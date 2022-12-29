Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для советского народа.
Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу нашей огромной страны. И кроме писем близких рядом с бойцом всегда находилась фронтовая газета. Именно она помогала ему драться с врагом на земле, в небесах и на море. В частности, вспомним фронтовые газеты Северного и Брянского фронтов, лётчиков и моряков: "В бой за Родину", "Красный Север", "Тихоокеанский сокол", "На разгром врага" и другие. Особенно отличались новогодние газеты — первая страница была в цвете. И в сером окопе это уже было празднично.
Военные газеты с первых дней своего появления на фронте учились воевать вместе со своими читателями. В результате появлялись рубрики "Памятка бойцу", "В помощь командиру отделения" или "Боевой опыт". Были и критические материалы, которые нередко писались кровью: "Почему не удалась атака?", "Почему не взяли "языка"?
Немало места на страницах занимали заметки красноармейцев и младших командиров, которые писали о своём боевом опыте. Уже в начале 1942 года Главное Политуправление РККА отмечало, что работники редакции должны в основном быть организаторами и редакторами красноармейских материалов.
Но не только "суворовскому натиску" учили фронтовые газеты. Надо было и отдохнуть. Хотя бы несколько минут, в перерывах между боями. Именно юмор, весёлые рассказы, картинки или сатирические стихи помогали бойцу на фронте.
Например, для поднятия боевого духа сатирические стихи печатали в годы войны даже на обёртках продуктов. Их писал тот же поэт С. Маршак. На упаковках пищевых концентратов можно было прочитать:
— (немцы) Посмотри — у русских каша, будем кашу есть!
— (наши) Извините, наша каша, не про вашу честь.
Были фронтовые газеты рядом, когда страна отмечала праздники. Например, Новый год. Обстрелы или поход в тыл врага за "языком" — всё это не зависело от календаря праздников. Но забавные истории, сатирические стихи всегда появлялись в праздничных номерах.
Командир орудия 404-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Пётр Переверзев вспоминал:
"Что такое Заполярье зимой? Морозы за сорок, непролазные снега. Новый год — он и на войне Новый год. А какой же праздник без нарядной ёлочки, Деда Мороза и Снегурочки? В гильзу от 37-миллиметрового снаряда зенитчики установили карликовую берёзку, нарядили её обёртками от консервов из праздничного "пайка". На верхушку "ёлочки" водрузили конфету в яркой обёртке. А сказочных персонажей Нового года — Деда Мороза и Снегурочку — слепили из снега. Благо, недостатка снега зимой в Заполярье не ощущается — сугробы выше пояса".
А теперь, несколько сатирических зарисовок из новогодних фронтовых газет. Авторами были сами бойцы, которые в редкие времена затишья, поднимали боевой дух однополчан. А, судя по стихам, некоторые "стишки" могли стать и полковыми песенками, на манер русских частушек.
— Ты знаешь, Ганс, в эту зимнюю ночь я окончательно переменил своё мнение о вшах. Они гораздо добрее нашего фюрера.
— Да ты что, Фриц, совсем обалдел?!
— Нет ещё. Но ты сам посуди. Фюрер нам зимней одежды к Новому Году так и не прислал. А вот вошь пожалела, стала сильнее кусать. Чем больше чешется, тем больше тело горит. Согреваться и не нужно.
— Ефрейтор Унтершвайн, о чём вы мечтаете в эту морозную ночь? О сытной пище? О наградах?
— О верёвке мечтаю.
— Зачем она вам?
— Не для меня, а для фюрера.
На мотив: "Утомлённое солнце тихо с морем прощалось…"
Утомленные фрицы, замерзая, прощались,
Кто с оторванным ухом, а кто с башкой.
Те, что живы остались, в плен поспешно сдавались
В новогоднюю полночь в степи донской.
Старый год на прощанье сёк их снегом колючим.
Тех, кто драпал на запад, свинцом хлестал.
Гитлер бился в падучей, был в истерике дуче,
Антонеску со страху — в штаны… икал.
Новый год канонадой возвестил приближенье
Час расплаты с фашистской шальной шпаной.
В боевом снаряженье шли бойцы в наступленье
По широкой привольной степи донской.
Красноармеец И. Пашковский
Взял Бойцов два полена и склянку,
Положил их в железную банку,
Привязал к ней бечёвку надежно
И у дзотов врага осторожно положил эту банку в кусты
Под прикрытьем ночной темноты.
Отойдя с бечевой на полянку,
Стал тащить он сквозь заросли банку,
И со скрежетом, грохотом, звоном
Поползла эта банка по склонам кочковатых болотных высоток,
Всполошив белофиннов в их дзотах.
Офицер заорал из землянки:
"Это движутся русские танки.
Открывайте огонь поскорее,
Пусть работают все батареи! Мы сражаться, как черти, должны…"
И схватился рукой за штаны.
На рассвете увидели финны,
Что летят их снаряды и мины
В торфяное болото пустое,
Где — напуганы грохотом "боя", разорённые гнёзда свои
Покидают, крича воробьи.
Ф. Карельцев
Финская пресса организованно пытается внушать, что она ведёт войну не вместе с Германией, а "параллельно" с ней. Гитлеровские вассалы хотели бы надеть шапки-невидимки, чтобы незаметно проскользнуть в семью демократических народов.
(Из газет)
Преподносит под сурдинку
Пресса финская новинку:
"Мы воюем, мол, отдельно,
Мы воюем "параллельно"…
Но под шапкой невидимкой
Вероломная картинка.
Не удастся проскользнуть,
От расплаты улизнуть!
Немчуру добьём отдельно,
Финнов — с ними параллельно!
Красноармеец М. Яблунин
И ещё один существенный факт. В целях политического воспитания бойцов и командиров нерусской национальности ЦК ВКП (б) принимает в 1942 году постановление об издании газет фронтов на языках народов СССР. Так что, Новый Год в окопах встречали бойцы всех национальностей Советского Союза, не взирая на религию и цвет кожи.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.