквитании. Сама Элеонора была дочерью герцога Гильома X и Аэнор де Шательро. Её родители и старший брат Гильом л'Эгре рано умерли, и она унаследовала все владения и титулы своего отца. Опекуном Элеоноры и её младшей сестры Петрониллы стал французский монарх Людовик VI, который решил женить на сироте своего второго сына — принца Людовика. Никто не думал, что тот унаследует корону, но после гибели старшего сына короля, принца Филиппа, Людовик стал наследником престола.

На момент свадьбы Элеоноре, предположительно, исполнилось 13 лет. По тем временам, этот возраст считался вполне подходящим для брака, тем более династического. После скоропостижной смерти отца принц стал королём под именем Людовика VII, а Элеонора, соответственно, королевой. Она несколько раз сопровождала мужа в крестовых походах.

И английского тоже

Хотя Элеонора родила королю двоих дочерей, в 1152 году они развелись. Официальной причиной развода было объявлено дальнее родство между супругами, но на самом деле Людовик не смог простить жене измены. Обе дочери остались с отцом, а за Элеонорой сохранились все её земли.

Всего несколько месяцев спустя она вступила в брак с герцогом Нормандии Генрихом Плантагенетом. 25 октября 1154 года Генрих стал королем Англии, и таким образом Элеонора вторично была удостоена титула королевы. Она родила Генриху девятерых детей, трое из которых, Генрих, Ричард и Иоанн, впоследствии стали английскими монархами.

Между тем, многочисленные измены Генриха II привели к охлаждению в отношениях. Дошло до того, что монарх соблазнил даже Адель Французскую — дочь короля Франции Людовика VII от второго брака, которая жила при дворе в качестве невесты принца Ричарда.

Элеонора и её сыновья принялись плести политические интриги против короля. При этом, Элеонора обратилась за поддержкой к бывшему мужу, Людовику VII, и тогда Генрих распорядился заточить жену в замок Солсбери. Она имела штат прислуги, вела довольно комфортную жизнь, но ей запрещалось выходить за пределы стен замка.

"Бабушка Европы"

Есть версия, что король собирался развестись с опальной супругой и жениться на одной из своих фавориток. Возможно, это и была прекрасная Розамунда, кто знает? Но имени конкурентки и потенциальной преемницы королевы официальные источники не сохранили. Так или иначе, на расторжение брака Генрих не пошёл, не желая терять свои земли во Франции. Правда, в 1179 году он добился того, чтобы Элеонора передала свой герцогский титул сыну Ричарду. 6 июля 1189 года король скончался, и герцог Аквитанский короновался под именем Ричарда I (его старший брат Генрих, соправитель отца, к тому времени умер).

Ричард тут же освободил мать из заточения, и она принялась помогать ему заниматься государственными делами. После гибели Ричарда при осаде замка Шалю-Шаброль в 1199 году и коронации нелюбимого сына Иоанна Элеонора вернулась в Аквитанию, которой правила до самой смерти.

Уже в преклонном возрасте королева-мать выдала свою внучку Бланку Кастильскую замуж за будущего короля Франции Людовика VIII. Историки часто называют Элеонору Аквитанскую "бабушкой Средневековой Европы".

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы англия франция история
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