Гетман Мазепа едва не женился на своей крестнице и стал причиной казни её отца

Иван Мазепа, гетман Войска Запорожского, прославился прежде всего тем, что предал российского императора Петра I, с которым поддерживал до этого дружеские отношения.

Во время войны со шведами Мазепа перешёл на сторону их короля Карла XII, которого Пётр затем разгромил в Полтавской битве. Но незадолго до этого приключилась ещё одна история, виновником которой стал Мазепа. И касалась она уже его личной жизни.

Красавица Мотря и казнь несостоявшегося тестя

В 65-летнем возрасте овдовевший к тому времени гетман завёл роман с собственной крестницей Матрёной, дочерью генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея. В поэме А. С. Пушкина "Полтава" она названа Марией и является одним из главных действующих лиц.

На тот момент Мотре (так её звали близкие) исполнилось всего 16 лет. Старик хотел обвенчаться с юной девушкой и попросил у родителей её руки, но получил отказ — связь с крёстным отцом по каноническому праву являлась запретной и приравнивалась к инцесту.

Своенравная Мотря сбежала к престарелому возлюбленному. Через какое-то время он отослал её обратно к родителям. Поначалу Мазепа не стал посягать на девственность крестницы. Однако, она вновь вернулась в его дом. Сохранилась переписка влюблённых, которая однозначно даёт понять характер их отношений.

Понятно, что родители девушки не могли с этим смириться. Затаив зло на гетмана, Кочубей принялся писать на него доносы царю. Но тот не поверил жалобам и приказал казнить судью за клевету. Возможно, Мазепа даже был к этому как-то причастен.

Судьба дочери Кочубея

В июле 1708 года Василию Кочубею отрубили голову на плахе, а дальнейшая судьба Матрёны осталась неизвестной.

По одним сведениям, она вышла замуж за сына нового генерального судьи Чуйкевича (на самом деле, замужем за ним была её сестра Екатерина (Катря)); по другим, постриглась в монахини и была возведена в сан игуменьи Нежинского монастыря.

По третьей версии, Матрёну задушили попонами казаки, когда она ехала в обозе — видимо, как опасную свидетельницу.

Смерть изменника

Летом 1709 года, после разгрома русской армией шведских войск под Полтавой, Мазепа вместе с Карлом XII отступил к Днепру, а оттуда переправился в Бендеры. Турки наотрез отказались выдать изменника русским властям. По инициативе Петра он был заочно предан анафеме. Во время процедуры изготовили и сожгли чучело, изображавшее гетмана. На посту его сменил Иван Скоропадский.

Но то ли час настал, то ли сердце престарелого изменника не выдержало всей этой нервотрёпки. В сентябре того же года 70-летний Мазепа приказал долго жить.

Детей у него не осталось, единственная дочь умерла ещё в детстве. Племянник бывшего гетмана распорядился перевезти тело дяди в румынский город Галац, где его погребли со всеми почестями при церкви Святого Георгия. Да, его кончина не была насильственной, но ему ненадолго удалось пережить отца любимой женщины, погибшего из-за него.