"Новая Россия" сразу стала "любимым проектом США"

Во время "холодной войны" ЦРУ США регулярно издавало подробный справочник о советском руководстве. Чаще всего, это были фотографии тогдашнего Политбюро ЦК КПСС с биографиями лидеров партии. Также присутствовали и другие функционеры партии по ранжиру. С развалом СССР ЦРУ стало печатать другой справочник, который нам икается до сих пор.

Кот Баюн родом из США

Ни в Российской империи, ни в СССР не могли помыслить, что разведка самой сильной страны (экономически и в военном плане) выдаст на гора справочник "Олигархи российского бизнеса". В нём подробненько приводили сведения о наших "новых русских", которые сумели за пару лет скопить не один миллион долларов. Причём, все они были уже на американском крюке, выпихивая своих отпрысков на житие в страны НАТО.

Ссылки на то, за что их можно брать, заокенские "рыболовы" тоже знали. Как писали с юмором журналисты "Лос-Анджелес тайм", "когда-то в ЦРУ работало много кремленологов. Теперь эти люди переквалифицировались в "газпромнологов".

Неудивительно, что специалисты по нашей стране очень высоко отзывались о времени правления президента Клинтона, который с его командой сделал всё возможное, чтобы "способствовать демократии в России". Та же "Нью-Йорк Таймс" писала, что США относятся к новой России, если не как к своему клиенту, то во всяком случае, как к любимому проекту.

На фоне расширения НАТО на Восток вся пропаганда Запада усиленно вдалбливала новому российскому руководству, что оно является "неотъемлемой частью Европы". И не только в прессе. Поднимите даже российские прошлые СМИ: каких только западноевропейских лидеров не побывало у нас, а наши — у них. А парламентарии и те, и эти просто толпами отъезжали друг к другу, говоря банальные слова "о росте товарооборота между нашими странами". Ну, магазины, само собой.

На первом месте Вашингтона было не просто высосать все соки из новой России, деморализовать её, но и направить денежное русло, аккумулированное в полезных ископаемых, в нужное место.

Дело в том, что весьма успешно развивался триумвират франко-германо-российских отношений. А это и близость географическая, и большой интерес "друзей" к нефтегазовому комплексу России. Причём, последняя ипостась уже прошла проверку временем в СССР, да и все трубопроводы были в рабочем порядке. А это очень беспокоило США.

Триумвират Франция-Германия-Россия так и остался на уровне обедов

Мы тогда всё чаще предпочитали званые обеды, презентации, и на всё остальное как-то не хватало времени. Вероятно, под такое сладкое убаюкивание США сумели привести к власти в Киеве "фашистский" Майдан, первоначально обученный на деньги НАТО на соответствующих военных полигонах. Говорить о том, что потеряли Франция и Германия от нынешнего украинского режима, не приходится.

На фоне сегодняшних провокаций в сербском Косово, надо отметить, что, даже будучи завязанным на карательных операциях НАТО в Югославии, Париж чаще всего из всех членов НАТО имел близкие позиции с Россией по Косово.

Более трусливую позицию занимал Бонн, в лице которого ещё канцлер Коль отмечал, что "большая тройка" не была направлена против Соединённых Штатов. Что также подтверждали и действия немецких дипломатов, которые после встречи руководителей Франции, Германии и России всегда сразу бежали отчитываться о происходящем высокопоставленным сотрудникам Госдепа США. Ну, что ж вы хотели при наличии военных американских баз на немецкой территории. Тем более, Коль подчёркивал, что "триумвират" говорит только о Европе, а не ставит на повестку дня трансатлантические проблемы.

Так что, все три страны уже заранее знали, кто в доме хозяин. Может, поэтому американские журналисты с нежностью (а, может быть, и со смехом) писали, что "сердечность в отношении Клинтона и Ельцина остаётся одним из главных элементов американской внешней политики".

Тем не менее, грозное наследие СССР ещё помнили за океаном, когда шли боязливые вопросы: "Как будет действовать Россия после вступления Польши в НАТО?", "Что произойдёт, если Североатлантический союз попытается принять в блок и другие страны?". Ответ Россия тогда так и не дала.