На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для советского народа.

Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу нашей огромной страны. И кроме писем близких рядом с бойцом всегда находилась фронтовая газета. Именно она помогала ему драться с врагом на земле, в небесах и на море. В частности, вспомним фронтовые газеты Северного и Брянского фронтов, лётчиков и моряков: "В бой за Родину", "Красный Север", "Тихоокеанский сокол", "На разгром врага" и другие. Особенно отличались новогодние газеты — первая страница была в цвете. И в сером окопе это уже было празднично.

Свою кашу мы ели сами

Военные газеты с первых дней своего появления на фронте учились воевать вместе со своими читателями. В результате появлялись рубрики "Памятка бойцу", "В помощь командиру отделения" или "Боевой опыт". Были и критические материалы, которые нередко писались кровью: "Почему не удалась атака?", "Почему не взяли "языка"?

Немало места на страницах занимали заметки красноармейцев и младших командиров, которые писали о своём боевом опыте. Уже в начале 1942 года Главное Политуправление РККА отмечало, что работники редакции должны в основном быть организаторами и редакторами красноармейских материалов.

Но не только "суворовскому натиску" учили фронтовые газеты. Надо было и отдохнуть. Хотя бы несколько минут, в перерывах между боями. Именно юмор, весёлые рассказы, картинки или сатирические стихи помогали бойцу на фронте.

Например, для поднятия боевого духа сатирические стихи печатали в годы войны даже на обёртках продуктов. Их писал тот же поэт С. Маршак. На упаковках пищевых концентра­тов можно было прочитать:

— (немцы) Посмотри — у русских каша, будем кашу есть! — (наши) Извините, наша каша, не про вашу честь.

Были фронтовые газеты рядом, когда страна отмечала праздники. Например, Новый год. Обстрелы или поход в тыл врага за "языком" — всё это не зависело от календаря праздников. Но забавные истории, сатирические стихи всегда появлялись в праздничных номерах.

Командир орудия 404-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Пётр Переверзев вспоминал:

"Что такое Заполярье зимой? Морозы за сорок, непролазные снега. Новый год — он и на войне Новый год. А какой же праздник без нарядной ёлочки, Деда Мороза и Снегурочки? В гильзу от 37-миллиметрового снаряда зенитчики установили карликовую берёзку, нарядили её обёртками от консервов из праздничного "пайка". На верхушку "ёлочки" водрузили конфету в яркой обёртке. А сказочных персонажей Нового года — Деда Мороза и Снегурочку — слепили из снега. Благо, недостатка снега зимой в Заполярье не ощущается — сугробы выше пояса".

Наши бойцы воевали с юмором

А теперь, несколько сатирических зарисовок из новогодних фронтовых газет. Авторами были сами бойцы, которые в редкие времена затишья, поднимали боевой дух однополчан. А, судя по стихам, некоторые "стишки" могли стать и полковыми песенками, на манер русских частушек.

Переменил мнение

— Ты знаешь, Ганс, в эту зимнюю ночь я окончательно переменил своё мнение о вшах. Они гораздо добрее нашего фюрера.

— Да ты что, Фриц, совсем обалдел?!

— Нет ещё. Но ты сам посуди. Фюрер нам зимней одежды к Новому Году так и не прислал. А вот вошь пожалела, стала сильнее кусать. Чем больше чешется, тем больше тело горит. Согреваться и не нужно.

Мечты в морозную ночь

— Ефрейтор Унтершвайн, о чём вы мечтаете в эту морозную ночь? О сытной пище? О наградах?

— О верёвке мечтаю.

— Зачем она вам?

— Не для меня, а для фюрера.

Хороводная-ёлочная

На мотив: "Утомлённое солнце тихо с морем прощалось…"

Утомленные фрицы, замерзая, прощались,

Кто с оторванным ухом, а кто с башкой.

Те, что живы остались, в плен поспешно сдавались

В новогоднюю полночь в степи донской.

Старый год на прощанье сёк их снегом колючим.

Тех, кто драпал на запад, свинцом хлестал.

Гитлер бился в падучей, был в истерике дуче,

Антонеску со страху — в штаны… икал.

Новый год канонадой возвестил приближенье

Час расплаты с фашистской шальной шпаной.

В боевом снаряженье шли бойцы в наступленье

По широкой привольной степи донской.

Красноармеец И. Пашковский

Как Иван Бойцов заставил стрелять белофиннов из пушек по воробьям

Взял Бойцов два полена и склянку,

Положил их в железную банку,

Привязал к ней бечёвку надежно

И у дзотов врага осторожно положил эту банку в кусты

Под прикрытьем ночной темноты.

Отойдя с бечевой на полянку,

Стал тащить он сквозь заросли банку,

И со скрежетом, грохотом, звоном

Поползла эта банка по склонам кочковатых болотных высоток,

Всполошив белофиннов в их дзотах.

Офицер заорал из землянки:

"Это движутся русские танки.

Открывайте огонь поскорее,

Пусть работают все батареи! Мы сражаться, как черти, должны…"

И схватился рукой за штаны.

На рассвете увидели финны,

Что летят их снаряды и мины

В торфяное болото пустое,

Где — напуганы грохотом "боя", разорённые гнёзда свои

Покидают, крича воробьи.

Ф. Карельцев

Параллельно и отдельно

Финская пресса организованно пытается внушать, что она ведёт войну не вместе с Германией, а "параллельно" с ней. Гитлеровские вассалы хотели бы надеть шапки-невидимки, чтобы незаметно проскользнуть в семью демократических народов.

(Из газет)

Преподносит под сурдинку

Пресса финская новинку:

"Мы воюем, мол, отдельно,

Мы воюем "параллельно"…

Но под шапкой невидимкой

Вероломная картинка.

Не удастся проскользнуть,

От расплаты улизнуть!

Немчуру добьём отдельно,

Финнов — с ними параллельно!

Красноармеец М. Яблунин

И ещё один существенный факт. В целях политического воспитания бойцов и командиров нерусской национальности ЦК ВКП (б) принимает в 1942 году постановление об издании газет фронтов на языках народов СССР. Так что, Новый Год в окопах встречали бойцы всех национальностей Советского Союза, не взирая на религию и цвет кожи.