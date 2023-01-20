Победу на войне "куют" ещё в мирное время и не на заводах

Шпионаж бывает разным, и ведётся он зачастую не с помощью терактов или диверсий на оборонных предприятиях, а за чашечкой кофе и светской беседой. А если добавить и горячительные напитки, язык высокопоставленного "друга" станет для вашей обороноспособности ещё интересней. Ведь, как показывает история даже Российской империи, "нужную" информацию враг нередко доставал в придворных и правительственных кругах.

"Дружба" и "нейтралитет" всегда влетают в копеечку

Уже после начала Первой мировой войны отмечали:

"Выясняется полная картина колоссальной подпольной работы, при помощи которой Германия надеялась подчинить себе весь земной шар и сумела опутать буквально все страны света сетью своих шпионских организаций".

Во Вторую мировую это наследство проявит себя в полном величии. А после эту довольно трудную ношу, которая стоит больших денег, успешно примерили на себя США. К тому же, как когда-то в Германии, спецслужбы подчинялись исключительно кайзеру-президенту.

Сбор информации шёл отовсюду: от послов, военных агентов, "туристов", массы служащих, с которыми, например, мы ещё недавно могли пить кофе в кулуарах экономических форумов или на выставках вооружений.

Уже после первых выстрелов на границах Европы, немцы признались, что около 20 тысяч человек во всём мире работали "на благо страны" и подчинялись исключительно центральной власти.

Начиная войну или её предвосхищая в целях обороны, надо, в первую очередь, обращать внимание на пропаганду, которая, ведётся в нейтральных странах. Сегодня с нейтралитетом в Европе хуже некуда, а вот немцам пришлось сто лет назад раскошелиться на заказные материалы в иностранной прессе. Надо было убедить соседние, и не только, страны в своей правоте. И убеждали.

Специалисты союзников отметили, что на подкуп зарубежных СМИ немцы потратили побольше миллиарда.

США обошлись в 375 миллионов,

Болгария - 125,

Италия — 250,

Турция — 350,

Китай — 100,

Швеция — 75,

Швейцария и Аргентина по 25.

Подешевле стоил подкуп прессы в Чили и Перу. Где-то по 10 миллионов.

Немцы гадили там, где когда-то отдыхали

Как отмечалось, миллионные суммы немцы вкладывали в организацию беспорядков в Ирландии, Индии, Египте, Африке, пытаясь обезопасить себя от удара британских колоний. Но наибольшее внимание Германия в ходе войны уделяла США, которые тогда держали "нейтралитет". Цель немецких шпионов — связать руки Вашингтону войной с Мексикой.

Неслучайно близкий друг крон-принца Франц Рителен по подложному паспорту на имя Фердинанда Гаше прибыл в США с миллионами в кармане. При своём задержании американской контрразведкой он откровенно сказал:

"Если бы мне удалось выполнить свою миссию и прекратить снабжение союзников военными припасами из США, я бы достиг большего успеха, чем занятие Парижа немецкой армией".

Кстати, сам посол Германии в США женился на американке и проник во все клубы денежной аристократии того времени. Кроме того, в Америке были арестованы несколько немцев, которые сумели организовать взрывы на мостах и фабриках оборонного значения. Ну, это мелочи. Брать за рога надо было аристократов.

Надо отдать должное немецким дипломатам старой школы: они всегда находили "адекватный ответ", будучи рядом либо с китайским диктатором Юань Шикаем, либо с персидским шахом. А в Греции, где королевой была родная сестра Вильгельма II, немецкий посланник лично давал рекомендации тамошним СМИ или окружению двора, что говорить или писать.

До кучи вспомним принца Генриха, родного брата кайзера. Первый встал во главе руля германского ВМФ и отличался всегда "большой любовью" к Англии, проводя там в кутежах по нескольку месяцев. После начала войны англичане с горечью вспоминали вояжи принца на их территорию, который, хорошо зная прибрежный фарватер, запустил в сторону курорта Скарборо пару немецких крейсеров. Немцы сумели прорвать блокаду побережья и огнём разрушили курорт.