Сталинский режим довёл людей до каннибализма

В истории нашей страны было немало драматических событий, связанных с массовой гибелью людей. Но трагедия, приключившаяся в 30-е годы прошлого столетия на острове Назино, расположенном на реке Обь в Томской области, вызвала негодование у самого Сталина, несмотря на то, что пострадавшие являлись так называемыми "спецпереселенцами".

Смертоносная мука

В мае 1933 года на остров прибыли несколько барж, на которых находилось около 6700 заключённых. Им предстояло "облагородить" безлюдный болотистый островок длиной около 3 километров и шириной около 600 метров и построить на нём спецпоселение. При этом, у них не было даже тёплой одежды, необходимой для выживания в суровом сибирском климате. Из пищи их снабдили лишь скудными запасами муки. Инструментов выдали очень мало, этого явно не хватило бы для решения поставленных задач.

Лишь около трети будущих "строителей" являлись настоящими преступниками — грабителями и убийцами. Около половины были так называемыми "люмпенами" — алкоголиками и прочими "деклассированными элементами". Многие же были обычными людьми, задержанными по чистой случайности, например, за нарушение паспортного режима.

Как только люди прибыли на место назначения, начались, мягко говоря, проблемы.

Во время раздачи муки поселенцы принялись устраивать драки, и охранники были вынуждены стрелять.

Выпекать хлеб поначалу было негде, и вновь прибывшим пришлось есть муку, смешанную с речной водой, что приводило к дизентерии.

Те, кто посильнее, отбирали у слабых еду, одежду и ценные вещи.

Основную массу поселенцев составляли городские жители, не имевшие навыков ведения сельского хозяйства. Поэтому на острове очень быстро воцарился хаос.

Охранников было мало, и им не удавалось поддерживать порядок. Они могли лишь открывать огонь на поражение по тем, кто пытался бежать с острова.

Погибшие, пропавшие, выжившие…

Но самым страшным явлением в условиях катастрофической нехватки ресурсов стал каннибализм.

Очевидцы рассказывали, что у тех, кто не мог оказать сопротивления, заживо отрезали части тел, чтобы употребить их в пищу. В других случаях жертв просто убивали. За людоедство арестовали более пятидесяти человек, но это не смогло радикально переломить ситуацию.

За три месяца с небольшим скончались, по разным подсчётам, от 1500 до 2000 поселенцев. Причиной стали

голод,

переохлаждение,

болезни,

убийства,

несчастные случаи.

Ещё около 2000 поселенцев исчезли. Предположительно они либо сбежали, либо погибли, но их останков не смогли обнаружить. Среди выживших оказались в основном те, кто прибыли на остров из Томска и близлежащих мест, так как они были лучше приспособлены к здешним условиям.

Память об "Острове смерти"

О ситуации доложили Сталину. Была создана специальная комиссия, которая провела расследование. В результате представители местных властей и охраны получили различные тюремные сроки за "срыв проекта", а оставшихся в живых и трудоспособных "спецпереселенцев" перевели в другие поселения, с более налаженным бытом.

Разумеется, все данные засекретили. О событиях на острове Назино знали лишь те, кто имел к ним какое-то отношение. Но их свидетельств хватило, чтобы сохранить память о тех ужасах. А Назино до сих пор называют "Островом смерти" или "Островом людоедов".