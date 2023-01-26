Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера

Германа Геринга на просторах бывшего СССР знают многие. Не лезьте в Интернет, посмотрите первые серии "Семнадцать мгновений весны". Где в популярной форме фон Штирлиц излагает жизнь одного из главных нацистов гитлеровской Германии.

Лётчик в Первую мировую, большой бабник, один из лидеров нацистов в Веймарской республике 1920-х годов. А позже — глава ВВС фашистской Германии, неплохой провокатор, спаливший Рейхстаг, любитель "искусства" из завоёванных стран Европы, и главный обвиняемый на Нюрнбергском процессе. Дабы не быть вздёрнутым союзниками на виселице, сумел отравиться ещё в тюрьме. Геринга обвиняли, в первую очередь, в массовом уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

"Юнкерс", "Шкода" и женитьба на славянке

Но мало кто знает о его брате — Альберте Геринге. Оказалось, что он попал в "список Шиндлера". Любопытно, что всем известный по фильму Шиндлер, который использовал рабский труд польских евреев, по воспоминаниям современников, был отъявленным негодяем и жестоким бизнесменом. Тем не менее, сегодня его вспоминают в связи с холокостом. В группу таких же "героев" сегодня относят и брата Геринга. Как позже писали уже об Альберте, он отнюдь "не был святым".

Альберт, оказывается, стал "шиндлером" для Франца Легара и его жены Софии. Здесь стоит отметить, что София была еврейкой. А Легар — известный композитор времен Австро-Венгерской монархии, которого совместно со Штраусом и Кальманом причисляют к небожителям венской оперетты.

Альберт Геринг родился в 1895 году в семье Хайнриха Эрнста Геринга, в семье колониального чиновника. Отмечается, что у братьев был общий крёстный — Герман фон Эпенштайн. Нациста Геринга и назвали по имени крёстного. Кстати, второе имя Вильгельм, маршал гитлеровской авиации получил благодаря кайзеру. Папа боготворил его. Как отмечают апологеты младшего Альберта, лучшую часть детства братаны получили в поместье фон Эпштейна, друга семьи. Как оказалось на поверку, "фон" был полуевреем. Это стало для многих исследователей Альберта основанием для гипотезы о том, что он был бастардом этого самого Эпштейна. И как пишут сами немцы, в его подлинном происхождении чёрт ногу сломит.

С приходом Гитлера к власти брат стал главным по самолётикам, а Альберт занял пост в фирме "Юнкерс". Но вскоре он переквалифицировался в специалиста по звуковым фильмам австрийской кинокомпании "Тобис — Саша". Владелец компании был евреем, и Альберт после "присоединения" Австрии к Германии освободил и помог уехать из Германии владельцу компании Оскару Пильцеру. Хотя, концлагеря уже работали на полную.

Позже, вероятно не без протекции брата, Альберт курирует внешнеторговую службу чешской "Шкоды". А это мегатонны вооружения, которые вскоре будут брошены на Восточный фронт против СССР. Понятно, что руководство "Шкоды" только приветствовало это назначение. Брат второго по иерархии после Гитлера — сытно. Чешская компания будет включена в состав "Рейсверке Герман Геринг". А это крупнейший металлургический концерн Европы на то время.

За бесплатно и чирий не вскочет

Забавно, сквозь слёзы, как через десятилетия из нацистов пытались сделать борцов сопротивления в Западной Германии. Один из приближённых Альберта (вероятно, с умилением) говорил, что тот никогда не высказывался как нацист, никогда не отвечал на нацистские приветствия, а только приподнимал шляпу и говорил: "Бог в помощь…" Ну вот кому "Бог в помощь" — с этим вопрос.

К тому же, как выяснилось, евреев вытаскивали по цензу. Ну как можно было выпустить даром на "волю" одного из директоров "Шкоды", еврея Яна Моравека, через два года оккупации Чехии. Эта страна уже тогда потеряла своё название и стала протекторатом. Моравеку это влетело в копеечку.

Впрочем, здесь история идёт в обратную сторону. Альберт и Моравек уже имели связи в области продажи оружия в Аргентине в 1930-е годы. К тому же, Альберт, как и главный пропагандист рейха — Геббельс, обожал славянок. Первый умудрился даже в 1942 году жениться на Младе Казаровой. Геббельса за связь с чешкой чуть не выпороли, а вот Альберт отделался лишь осуждением тогдашнего правителя "Чехии" — Рейнхарда Гейдриха.

Стоит ли говорить, сколько евреев было уничтожено в концлагерях и в киевском "Бабьем яру". Но жизнь стоит денег. Вероятно, поэтому Альберт помогает освободить в 1941 году находившихся в гестапо пятерых евреев, которые по внешнеторговой линии работали на "Шкоду". И такие случаи были не раз, пусть и единичные, но всегда брат рейхсмаршала авиации угрожал всем берлинской "крышей".

В 1944 году Альберт попадает в гестапо. Хорошая характеристика для победителей. На одном из званых обедов в Бухаресте он отказался сесть рядом с послом фон Киллингером, назвав его якобы убийцей политика времён Веймарской республики. Шеф гестапо Альберта арестовал и позже потребует его казни, но брат его вытащит из петли.

Но из настоящей петли Альберта вытащила помощь в освобождении композитора Легара и его жены еврейки. В ходе преследования нацистов после Второй мировой, американский следователь Виктор Паркер дал такое заключение по делу Альберта:

"Этот человек помог Францу Легару".

А переданный американскими властями Альберт получил полное оправдание. И в 1947 году вышел на свободу.

На допросе в Нюрнберге Альберт Геринг говорил:

"Я всегда стремился помогать людям, где только мог, невзирая на национальность или возраст, независимо от того, были они евреями или христианами. Я никогда не получал за это оплаты, я действовал из религиозных побуждений".

Но вот почему никто не действовал "ни из каких побуждений", пытаясь освободить русских военнопленных или идущих на казнь патриотов в Советском Союзе. Не платили?