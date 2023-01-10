За русского солдата немцы сулили своих уголовников

История России, к сожалению, знала немало примеров своего взлёта и падения. Когда-то мы отдавались за трубку табака, позже — за хорошие суммы плюс второе гражданство в тёплой стране. И раньше, и теперь за это страдали граждане, народ, и, главное, армия.

За Янтарную комнату — целый взвод русской армии

В конце 1716 года царь Пётр Алексеевич с восхищением описывал жене, какие "изрядные презенты" он получил от тогдашнего короля Пруссии Фридриха-Вильгельма I, который уже тогда спешил заручиться поддержкой "Северного Марса". Наш Пётр получил в подарок "зело убранную" яхту и спёртую наследниками Фридриха в 1941 году Янтарную комнату.

Пётр в накладе не остался. В Берлин к "многоуважаемому другу, куму и брату" был отправлен камер-юнкер Толстой, который и доставил пруссакам от царского имени 55 рослых гренадёр. Самых высоких, каких только тогда отыскали в русской армии. Король обожал таких великанов, и, соответственно, написал в ответ льстиво-благодарственное письмо.

Снабжение русскими великанами немецкой армии продолжалось и дальше. При Петре туда отправили 150 человек, при Анне Иоанновне — больше 40. Понятно, что наши бойцы были подневольные, и вскоре все связи с Россией были прекращены. Как религиозные, так и дипломатические. По крайней мере, до сих пор не было ни одной информации, где и как закончили свою жизнь русские гренадёры на чужбине.

Правда, по просьбе русской стороны для русских солдат в 1733 году была построена в Потсдаме деревянная церковь, но без колокольни, "Симеона Богоприимца и Анны" для служащих при его королевском величестве в войске русских людей. Последнее воспоминание о ней можно найти у Карамзина в 1789 году.

"В Потсдаме можно найти русскую церковь под надзиранием старого солдата (инвалид Хиванович умер через год). Дряхлый старик, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: "Слава Богу, слава Богу". Он сперва хотел говорить с нами по-русски, но мы с трудом могли его разуметь".

Отдадим должное нашей императрице Елизавете Петровне, дочери Петра, которая недолюбливала "великого" Фридриха. Она первой обратила внимание на положение русских солдат в зарубежных армиях. Она сделала попытку добиться от Фридриха отпустить русских солдат на Родину. Тогдашний наш посол в Пруссии Чернышёв отписывал императрице:

"Ежедневно российские в службе прусской имеющиеся в разных гарнизонах солдаты просят, дабы они отсюда в Отечество могли быть возвращены".

Таких русских "рабов" под ружьём к тому времени насчиталось 70 человек. К тому же, как отмечали современники, многие молчали, так как боялись фридриховских шпицрутенов. Но Фридрих "своих" солдат не возвращал.

Русских армейских запевал любил слушать прусский король

Пригород Берлина, Потсдам. Нигде в Германии русский человек не может чувствовать себя таким сконфуженным, как стоя около "склепа "Гарнизонной церкви", вокруг гроба Фридриха Великого", писали наши предки сто лет назад. Уже тогда, они прозорливо отмечали, что его наследник — король Фридрих-Вильгельм — ловко разыгрывал умирающего лебедя перед нашим царём Александром I, получив хороший апперкот от страшного корсиканца Наполеона. Кстати, тоже "Первого".

Рядом с Потсдамом находился подделанный под "луя" Фридрихом дворец Сан-Суси, где находился памятник "связям дружбы с императором Александром Павловичем". Это 12 домиков в деревенском стиле. Всё было трогательно и мило. А позже в готическом стиле здесь были написаны русские имена: Григорьевы, Шишковы, Анисимовы. Все те, кто по прихоти наших государей остался на чужбине. Даже сами предки Яблоковых уже давно смутно представляли, как их деды умудрились попасть в это легендарное место прусской солдатчины.

А началось всё 12 марта 1813 года, когда царь Александр презентовал Фридриху-Вильгельму III хор русских песенников. Туда входили 4 фельдфебеля, 4 унтер-офицера и 13 рядовых. Как довесок, к ним наш царь ещё присоединил 7 солдат, возвращаясь из заграничного похода.

Последний из русских "подарков" Дмитрий Сергеев вспоминал:

"Приехал его величество король прусский. Делали ему парады, манёвры. Понравились ему наши песельники. Вот его Величество покойный император Александр Павлович и говорит: "Хотите, и я вам снаряжу таких песельников?" После парада он и скомандовал: "Песельники, вперёд, от каждого полка". Мы и вышли, командиры отобрали лучших, женатых отослали. И сказали нам: "Жалуют вас его величеству прусскому королю".

Судя по воспоминаниям стариков, при старом пруссаке жилось неплохо.

"Бывало, созовёт король друзей в Сансею, вот и заставлял петь нас русские песни. Слова были хорошие: "Ну-ка, русские солдаты, пойдём немца выручать, Хошь, они на нас сердиты, мы пойдём за них страдать". А король всё переводил немцам, а те смеялись под пиво.

Надо сказать, что тогдашний Фридрих-Вильгельм действительно уважительно относился к России и русским. Может быть, поэтому ему наш Александр, не глядя, подарил русскую тройку вместе с кучером Евлампием Боковым. А для короля специально была выстроена русская изба под названием "Никольское".

Надо отдать должное немцам. Они также были готовы отправить к нам своих граждан. Наш царь согласился. Речь шла об отправке в Сибирь немецких преступников, признанных у себя дома нежелательным элементом и годным лишь "для развращения окружающих". Но немцы люди понятливые, они даже были готовы отплатить транспортные расходы до Нарвы своих "бандюганов", лишь бы их не было в Германии. Около 60 "счастливчиков" оказались в Нерчинске на рудниках. Позже хотели отправить ещё человек 200 "колонистов" в наручниках. Но, как оказалось, дома сидеть было всё-таки помягче. На этом обмен русских на немцев прекратился.