В новогоднем подарке от сапёров оказался вражеский прожектор

Встреча Нового года по-мирному и по-военному не идёт ни в какое сравнение. Как и подарки, которые одни кладут в тепле под ёлочку, а другие тащат, рискуя жизнью в лютый холод, под огнём противника. Об одном из таких новогодних подарков, полагаю, стоит рассказать.

Война шла и на родине Деда Мороза

В новогодние дни начала 1942 года, несмотря на разгром гитлеровцев под Москвой, положение на фронтах для СССР было более, чем сложным. Враг рвался не только к Ленинграду, но и к незамерзающему порту Мурманску, куда поступало так необходимое Красной армии вооружение по ленд-лизу. Кроме того, советские войска вели тяжёлые оборонительные бои, прикрывая направления, выводившие к главной базе Северного флота — Полярному, Кировской железной дороге, Беломоро-Балтийскому каналу и Петрозаводску.

Карельский фронт был образован в августе 1941 года для ведения боевых действий на северном стратегическом направлении. В его состав вошли 14-я и 7-я армии, отдельные соединения и части, сра­жавшиеся с первых дней Великой Отечественной войны в Заполярье и Карелии в составе Северного фронта в полосе от Баренцева моря до Ладожского озера. Карельскому фронту был оперативно подчи­нён Северный военно-морской флот.

Из всех советских фронтов в годы Великой Отечественной войны Карельский фронт существовал самое продолжительное время (три с половиной года) и действовал в самой широкой полосе протяжённостью почти 1600 километров. Его войскам пришлось вести боевые действия в особых физико-географических и климатических условиях, на театре, разделённом полярным крутом на две неравные и непохо­жие зоны — Заполярье и Карелию.

Труднопроходимая местность и слабая дорожная сеть в полосе фронта допускали ведение боевых действий только по отдельным направлениям. Важнейшими из них были:

Мурманское,

Кандалакшское,

Кестеньгское,

Ухтинское,

Ребольское,

Поросозерское,

Петрозаводское,

Олонецкое.

Бои на этих направлениях могли вестись лишь вдоль дорог в полосе 20-50 километров, изолированно друг от друга на 30-200 километров, а вне их, хотя полностью не исключались, требовали весьма тщательной подготовки войск и всестороннего инженерного обеспечения. В полосе фронта находились жизненно важные для нашей страны районы и объекты:

Кольский полуостров с его запасами никелевых и молибденовых руд и других полезных ископаемых,

Карелия и Архангельская область — центр целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

Перехитрить врага — дело непростое

На одном из участков Карельского фронта в январе 1942 года благодаря внимательности советских сапёров был предотвращён прорыв нашей обороны белофиннами, которые тогда были союзниками гитлеровской Германии.

"Враг хитёр и коварен. Он идёт на всякие подлости, чтобы задержать продвижение наших частей", — отмечал свидетель событий политрук Ф. Кузнецов. И эти замыслы, по его словам, приходится разгадывать, в первую очередь, сапёрам.

Укрепляя оборону одного из подразделений, взвод младшего лейтенанта Тушина обнаружил под снегом провод, который шёл в сторону финских окопов. При ближайшем рассмотрении у офицера не осталось сомнений — враг приготовил для нас какой-то сюрприз. Необходима была разведка.

Взяв с собой командира отделения Ефимова, Тушин пополз в сторону финского заграждения. А это было непросто, ведь вражеские окопы располагались от наших в 200 метрах.

Везение есть везение. Через 100 метров провода привели советских сапёров в отдельный неохраняемый блиндаж, где находилась машинка для подрыва. Кроме того, здесь же находился большой авиационный прожектор, доставлявший нам много неприятностей

Неслучайно, от разведчиков фронта, в первую очередь, требовали наносить на карту не только места вражеских постов, огневых точек, но и места расположения прожекторов. В частности, речь шла об укреплениях финнов по реке Свири протяжённостью 18 километров.

Опустившись в окоп наблюдательного пункта, Тушин и Ефимов обезвредили "машинку", предотвратив взрыв заложенных фугасов в районе наших окопов. Но вскоре враг заметил советских бойцов, ползущих в своё расположение, имея наглость при этом спокойно сматывать финский кабель. Несмотря на жестокий миномётный обстрел, бойцам повезло. Один из снарядов, упавших рядом с ними, не разорвался. В целости и сохранности смельчаки вышли к нашей линии обороны.

Тем не менее, финский прожектор не давал покоя сапёрам. Буквально под носом финнов они умудрились в следующую ночь прикатить "домой" и прожектор в своё расположение. Не остались незамеченными и фугасы, закопанные вдоль берега. Их разминировал другая группа сапёров.