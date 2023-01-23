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Сергей Лебедев

Протезы и трепанация: древние врачи дадут фору многим своим современникам

Наследие

В давние времена врачи с одинаковым успехом были и физиологами, и терапевтами, и хирургами, и фармакологами. Теперь всё расставлено по свои местам. А зная претензии моих современников к такой же современной медицине, можно только посоветовать нынешним эскулапам, к которым иногда ещё и проблематично записаться, обратиться к опыту древних.

Протезы и трепанация: древние врачи дадут фору многим своим современникам

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Уже тысячи лет назад первые хирурги умели делать трепанацию черепа. Признаки таких операций обнаруживали в Египте, Латинской Америке и Европе. По крайней мере, останки человека говорили о том, что умер он не от этой операции. Сегодня медики заявляют, что подобные процедуры применяли, чтобы вылечить

  • эпилептические припадки,
  • ментальные расстройства,
  • снизить внутричерепное давление при тяжёлых травмах и заболеваниях.

А если в голове застряла стрела врага? Вытаскивали, и больной выживал.

В области медицины применялось немало новомодных средств, которые и через столетия вновь обретали своих единомышленников. Кого только из нас не лечили "электричеством". Раньше, правда, ватты брали не из розеток. Диоскорит и Крабоний Ларг, ведущие эскулапы древнего, советовали при сильной мигрени (вероятно, головная боль, при которой сегодня достаточно принять таблетку цитрамона) приложить ко лбу больного электрического ската, или, на худой конец, несколько рыбин, если боль не утихала.

Напомню, что первопроходцем в области анестезии был наш знаменитый русский хирург позапрошлого века Николай Пирогов. Но даже он не додумался, что чувствительность боли убивает всего лишь отвар мандрагоры.

Как и многие представители паслёновых, мандрагора содержит высокоактивные алкалоиды, которые делают растение ядовитым. В частности, её корни ещё с древнейших времен использовались в народной медицине. Корни растений этого рода иногда напоминают человеческую фигуру, как и у женьшеня. Понятно, что в древности мандрагоре приписывали магическую силу.

Греческий поэт Гомер тысячи лет назад в своих "песнях" утверждал, что белена — это прекрасное усыпляющее средство. Знал бы он, сколько людей отправят потом на тот свет благодаря этим симпатичным белым цветкам. Кстати, белену врачи прошлого в XII и XIII столетиях весьма активно употребляли не только как болеутоляющее средство, но и как анестезиологический препарат. Речь идёт об ампутациях. А тогда рубленые раны были обычным делом.

Генрих фон Пфлоснеундт в своём лечебнике 1460 года писал, что перед операциями он давал вдыхать больным раствор мака (опиум), белену и мандрагору.

Протезы — тоже не изобретение нового времени. Понятно, что когда-то они делались не из инновационных материалов. В древней Индии носы, губы и уши вам могли слепить местные эскулапы из гипса. В 1561 году французский хирург Паре (не верьте Дюма, никого он не травил) вставил одному из графьёв глаз из чистого эмалированного золота, раскрашенный в "натуральный" цвет. Кстати, и знаменитая железная рука рыцаря Геца фон Берлихенгена, выкованная для него местным кузнецом, уже тогда не была чем-то из ряда выходящим. Ещё во времена войн Древнего Рима с Карфагеном римским ветеранам умели заменять потерянные руки и ноги бронзовыми, которые сгибались в сочленениях.

Буратино на самом деле был деревянным

Заканчивая тему протезирования, напомню о маленьком деревянном Буратино. Оказывается, и у него был прототип — ветеран войны, который жил три века назад в Италии. Ему сумели сделать такие деревянные протезы, что он потом даже выступал в местном шапито. А имя его — "Буратино" — обнаружили на могильной плите — Пиноккио Санчес (в оригинале).

И прививки — это не наше изобретение. Оспопрививание уже практиковалось в Древней Индии, а потом было заимствовано в турецком Константинополе, на что и обратила внимание жена британского посла Уотерли Монтегю.

Кто только не говорит в последние десятилетия о диете. В I веке до н. э. Асклепиад из Прузы стал убеждённым противником всяких порошков и "таблеток". Он предлагал строгую диету, активные пробежки, массаж вкупе с обливанием холодной водой. Сюда можно ещё добавить и хождение босиком по песку.

Кстати, наши предки — славяне —  предпочитали бегать нагишом по утренней росе. Говорят, что римский император Август только так избавился от многих своих недугов. Правда, не уточняется: нагишом по росе или по песку.

Плутарх и Сенека стали родоначальниками вегетарианства. Если учесть, как римская аристократия того времени обжиралась, их подвижничество могло для жителей с большим кошельком означать только мученичество.

И, конечно, алкоголь. Мы далеко ушли от наших предков в этом "увлечении". Учитывая, сколько всяких соблазнов за последние столетия нам дала эта сфера пития. Тем не менее, древние уже зафиксировали факт того, что египетский фараон Рамзес II в 1350 году до н. э. начал бороться с алкоголизмом.

Современники пишут, что женщины Египта пили наравне с мужчинами и "не считали пьянство постыдным". К тому же, склепы некоторые из них не стеснялись украшать картинками со своим образом в непотребном пьяном виде. А для современных гурманов напомню, что уже в фараоновские века на рынке можно было купить четыре сорта пива и 6 сортов вина — белого, красного, чёрного и "северного". Последний сорт, скорее всего, самогонка из пальмовых листьев, которая через какое-то время придёт через арабов и в Европу, завезённая крестоносцами. Правда, тогда ещё до вытрезвителей, как средств пополнения казны, фараоны не додумались. Лечили по-древнему — плетьми.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы азия европа россия история болезни медицина алкоголь наркотики
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