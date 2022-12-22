Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Загранпаспорта в России были введены при Петре I

Наследие » Россия

Паспорт сегодня является основным документом, удостоверяющим личность гражданина. Но так было не всегда. В России, например, первые паспорта появились только в XVIII столетии.

Загранпаспорта в России были введены при Петре I

Грамоты и "прокормёжные письма"

Само слово "паспорт" происходит от итальянского passaporto, которое в переводе буквально означает "пройти порт, гавань". В Европе оно вошло в обиход несколько столетий назад. Так называли любые документы, разрешавшие пересекать границу между государствами. В России паспорта поначалу использовались только иностранцами для нахождения и передвижения по территории страны, а также выезда за её пределы.

Для "внутреннего пользования" существовали "прохожие и проезжие грамоты", выдававшиеся на одну конкретную поездку и имевшие непродолжительный срок действия. Причём, подписывал их сам царь. По мере роста населения выдачей грамот стали заниматься чиновники.

В 1719 году в связи с введением рекрутской повинности и подушной подати Пётр I издал указ о "проезжих грамотах", использовавшихся для передвижений внутри страны. В 1721 году императорским указом были введены обязательные паспорта для крестьян, которые временно покидали пределы постоянного места жительства, скажем, выезжали из родной деревни на заработки.

В 1724 году вышел царский "Плакат о зборе подушном и протчем", предписывавший таким крестьянам получать особое "прокормёжное письмо".

Дело в том, что большинство крестьян в ту пору были крепостными и числились собственностью дворян и помещиков, поэтому иметь на руках подобный документ являлось серьёзной необходимостью, чтобы отделить легально путешествующих крестьян от беглых.

Для дворян и прочих сословий

Вскоре Пётр ввёл и паспортную систему, позволяющую дворянам выезжать за границу. Она действовала примерно с середины 20-х годов XVIII века до середины XIX века. Также были введены документы, на основании которых разрешался проезд по территории России. Причём, они могли действовать уже не только временно, но и постоянно. С начала XIX века паспорта подлежали обязательной регистрации в полицейском участке.

В 1897 году был введён закон, согласно которому в местах постоянного проживания паспорт не требовался. Исключение составляли столицы (а в Российской империи их было много) и приграничные города. В отдельных местностях иметь паспорта были обязаны фабричные и заводские рабочие.

При этом, паспорта выдавались и крестьянам. Жён записывали в паспорта мужей, но отдельный паспорт женщина могла получить только с согласия законного супруга. Совершеннолетним детям и другим обитателям крестьянского подворья паспорт также мог выдаваться только с согласия главы семейства.

Без паспорта можно было путешествовать в пределах уезда, а также не далее, чем на 50 вёрст за его пределами, сроком не более полугода. Не спрашивали паспортов и с тех, кто нанимался на сельскохозяйственные работы.

"Книжка", пережившая революцию

Паспорт, как единый документ гражданина Российской империи, был введён лишь в 1906 году. Он назывался "Паспортная книжка" и служил уже полноценным удостоверением личности. В "Паспортной книжке" указывались такие данные, как

  • фамилия, имя, отчество;
  • сведения о семейном положении и детях;
  • указание места жительства и особых примет.

Между тем, у выходцев из простонародья, порой, не было ни отчеств, ни фамилий. Их записывали в паспорт

  • по имени отца (скажем, если отец звался Василий, а сын — Иван, то сына записывали Иваном Васильевичем Васильевым);
  • по названию родной местности (если был родом из деревни Сосновка, то и записывали Сосновым);
  • по роду деятельности — Кузнецовым, Плотниковым, Рыбаковым;
  • по кличке — Воробьёвым, Зайцевым, Кошкиным, и так далее.

Новая паспортная система пережила революцию и продержалась вплоть до 1932 года. А советский паспортный режим — это уже совсем другая история.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы закон россия история
Новости
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины
Bloomberg: Байден заявил, что Запад не хочет провоцировать Третью мировую войну
Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом
Васильев: спектакль Зеленского в США — намёк на то, что конфликт не закончится в 2023 году
Bloomberg: Россия может подготовить дипломатическую ловушку для стран Запада на Украине
Косачёв: поставки вооружений Киеву ведут к дальнейшему вовлечению США в конфликт
В Крыму местный житель получил 12 лет лишения свободы за государственную измену
Макрон: Европа должна добиваться автономии от США, в том числе в рамках НАТО
Братерский: поездка Зеленского в США показала растущий раскол внутри американских элит
Следственный комитет РФ: ВСУ обстреляли гостиницу с Рогозиным, предположительно, из гаубицы Caesar
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Последние материалы
Bloomberg: Байден заявил, что Запад не хочет провоцировать Третью мировую войну
Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом
Васильев: спектакль Зеленского в США — намёк на то, что конфликт не закончится в 2023 году
Загранпаспорта в России были введены при Петре I
Bloomberg: Россия может подготовить дипломатическую ловушку для стран Запада на Украине
Косачёв: поставки вооружений Киеву ведут к дальнейшему вовлечению США в конфликт
В Крыму местный житель получил 12 лет лишения свободы за государственную измену
Макрон: Европа должна добиваться автономии от США, в том числе в рамках НАТО
"Око за око": Путин ответит за покушение на Рогозина и Хоценко
Милачич: Запад устроил на Украине медицинский хоррор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников