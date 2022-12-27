Смерть Рузвельта поставила крест на "мире во всём мире"

С окончания Второй мировой войны написаны тома и наговорены не часы, а годы комментариев по поводу начала "холодной войны" между Востоком и Западом. И, как показывают наши реалии, ничего не изменилось. Тем более, как выясняется, идеологическая составляющая здесь ни при чём.

Пока в США избивали прорусских активистов, из Белого дома шли поздравления Сталину

14 апреля 1945 года, на второй день после смерти американского президента Франклина Рузвельта, "Нью-Йорк Таймс" написала:

"Трагедия президента не в том, что он умер, не дожив до Победы, а в том, что смерть помешала ему обеспечить мир".

Американцев можно понять: почувствовав вкус мировой власти, они посчитали, что только они могут обеспечить "мир". Хотя, уже к концу войны в той же Америке пронацистские и куклуксклановские боевики избивали при попустительстве полиции активистов американо-русской дружбы и срывали благотворительные встречи, собрания, где выступали представители Советского Союза. Но это внутренние дела, а армия США, тем не менее, воевала в Европе с немецкими фашистами.

В данном случае, речь идёт о берлинской конференции 1945 года, которая прошла в Потсдаме, и по итогам которой новый президент США Гарри Трумэн заявил:

"Объявляю Берлинскую конференцию закрытой. До следующей встречи, которая, надеюсь, будет скоро". На что товарищ Сталин прозорливо заметил: "Дай Бог". Больше "союзники" не встречались.

В коммюнике, тем не менее, оптимистично говорилось, что "президент Трумэн, генералиссимус Сталин, премьер-министр Эттли (Черчилля уже в Англии не переизбрали — он был хорош в неспокойные времена) покидают конференцию, которая укрепила связи между союзниками с новой уверенностью, что их правительства и народы, вместе с другими Объединёнными Нациями, обеспечат создание справедливого и прочного мира".

Союзники также выражали решимость дать Германии возможность подготовиться для реконструкции своей жизни на демократической основе. Провокации НАТО на оккупированных зонах Германии, "стена" в Берлине — это будет совсем скоро.

Здесь стоит упомянуть высказывания, тогда еще сенатора Трумэна, 24 июня 1941 года, когда он откровенно сказал:

"Пусть русские и немцы уничтожают друг друга. Если мы увидим, что выигрывает Германия, нам следует помогать России, а если выигрывает Россия, нам следует помогать Германии".

Как это похоже на нашу современность.

Но СССР выигрывал, и Трумэн, опираясь на золото, которым мы расплачивались за ленд-лиз, слал поздравления Сталину:

"Мы высоко ценим великолепный вклад, внесённый могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы".

Планы атомной бомбардировки СССР были пока ещё в проекте.

Переговоры Гиммлера с Даллесом не были блефом

Надо отдать должное Трумэну: в его проекте были правильные пункты, которые, как оказалось впоследствии, были фейком. Или по-русски, враньём. В частности, он предлагал полностью разоружить Германию, ликвидировать все германские промышленные предприятия, которые могут быть использованы для производства вооружений. Надо ли говорить о нынешних немецких "Леопардах" и "Пумах".

Интересен также и такой пункт:

"Германскому народу надо дать почувствовать, что он потерпел военное поражение и не может уйти от ответственности за то, что он сам на себя навлёк. Нацистские военные преступники должны быть все арестованы и преданы суду".

Но времена менялись, появилась служба разведки Гелена, гестаповцы становили уважаемыми людьми в западной Германии, занимая посты бургомистров, становясь бизнесменами. А, как показывают документальные фильмы, снятые самими немцами через 60 лет, убелённые сединами немки, считали, что выселение евреев из их кварталов, слежка за неблагонадежными соседями — это было нормально. Так что, время "лечит" или "недолечивает".

Здесь, вспоминая Потсдамскую конференцию, надо отдать должное Сталину. У него всё-таки с юмором было неплохо. Как и у многих грузин. На предложение Черчилля, который присутствовал на первых заседаниях, затопить трофейный немецкий флот, Сталин ответил:

"Давайте, поделим его, а потом господин Черчилль может потопить свою часть флота".

И, как правильно в своё время отметил Трумэн, Сталин всё сводил к политике силы. А сегодня в этом кто-то сомневается?

Чуть позже даже на Западе признавались, что надежда Гитлера на столкновение США и Англии с СССР была обоснованна. И здесь, в первую очередь, приоритет отдают Черчиллю, который через пару лет выступит со своей "знаменитой" речью в Фултоне. Другое дело, кто и какой урок из неё вынес.