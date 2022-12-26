Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Сталинский режим довёл людей до каннибализма

Наследие » Советское наследие

В истории нашей страны было немало драматических событий, связанных с массовой гибелью людей. Но трагедия, приключившаяся в 30-е годы прошлого столетия на острове Назино, расположенном на реке Обь в Томской области, вызвала негодование у самого Сталина, несмотря на то, что пострадавшие являлись так называемыми "спецпереселенцами".

Сталинский режим довёл людей до каннибализма

Смертоносная мука

В мае 1933 года на остров прибыли несколько барж, на которых находилось около 6700 заключённых. Им предстояло "облагородить" безлюдный болотистый островок длиной около 3 километров и шириной около 600 метров и построить на нём спецпоселение. При этом, у них не было даже тёплой одежды, необходимой для выживания в суровом сибирском климате. Из пищи их снабдили лишь скудными запасами муки. Инструментов выдали очень мало, этого явно не хватило бы для решения поставленных задач.

Лишь около трети будущих "строителей" являлись настоящими преступниками — грабителями и убийцами. Около половины были так называемыми "люмпенами" — алкоголиками и прочими "деклассированными элементами". Многие же были обычными людьми, задержанными по чистой случайности, например, за нарушение паспортного режима.

Как только люди прибыли на место назначения, начались, мягко говоря, проблемы.

  • Во время раздачи муки поселенцы принялись устраивать драки, и охранники были вынуждены стрелять.
  • Выпекать хлеб поначалу было негде, и вновь прибывшим пришлось есть муку, смешанную с речной водой, что приводило к дизентерии.
  • Те, кто посильнее, отбирали у слабых еду, одежду и ценные вещи.
  • Основную массу поселенцев составляли городские жители, не имевшие навыков ведения сельского хозяйства. Поэтому на острове очень быстро воцарился хаос.
  • Охранников было мало, и им не удавалось поддерживать порядок. Они могли лишь открывать огонь на поражение по тем, кто пытался бежать с острова.

Погибшие, пропавшие, выжившие…

Но самым страшным явлением в условиях катастрофической нехватки ресурсов стал каннибализм.

Очевидцы рассказывали, что у тех, кто не мог оказать сопротивления, заживо отрезали части тел, чтобы употребить их в пищу. В других случаях жертв просто убивали. За людоедство арестовали более пятидесяти человек, но это не смогло радикально переломить ситуацию.

За три месяца с небольшим скончались, по разным подсчётам, от 1500 до 2000 поселенцев. Причиной стали

  • голод,
  • переохлаждение,
  • болезни,
  • убийства,
  • несчастные случаи.

Ещё около 2000 поселенцев исчезли. Предположительно они либо сбежали, либо погибли, но их останков не смогли обнаружить. Среди выживших оказались в основном те, кто прибыли на остров из Томска и близлежащих мест, так как они были лучше приспособлены к здешним условиям.

Память об "Острове смерти"

О ситуации доложили Сталину. Была создана специальная комиссия, которая провела расследование. В результате представители местных властей и охраны получили различные тюремные сроки за "срыв проекта", а оставшихся в живых и трудоспособных "спецпереселенцев" перевели в другие поселения, с более налаженным бытом.

Разумеется, все данные засекретили. О событиях на острове Назино знали лишь те, кто имел к ним какое-то отношение. Но их свидетельств хватило, чтобы сохранить память о тех ужасах. А Назино до сих пор называют "Островом смерти" или "Островом людоедов".

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы ссср томск работа сибирь история иосиф сталин томская область
Новости
Полковник Гареев: ВС РФ готовятся к обороне из-за предстоящего наступления ВСУ на Крым
Политолог Дудчак о заявлениях Киева насчёт "возвращения Крыма": поговорили и ладно, все привыкли
Рожин проинформировал о наиболее выигрышной стратегии для ВС РФ в СВО на Украине
Цеков: слова Буданова о планах ВСУ войти в Крым с оружием являются бахвальством
Воющие на стороне ВСУ наёмники создали "Белорусский Добровольческий корпус"
МИД Ирана осудил Киев за обвинения в свой адрес
Генерал Соболев не исключил атаку дронов ВСУ на Россию в Новый год
Сбежавший из России Анатолий Белый заявил, что от него отвернулись российские друзья
Буданов заявил, что у ВС РФ заканчиваются ракеты, которыми наносятся удары по энергетике Украины
В ЛНР погиб офицер Советской армии, воевавший в Анголе
Популярное
ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.

ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Путин дал понять, как будет выглядеть территориально Украина
Военный эксперт Кнутов: Россия допустила стратегическую ошибку в спецоперации
В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине
Знак зодиака 26 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
ВВС Польши перебросили все истребители МиГ-29 к границе Калининградской области
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Newsweek: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Киева в рождественском обращении
Последние материалы
МИД Ирана осудил Киев за обвинения в свой адрес
Сталинский режим довёл людей до каннибализма
Генерал Соболев не исключил атаку дронов ВСУ на Россию в Новый год
Сбежавший из России Анатолий Белый заявил, что от него отвернулись российские друзья
В ЛНР погиб офицер Советской армии, воевавший в Анголе
Буданов заявил, что у ВС РФ заканчиваются ракеты, которыми наносятся удары по энергетике Украины
Читатели The Telegraph высмеяли коктейль в честь Зеленского: "Смесь лицемерия и показухи"
Главный терапевт Пермского края: переедание за новогодним столом несёт угрозу здоровью
Косачёв: стремление Украины в НАТО создаёт угрозу военного нападения альянса на РФ
В кабинете начальника разведки Украины нашли карту с "украинскими" Белгородом и Курском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников