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Сергей Лебедев

Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент

Наследие

Несколько миллионов долларов за книгу, интервью и всего лишь мимолетные "поцелуи" с президентом — весьма неплохо.

Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент

В первые годы в аппарате Федерального Собрания официантки, подававшие на протоколах чай и кофе, благодаря своим "знатным" бенефициариям, могли рассчитывать через пару лет на должность советника какого-нибудь комитета, нося бумажки с одного этажа на другой. А это и уже и другая зарплата, и можно на халяву получит в Москве квартиру.

Такие же официантки за океаном об этом даже и помыслить не могли. В Белом доме предпочитали щипать породистых стажёрок, только закончивших колледж. О вкусах не спорят.

Она всего лишь хотела пожать руку президенту

Мишель Гласов, близкая подруга Моники Левински, ставшей героиней президентского адюльтера с практиканткой, утверждает, что инициатива приглашения её подруги в Белый дом исходила от администрации президента Клинтона. А самое сокровенное желание Моники было в одном — пожать руку президенту. Пожимание, как потом узнали все мировые СМИ, вылилось в нечто другое.

Первые обязанности Моники в качестве стажёра были связаны с обработкой корреспонденции в одном из подразделений администрации президента. Такой уровень требует инструктажа у ФБР, где её и предупредили, чтобы она держалась как чёрт от ладана от западного крыла Белого дома и Овального кабинета, где работал Клинтон. Иначе — увольнение. К тому же, прямое общение с президентом и его женой — тоже табу.

Правда, бывший сотрудник спецслужбы отметил, что правила безопасности 1955 года в корне отличались от 1995 года. Нарушений было более, чем достаточно. Опускаем политические перипетии, это реалии США, но именно в ходе политических дебатов Моника появляется на глаза Клинтону, где, как утверждают свидетели, "делает глазки президенту". А тут ещё бюджетный тупик — половину аппарата президента распускают из-за экономии. Их место занимают малооплачиваемые стажёры. Остаётся и Моника. А ей всего лишь 22 года.

Она уже была под подозрением у ФБР из-за разных личных связей в тамошней "гражданской" жизни. Пытаюсь сравнить ту ситуацию с нашей. Кто бы обратил внимание на внешний вид сотрудника госслужбы у нас? Даже, если юбка выше пупа. А вот у них уже поступали сигналы на Левински:

"Она перебарщивает по части лос-анджелесского шика. У неё длинные, роскошные волосы, яркая помада и сверхстильные платья".

Понятно, что "синие чулки" из Вашингтона находили её вульгарной. Но "чулки" одно, а мужики — другое.

Из Белого дома — в Министерство обороны

Позже бывший советник президента Дик Моррис заявил, что поведение Белого дома после огласки истории с Левински целиком свелось к обману, отрицанию и проволочкам. Президент Клинтон даже попытался заявить, что Моника — не более, чем охотница за мужчинами, пытавшаяся прибегнуть к шантажу. Якобы она принудила Клинтона вступить в интимную связь, иначе бы, угрожала Моника: "я его обвиню в этом сама".

Представители администрации президента потратили массу времени, сил и денег, чтобы подорвать репутацию обвинителей. Увы, для Клинтона ударом стала улика — платье с уличающим его "биопродуктом". Как это объяснить — даже спецы по фейкам из соответствующих служб не знали.

Тот же Моррис говорил, что испуганный Клинтон позже позвонил ему и сказал:

"Я не делал того, что они мне приписывают, но сделал нечто, и боюсь, что здесь зашёл слишком далеко. Невиновность свою доказать не смогу".

Могу представить, как бы такое заявление "уделал" в своих монологах великий Аркадий Райкин, который подозреваемому Мамаладзе в одном из своих скетчей говорил: "Так, значит, с мамой ты "ладзе", а с женой — "не ладзе".

Может быть, поэтому Моррис и оправдывал Монику, утверждая, что она — невинная жертва, потерявшая голову от знакомства с самим президентом. И с юмором отметил, что если бы "жертве" было бы за 50 лет, она была бы юристом или сенатором, тогда бы Моника была бы однозначно виновата. Ибо кокетничала с ним. А что можно ожидать от девушки, которая велась на заигрывания ловеласа? Правда, из Белого дома. И главы государства.

Действительно, многие так и посчитали. Ведь даже по этой интрижке в Овальном кабинете Клинтона подводили под импичмент (а у какого президента не найдутся недоброжелатели).

"Бедняжка Моника стала вроде шарика в настольный теннис, которым играют тяжеловесы". И её только надо пожалеть. Ведь в итоге она не стала ни руководителем где-то в администрации богатого губернатора, ни каким-то замначальника в одном из комитетов конгресса США.

И, как эпилог. Клинтон стал третьим Президентом, привлекаемым к ответственности, после Эндрю Джонсона, которого едва не сместили в 1868 году, и Ричарда Никсона, который, опасаясь импичмента, ушёл сам в отставку в 1974 году. Так что, не каждой официантке светит место в администрации президента, и не каждая интрижка доводит до импичмента.

Правда, за Монику не беспокойтесь. Из апартаментов Белого дома её передали в надёжные руки офицеров Министерства обороны США.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша скандал вашингтон билл клинтон
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