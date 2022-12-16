В списках американских историков Франция не значится

Хорошо известно, что главной визитной карточкой Нью-Йорка является статуя Свободы. Отказавшись от такого "подарка" (первоначально статую хотели поставить на Суэце), турецкий паша из Египта подтолкнул Францию подарить её к столетию США. Вот и отправили статую за океан. Но малоизвестно и то, что только в Париже имеется "официальный" брат-близнец знаменитой скульптуры.

В конце 1980-х США создали маленькую копию статуи Свободы и преподнесли её своим французским партнёрам в знак дружбы. Вероятно, назидание — "сверчок, знай свой шесток". Действительно, для американцев французы всегда были нацией "лёгкого поведения". Пусть даже и "от кутюр".

Чем не угодил генерал Де Голль Вашингтону

Хотя и утверждают люди знающие, что не надо слишком серьёзно воспринимать то, что пишут самые уважаемые СМИ, тем более в соцсетях, тем не менее, даже самые уважаемые совершают глупости. Именно так и посчитали французы, когда обиделись на американский журнал "Тайм", который под Новый Год разразился традиционным тематическим выпуском о самых известных деятелях, оставивших след в истории XX века.

Понятно, что там оказалась куча американских президентов, Черчилль и Тэтчер, президенты Израиля, лидеры коммунистического движения Ленин, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин. Упомянули даже инициатора создания Евросоюза. Но вот почему-то обошли генерала де Голля. Может быть, забыли или обошли намеренно.

Сами обидевшиеся французские обозреватели понимают, что франко-американские отношения в разные времена были отнюдь не безоблачными. Подчас они представляли странную смесь дружбы и враждебного недоверия. Кстати, такое состояние тянется ещё со времён войны за независимость США и первой французской революции. Кто-то кого-то бросал, не то говорил, а то и попросту вешал за шпионаж.

Даже французское издание "Фигаро", ориентированное исключительно на высший слой буржуа, выражало удивление: чем генерал не угодил американскому менталитету. Кстати, в основном, тоже относящемуся к высшему слою зажиточного класса США.

Французы, в свою очередь, напоминают, как "уделал" генерал выскочек "америкенов". Генерал хотел, чтобы у Франции было своё ядерное оружие — сделал. Он также весьма вежливо "выкинул" штаб-квартиру НАТО из Парижа в бельгийский Брюссель.

Да, играл на повышение и понижение с Советским Союзом и Китаем. Но и Никсон потом проторенными дорожками объявится в Пекине, науськивая товарища Мао на СССР и предлагая любую помощь. А мирные переговоры американцам со сражающимся Вьетнамом пришлось вести в Париже. Неприятные воспоминания.

Париж освободили американцы, как Прагу — русские

Разве можно за это генерала выкидывать из истории прошлого столетия? Хотя французские апологеты де Голля и говорят, что генерал воплощал в трудную годину чаяния целой страны, а миллионы французов ждали его прихода во Францию, потому что он вернул "им надежду". Но и американцы помнят, что другая часть французов его особенно и не ждала.

Они в это время успешно "трудились" при оккупантах на оборонных заводах, убирали хлеб, полиция и жандармерия ставили рекорды по сдаче евреев гитлеровцам, а часть "активной" французской молодёжи даже отправилась воевать вместе с немцами против русских в 1941-1942 годах. Но при чём здесь генерал де Голль?

А при том, что Париж освобождали американцы, а не французы, как и высаживались в Ла Манше — американцы, а не французы. И если читать современников-французов той войны, кроме как восхищения жвачкой и сигаретами "Кэмел", которыми бросались американские солдаты, в памяти их ничего не осталось. Даже если они и были "за", а "не против".

К тому же, в США до сих пор недолюбливают генерала за его французский национализм и лицемерие, напоминая, что и это отчасти стало причиной еврейских зачисток в годы оккупации и нежелания воевать вместе с англосаксами плечом к плечу.

Если Черчилль намеревался стереть послевоенную Германию с лица земли, а ему в этом оказывали большую помощь армады бомбардировщиков США, то де Голль наоборот взял курс на франко-германское сотрудничество и "послевоенное примирение". Считается, что Евросоюз — плод рождения новой Европы и самого де Голля.

А последний президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и не считает себя националистом, уже не раз поднимал тему создания для защиты европейцев подлинно европейской армии. Почти по-деголлевски. Правда, в отличие от него, Макрон до сих пор так и не определился: "для защиты от США" или "от России"?

Французы уже с первым опытом общения с американцами в годы Первой мировой войны считали, что у американцев весьма смутное представление об истории. Но пока мы в НАТО, надо помалкивать. А генерал де Голль не обидится.