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Сергей Лебедев

Одно слово Сталина создало Великую Польшу

Наследие

История послевоенной Польши уникальна. Оккупированная страна, которая не внесла особенного вклада в победу над гитлеровским фашизмом и его союзниками, получила самое большое территориальное приращение. Случилось это в немецком Потсдаме в 1945 году по инициативе тогдашнего руководителя СССР — Иосифа Сталина.

Одно слово Сталина создало Великую Польшу

"А Берлин взяла Красная армия…"

Если уж говорить правду, то большее приращение хотел сделать Черчилль, который позарился на африканские колонии поверженной Италии.

По его словам, Британия "завоевала в одиночку все колонии Италии". Президент США Трумэн с удивлением спросил: "Все?" Улыбнулся и советский министр Молотов, напомнив: "А Берлин взяла Красная армия". Так что, представители Советского Союза были в большем приоритете у американцев, чем англичане, когда "тройка" начала подводить территориальные итоги Второй мировой войны в Европе.

Сталин резонно предложил аннулировать дипломатическое признание польского эмигрантского правительства, находящегося в Англии. И, кроме того, передать все его активы и ценности временному правительству в Варшаве. А также поставить все польские вооружённые силы под контроль Народной Польши, которая и распорядится своей будущей армией.

Понятно, что Черчилль не захотел уступать, заявив, что Лондон нёс бремя, финансируя польских эмигрантов в годы войны.

Он сообщил, что в Англии и Канаде находятся 20 миллионов фунтов золотом, принадлежащие Варшаве, которые были заморожены в годы войны. Надо отметить, неплохая сумма на финансирование будущего террора, который будет через несколько лет устроен Великобританией на территории Польши и Западной Украины. Боевики из нацформирований и бандеровцы здесь шли рука об руку.

Напоминая о договорённостях, которые были сделаны ещё на Крымской конференции, союзники договорились, что восточная граница будет примерно проходить по линии Керзона. Она весьма вольно распорядилась живущими здесь национальностями. А это и украинцы, венгры, румыны, словаки.

"Народная Польша" начиналась с этнических чисток

Забегая вперёд, отметим, что уже осенью поляки приступают к принудительному выселению украинцев на территорию СССР.

В течение года в Советский Союз было выселено около полумиллиона украинцев. Как отмечали историки, среди них — более 193 тысяч человек с Холмщины и Южного Подляшья. Также говорится, что Северное Подляшье выселения, в основном, обошли стороной, так как многие жители отрицали свою украинскую национальность, называясь поляками, русскими, белорусами, тем самым избежав депортации.

Правда, на этом этническая чистка в "народной Польше" не завершилась. Почти все жители иных национальностей, оставшиеся в Польше после завершения принудительного переселения в СССР, позже были депортированы в северо-западные земли Польши в рамках операции "Висла".

Конечно, весьма лицемерным выглядит позиция постсоветской Польши по отношению к Сталину, который уже на Потсдамской конференции заявил, что поляки должны получить существенные приращения своей территории на севере и западе. Но на то она и "шляхта", которая уже не раз приводила свою страну к гибели, как и не раз меняла своих "коханых".

Чувствуя, что "польская" карта уходит из его рук, Черчилль выступил ярым противником приращения польских границ за счёт восточной Германии.

Тем не менее, Польша получила всё по максимуму, быстро забыв своего благодетеля с Востока. В общем-то, это неудивительно. История Польши уже не раз рассказывала, как краковские, а позже и варшавские "паны" в своей политике чаще ориентировались на дующий ветер. Сейчас он сильно дует с Запада.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср война польша украина история германия иосиф сталин великобритания вторая мировая война
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