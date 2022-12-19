За бомбёжку гитлеровского Берлина в 1941 году полагалось две тысячи рублей

Конечно, сложно сравнивать наши времена с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. Хотя бы потому, что в постсоветской России законодательно закреплено двойное гражданство, и потенциальные шпионы или наши враги могут шататься туда-сюда из РФ в страны НАТО и обратно, щёлкая наши оборонные предприятия и мосты стратегического назначения на банальные мобильники. Космос оставим будущим поколениям, всё сейчас происходит на Земле, и всё сразу же с мобильников передаётся в соцсети.

Победа — это не только героизм солдата, но и героизм руководства страны

Как известно, Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Уже на следующий день в Советском Союзе создаются главные органы, отвечающие за оборону и военную экономику. А дети партийных функционеров идут на фронт. К тому же, служба в армии в течение десятилетий в Советской России была почётной, и многие дети руководителей страны или служили в армии, или уже были офицерами, окончив военные училища.

23 июня 1941 года Правительство СССР создаёт Ставку Главного Командования вооружённых сил СССР в составе

наркома обороны маршала Тимошенко,

начальника генштаба Жукова,

товарищей Сталина и Молотова,

маршалов Ворошилова и Буденного,

наркома ВМФ адмирала Кузнецова.

Понятно, что вскоре некоторые "герои гражданской войны" полетят со своих мест, не будучи тактиками и стратегами современной войны, но это уже другая тема.

Также при Ставке организован институт постоянных советников, куда вошли маршалы Кулик, Шапошников, Мерецков, начальники ВВС Жигарев, ПВО Воронов, а также всем известные Микоян, Берия, Жданов, Маленков, Мехлис. И уже через год, который стоил стране большой крови, идёт ротация советников.

8 августа выходит приказ Наркома Обороны СССР товарища Сталина. А враг всё ближе к Москве. В приказе отмечается героизм советских экипажей бомбардировщиков Балтийского флота, которые в ночь на 7-8 августа произвели бомбардировку Берлина (в то время, когда немцы были в Киеве и Минске), и это было, как говорили бы сейчас их потомки, "круто", а, может быть, и "жесть"! В приказе сообщалось, что пять самолётов сбросили бомбы над центром Берлина, а остальные — на предместья.

Сталин объявил личную благодарность всем участникам героического дальнего налёта на Берлин, выступил с ходатайством об их награждении. И приказал выдать каждому члену экипажа по 2 тысячи рублей. Кстати, здесь же сообщалось, что такая премия и впредь будет выдаваться тем, кто отбомбится по столице немецких фашистов.

По законам военного времени

Впереди был ноябрь 1941 года. События на полях сражений менялись, как в калейдоскопе. Были Прибалтика, Украина, Белоруссия, Ленинградская область, Крым, Кавказ. Многое теряли, а где-то ещё пытались защитить свою страну, вгрызаясь в промёрзшую землю. Уже к зиме Гитлер рванул свои главные силы к Москве. Появляется постановление об эвакуации Москвы. Речь идёт о переводе иностранных посольств в Куйбышев, туда же планируют отправить и Правительство. Генштаб намерены отправить поближе — в Арзамас.

Более грозно звучит приказ: в случае появления войск противника у ворот Москвы, поручить войскам НКВД произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать. "А также всё электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию)".

Понятно, что в годы великой войны сложно говорить о каком-то парламентаризме. Тогдашний госаппарат шёл в ряды Ополчения, многие погибали, другие впоследствии вливались в регулярные строевые части и доходили до Берлина. Можно представить, насколько сократился советский госаппарат в годы войны. Тем не менее, пусть и в резко сокращённом виде, тогдашний Президиум Верховного Совета СССР исправно работал.

Именно он вводит Указ "О военном положении".

В частности, в параграфе 3 говорится, что "в местностях, объявленных на военном положении, военным властям предоставляется право привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей сообщения, средств связи, электростанций, а также для участия в борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями".

Хочется лишь добавить. Новые российские историки слишком много говорят о гигантской базе данных по Великой Отечественной, пиарят свой "профессионализм", но наши дети нередко так и не могут объяснить, с кем их прадеды воевали в 1941–1945 годах. Конечно, если им об этом не расскажут бабушки и дедушки. Но и они не вечны.