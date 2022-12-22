Загранпаспорта в России были введены при Петре I

Паспорт сегодня является основным документом, удостоверяющим личность гражданина. Но так было не всегда. В России, например, первые паспорта появились только в XVIII столетии.

Грамоты и "прокормёжные письма"

Само слово "паспорт" происходит от итальянского passaporto, которое в переводе буквально означает "пройти порт, гавань". В Европе оно вошло в обиход несколько столетий назад. Так называли любые документы, разрешавшие пересекать границу между государствами. В России паспорта поначалу использовались только иностранцами для нахождения и передвижения по территории страны, а также выезда за её пределы.

Для "внутреннего пользования" существовали "прохожие и проезжие грамоты", выдававшиеся на одну конкретную поездку и имевшие непродолжительный срок действия. Причём, подписывал их сам царь. По мере роста населения выдачей грамот стали заниматься чиновники.

В 1719 году в связи с введением рекрутской повинности и подушной подати Пётр I издал указ о "проезжих грамотах", использовавшихся для передвижений внутри страны. В 1721 году императорским указом были введены обязательные паспорта для крестьян, которые временно покидали пределы постоянного места жительства, скажем, выезжали из родной деревни на заработки.

В 1724 году вышел царский "Плакат о зборе подушном и протчем", предписывавший таким крестьянам получать особое "прокормёжное письмо".

Дело в том, что большинство крестьян в ту пору были крепостными и числились собственностью дворян и помещиков, поэтому иметь на руках подобный документ являлось серьёзной необходимостью, чтобы отделить легально путешествующих крестьян от беглых.

Для дворян и прочих сословий

Вскоре Пётр ввёл и паспортную систему, позволяющую дворянам выезжать за границу. Она действовала примерно с середины 20-х годов XVIII века до середины XIX века. Также были введены документы, на основании которых разрешался проезд по территории России. Причём, они могли действовать уже не только временно, но и постоянно. С начала XIX века паспорта подлежали обязательной регистрации в полицейском участке.

В 1897 году был введён закон, согласно которому в местах постоянного проживания паспорт не требовался. Исключение составляли столицы (а в Российской империи их было много) и приграничные города. В отдельных местностях иметь паспорта были обязаны фабричные и заводские рабочие.

При этом, паспорта выдавались и крестьянам. Жён записывали в паспорта мужей, но отдельный паспорт женщина могла получить только с согласия законного супруга. Совершеннолетним детям и другим обитателям крестьянского подворья паспорт также мог выдаваться только с согласия главы семейства.

Без паспорта можно было путешествовать в пределах уезда, а также не далее, чем на 50 вёрст за его пределами, сроком не более полугода. Не спрашивали паспортов и с тех, кто нанимался на сельскохозяйственные работы.

"Книжка", пережившая революцию

Паспорт, как единый документ гражданина Российской империи, был введён лишь в 1906 году. Он назывался "Паспортная книжка" и служил уже полноценным удостоверением личности. В "Паспортной книжке" указывались такие данные, как

фамилия, имя, отчество;

сведения о семейном положении и детях;

указание места жительства и особых примет.

Между тем, у выходцев из простонародья, порой, не было ни отчеств, ни фамилий. Их записывали в паспорт

по имени отца (скажем, если отец звался Василий, а сын — Иван, то сына записывали Иваном Васильевичем Васильевым);

по названию родной местности (если был родом из деревни Сосновка, то и записывали Сосновым);

по роду деятельности — Кузнецовым, Плотниковым, Рыбаковым;

по кличке — Воробьёвым, Зайцевым, Кошкиным, и так далее.

Новая паспортная система пережила революцию и продержалась вплоть до 1932 года. А советский паспортный режим — это уже совсем другая история.