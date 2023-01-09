Сражения за завесой тайны: 81 год назад началась Ржевская битва

Остановив немцев под Москвой, зимой 1942 года Красная Армия нанесла контрудар, начав Ржевско-Вяземскую операцию. Многочисленные потери стали главной причиной того, что про Ржевскую битву практически ничего не говорили. Только в 2019 году тем ожесточённым сражениям посвятили фильм "Ржев", снятый по инициативе бизнесмена Евгения Пригожина.

Ржевская битва

"Срезать, окружить и расчленить" — таковым был план операции, которой руководили Иван Конев (Калининский фронт) и Георгий Жуков (Западный фронт). Таким способом они рассчитывали избавиться от ударного кулака нацистской группы армий "Центр" под командованием Гюнтера Клюге. После успехов битвы за Москву, оптимистичный настрой был понятен: красноармейцы были воодушевлены тем, что удалось остановить казавшуюся непобедимой фашистскую машину. В планах у советского командования была череда отвлекающих маневров, которые бы маскировали направления главного удара. Но сил на всю цепочку попросту не хватило. Сражения проходили не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях.

8 января 1942 началась Ржевская битва, направленная на то, чтобы освободить захваченный в октябре 41-го Ржев. Но приказ Сталина с наскока выполнить не удалось. В итоге сражение за город растянулось почти на 15 месяцев. От него самого после освобождения практически ничего не осталось. Но куда более страшными оказались не разбомбленные дома, школы и предприятия, а потери Красной Армии: считается, что здесь мы лишились 1 154 698 человек (включая раненых и пропавших без вести). Срезать, окружить и уничтожить противника не получилось. Только в марте 1943 года, после трёх этапов сражений, оккупанты покинули этот участок. Зато немцы, вцепившиеся в Ржевско-Вяземский выступ, не смогли перебросить подкрепление на Сталинград, где в итоге и ковалась Победа.

Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных в истории.

"Мы залили их реками крови и завалили горами трупов", — описывал её писатель Виктор Астафьев.

Потому в народной памяти и укоренилось словосочетание "ржевская мясорубка".

Огромные потери стали одной из главных причин для замалчивания битвы на страницах учебников истории, да и любых других книг. Написанное ещё в 1942 году стихотворение "Я убит подо Ржевом" Александра Твардовского долгие годы было единственным литературным памятником, посвящённым тем кровопролитным боям. Только в 1991 году вышла повесть Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью", посвящённая Ржевской битве. Автор сам участвовал в тех боях, и даже получил медаль "За отвагу", подняв однополчан в атаку под плотным вражеским огнём. Фронтовик постарался в своём произведении рассказывать то, чему сам был свидетелем. Один из главных героев произведения — нарушивший приказ ради спасения части своих подчиненных ротный Евгений Пригожин. Он был настоящим офицером, с которым писатель познакомился уже после войны. Прошли ещё десятки лет, прежде чем книгу экранизировали, благодаря усилиям внука ротного — предпринимателя Евгения Пригожина. Фильм "Ржев" Игоря Копылова стал самым ярким военным фильмом 2019 года, и первой российской лентой, посвящённой тем сражениям. Спустя ещё полгода во Ржеве открылся мемориал Советскому солдату, представляющий огромную бронзовую фигуру красноармейца, чья шинель превращается в стаю журавлей. Наконец, про эту битву заговорили во весь голос. Фильм и памятник сделали Ржев одним из главных отечественных центров притяжения: за последние годы сюда приехали почти четыре миллиона посетителей.