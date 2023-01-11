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Сергей Лебедев

НАТО по-прежнему ищет в России "Гроб Господень"

Наследие

Крестовые походы Запада против мусульманского Востока, как мы знаем, организовывались по социально-экономическим причинам.

НАТО по-прежнему ищет в России "Гроб Господень"

Застрельщиком здесь была католическая церковь, которая уже в то время испытывала внутренние неурядицы. Дабы отправить своих "революционеров" куда подальше — вспомнили про Гроб Господень в Иерусалиме. Хотя, как-то никто не вспоминает о крестовых походах на Восток, где, по понятным причинам, Гроба Господня не было априори. Зато были земли и потенциальные рабы. И неважно, жили ли там язычники или христиане. И движение "дранг нах остен" уже насчитывает тысячу лет. Россия также вошла в хрестоматийный список "натиска на Восток". И, слава Богу, пока ещё достойно даёт отпор новым "крестоносцам".

Крестовые походы начались в Германии

Христианизация была для немецких феодалов лишь благовидным предлогом для захвата славянских земель за Лабой (сегодня — территория Восточной Германии).

Когда Бернард Клервосский стал проповедывать в 1147 году крестовый поход в Палестину, саксонские князья отказались последовать его призыву, ссылаясь на то, что они у себя дома ведут войну против язычников. Тогда возникла мысль облечь в форму крестового похода и борьбу с язычниками-славянами.

Бернард, который носился с фантастическим планом обращения всех народов в христианство (понятно, что только под пятой римского Папы) и которому было совершенно неизвестно положение дел за Лабой, с жаром ухватился за эту идею. На Франкфуртском сейме 19 марта 1147 года он обнародовал особое воззвание, в котором приглашал христиан вооружиться против язычников-славян "или совершенно искоренить их, или обратить в христианство".

Понятно, что участникам этого крестового похода Бернард обещал такое же "прощение грехов, что и тем, которые направлялись в Иерусалим".

Папа Евгений III в особой булле подтверждал обращение Бернарда и предписывал действовать решительно, запрещая "принимать от язычников деньги и выкупы и дозволять за это коснеть в их неверии". А монахи Цистерцианского ордена, к которому принадлежали клервосский аббат и сам папа, быстро распространили идею крестового похода против славян не только в Германии, но и в соседних странах.

Немецкая агрессия привлекла массу хищников из многих стран западной Европы. Очень похоже на весь сброд, который теперь выталкивает НАТО на Украину. Тогда крестовый поход потерпел неудачу благодаря героическому сопротивлению славян.

Опираясь на это сопротивление, славянские вожди, возглавляемые Никлотом, сумели организовать оборону славянской земли от вторгшегося в неё западного сброда, хотя и обличённого рыцарскими званиями.

Крестовый поход привёл к тому, что немецкое влияние и христианство могли утвердиться у полабских славян только при условии переселения сюда немецких колонистов. Но политическая раздробленность славян не дала им возможности воспользоваться выгодной ситуацией, сложившейся после крестового похода, и утвердить свою самобытность. Классические итоги для любых агрессоров: стравить политическую составляющую страны вкупе с "пятой колонной". А это колонисты, а по-нынешнему, мигранты, на которых в час Х всегда можно будет рассчитывать.

Была бы Россия, а крестовый поход организуем

Ещё некоторое время сыновья Никлота пытались сопротивляться, однако после казни Вартислава Прибыслав был вынужден признать себя вассалом саксонского герцога, став основателем династии Никлотингов, правившей в Мекленбурге до 1918 года. А дальше были и другие крестовые походы на Восток.

Сначала онемечили Прибалтику, чуть позже рядом оказались Великий Новгород и Псков. С последним городом рыцарям Тевтонского ордена повезло. Его посадником оказался некий Твердило, который и сдал крестоносцам в 1242 году Псков. Сегодня, вероятно, он отсиживался бы где-то в Казахстане, думая, как во времена развала СССР, какого бы президента повесить на стенку, чтобы не ошибиться. Иначе, свои же и заложат. Но нам повезло — у нас оказался Александр Невский.

В конце XV века Запад вновь обнаружил, что на Востоке есть обширная страна с неисчислимыми богатствами. Но тогда было достаточно ополяченной Украины, чтобы получать оттуда и хлеб, и сало, да и крымские татары вкупе с Турцией ставили на уши половину Южной Европы. Но вот как-то с крестовыми походами всё заглохло.

Это словосочетание вновь появляется на Западе только после Октябрьской революции. Во-первых, надеясь разгромить босоногую Красную армию и захватить полезные ископаемые Советской России, страны Антанты в прессе времён Гражданской войны объявили крестовый поход против большевизма. После победы над гитлеровской Германией этот лозунг идёт от натовского хозяина НАТО — Вашингтона. Крестовый поход против СССР.

Сегодня, к сожалению, в новый крестовый поход против России включились и славяне. Уничтожение памятников Красной Армии в Чехии или Польше — это не национальная ненависть к русским. Это чисто религиозная католическая отрыжка, хорошо оплачиваемая провокаторами из США и Англии. Да и нами. Уже давно не секрет, сколько наше правительство вложило денег в развитие стран НАТО. Наши миллиарды и направляет НАТО на закупку вооружения для неонацистов на Украине.

Поэтому за последние полвека любые вбросы о каком-то панславянизме могут вызывать лишь ленивую ухмылку даже у супер-пупер "патриотов". Не та религия, разные хозяева, да и постсоветская власть за последние десятилетия почему-то предпочитала страны НАТО, а не российские просторы. А для новых "крестоносцев" язычники вы, христиане или мусульмане — неважно. Главное: у вас есть нефть, газ, никель, золото, которые могут пригодиться и другим, если вы не можете защитить своё достояние.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы нато война европа россия деньги религия история
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