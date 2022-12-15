Распутин мог убить Столыпина, чтобы сохранить контроль над царской семьёй

В начале прошлого столетия при дворе русского императора Николая II находились два незаурядных человека, пользовавшихся огромной популярностью. Первым был тогдашний премьер-министр П. А. Столыпин, прославившийся своими прогрессивными реформами, а второй — "старец" Григорий Распутин, игравший совсем иную роль. Оба в итоге стали жертвами убийц, однако, есть версия, что второй был причастен к смерти первого.

Компромат на "святого чёрта"

Распутин попал ко двору в 1905 году. Монаршее семейство надеялось, что "старец", которого считали целителем, поможет цесаревичу Алексею, страдавшему гемофилией.

Мальчик и впрямь пошёл на поправку, а Распутин со временем обрёл огромное влияние на царя и царицу, так как считалось, что у него есть дар предвидеть будущее.

Он консультировал императора по самым разным вопросам, в том числе и политическим. Естественно, это не нравилось многим царедворцам. Они начали распространять о царском фаворите чудовищные слухи — будто тот устраивает оргии, содержит у себя в доме гарем из наложниц.

Столыпин неоднократно заводил с императором разговор о том, что недопустимо держать в своём ближайшем окружении полуграмотного мужика с сомнительной репутацией. Тот отвечал: "Я с вами согласен, Пётр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы".

В начале 1911 года премьер представил монарху обширный доклад о Распутине, составленный на основании следственных материалов Синода. После этого Николай II предложил ему лично встретиться с Распутиным, чтобы развеять негативное впечатление о нём.

"Он бегал по мне своими белесоватыми глазами, — вспоминал Столыпин, — произносил какие-то загадочные и бесполезные изречения из Священного Писания, как-то необычно водил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине, сидящей напротив меня. Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза, и что она производит какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но всё же моральное влияние.

Преодолев себя, я прикрикнул на него и, сказав ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках, и я могу его раздавить в пух и прах, предав суду по всей строгости законов о сектантах, ввиду чего резко приказал ему немедленно, безотлагательно и при том добровольно покинуть Петербург и вернуться в своё село, и больше не появляться".

"Предсказал за семь дней"

После этого Распутин действительно уехал в паломничество в Иерусалим и вернулся в Петербург лишь после убийства Столыпина.

В конце августа 1911 года император с семьёй и приближёнными, в число которых входил и Столыпин, выехали в Киев по случаю торжественного открытия памятника Александру II. 1 (14) сентября они находились в киевском городском оперном театре на спектакле "Сказка о царе Салтане".

В это время секретный осведомитель охранного отделения Дмитрий Богров, имевший при себе пропуск, выданный начальником киевской охранки, прошёл в театр, пробрался к Столыпину и дважды выстрелил, ранив его в руку и в живот… 5 сентября министр скончался.

Убийство премьера повлекло за собой слухи о том, что его гибель будто бы была предсказана Распутиным. Сам Распутин не только не опровергал этих слухов, но ещё и утверждал, что предсказал гибель Столыпина за семь дней до неё. Появились новые слухи, что Распутин как-то связан с этим преступлением. Бесспорным фактом является то, что Столыпин представлял собой угрозу для "святого чёрта", и что смерть его была последнему выгодна.

Слишком мягкое наказание

Но и Григорию недолго оставалось жить. В декабре 1916 года молодой князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице Николая II, задумал убить временщика, который, с его точки зрения, оказывал преступное влияние на царскую семью, что могло привести империю к гибели и распаду.

Его попытались отравить. Когда это не получилось, расстреляли и сбросили тело в прорубь… Соучастниками убийства стали двоюродный брат царя, великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич и врач Станислав Лазоверт.

Убийцы даже не пытались скрыть своё преступление, считая его за благое деяние. Царь всё же наказал их, довольно мягко:

великого князя Дмитрия Павловича отправил служить в Персию,

князя Юсупова сослал под домашний арест в его личное поместье,

Пуришкевич же как член Государственной Думы пользовался неприкосновенностью, и его вовсе не тронули,

доктор Лазоверт отбыл на фронт.

Не исключено, что Николай II сам втайне мечтал избавиться от "старца", который был так близок к императрице и мог знать какие-то секреты царской семьи. Нельзя также сбрасывать со счетов и причастность Распутина к убийству Столыпина. Хотя, никаких доказательств этой причастности пока не было найдено. Но многие исследователи склонны считать, что, останься Столыпин в живых, российская история могла бы пойти совсем по другому пути, и возможно, даже обошлось бы без революции.