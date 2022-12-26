В истории нашей страны было немало драматических событий, связанных с массовой гибелью людей. Но трагедия, приключившаяся в 30-е годы прошлого столетия на острове Назино, расположенном на реке Обь в Томской области, вызвала негодование у самого Сталина, несмотря на то, что пострадавшие являлись так называемыми "спецпереселенцами".
В мае 1933 года на остров прибыли несколько барж, на которых находилось около 6700 заключённых. Им предстояло "облагородить" безлюдный болотистый островок длиной около 3 километров и шириной около 600 метров и построить на нём спецпоселение. При этом, у них не было даже тёплой одежды, необходимой для выживания в суровом сибирском климате. Из пищи их снабдили лишь скудными запасами муки. Инструментов выдали очень мало, этого явно не хватило бы для решения поставленных задач.
Лишь около трети будущих "строителей" являлись настоящими преступниками — грабителями и убийцами. Около половины были так называемыми "люмпенами" — алкоголиками и прочими "деклассированными элементами". Многие же были обычными людьми, задержанными по чистой случайности, например, за нарушение паспортного режима.
Как только люди прибыли на место назначения, начались, мягко говоря, проблемы.
Но самым страшным явлением в условиях катастрофической нехватки ресурсов стал каннибализм.
Очевидцы рассказывали, что у тех, кто не мог оказать сопротивления, заживо отрезали части тел, чтобы употребить их в пищу. В других случаях жертв просто убивали. За людоедство арестовали более пятидесяти человек, но это не смогло радикально переломить ситуацию.
За три месяца с небольшим скончались, по разным подсчётам, от 1500 до 2000 поселенцев. Причиной стали
Ещё около 2000 поселенцев исчезли. Предположительно они либо сбежали, либо погибли, но их останков не смогли обнаружить. Среди выживших оказались в основном те, кто прибыли на остров из Томска и близлежащих мест, так как они были лучше приспособлены к здешним условиям.
О ситуации доложили Сталину. Была создана специальная комиссия, которая провела расследование. В результате представители местных властей и охраны получили различные тюремные сроки за "срыв проекта", а оставшихся в живых и трудоспособных "спецпереселенцев" перевели в другие поселения, с более налаженным бытом.
Разумеется, все данные засекретили. О событиях на острове Назино знали лишь те, кто имел к ним какое-то отношение. Но их свидетельств хватило, чтобы сохранить память о тех ужасах. А Назино до сих пор называют "Островом смерти" или "Островом людоедов".
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.