Декаданс всегда считался закатом западной цивилизации

С французского языка слово "декаданс" (décadent) буквально переводится как "упадочный". Но дать точное определение этому термину не так-то просто. Его нельзя охарактеризовать как конкретный стиль в моде, творчестве или искусстве. Это, скорее, своего рода жизненная философия.

Декаданс как закат западной цивилизации

На рубеже XIX и ХХ столетий в Европе декадентами стали называть тех, кто предпочитал естественности искусственность и манерность, а простоте — изысканность. В основном это были

писатели,

поэты,

художники,

музыканты,

актёры

— словом, представители творческой среды.

Австралийский документалист и режиссёр Приа Висвалингам, снявший несколько фильмов о декадансе, в том числе "Декаданс: бессмысленность современной жизни" и "Декаданс: закат Западного мира", утверждает, что "декаданс изображает упадок Запада", что эта культура способствовала

"чрезмерному индивидуализму",

разрушению семей и утрате религиозной веры,

росту суицидов,

пристрастию людей к антидепрессантам.

Кроме того, он указывает на такие последствия декаданса, как

"потребление на беговой дорожке,

растущее неравенство в доходах,

лидерство класса B,

деньги как единственный ориентир ценности".

Вам это ничего не напоминает?

Бледные и в чёрном

В России в числе декадентов оказались многие литераторы Серебряного века, которых традиционно принято относить к течению символизма —

Константин Бальмонт,

Фёдор Сологуб,

Дмитрий Мережковский,

Зинаида Гиппиус,

Валерий Брюсов.

В их произведениях сквозили

пессимистические настроения,

неприятие окружающей реальности,

ощущения болезненности и безнадёжности.

Декадентское мировоззрение сказывалось и на внешнем образе. Женщины-декадентки носили длинные пышные платья, высокие причёски, которые выгодно подчёркивали так называемую аристократическую бледность кожи.

Бледность являлась практически обязательным признаком принадлежности к декадентствующей среде. Поскольку молодых дам нередко "портил" здоровый румянец, декадентки накладывали на лицо несколько слоёв пудры или же пытались отбеливать кожу, добавляя в пищу уксус. А иные даже рисовали специальной меловой пастой на лбу, веках и в зоне декольте поддельные вены — считалось, что тогда кожа будет выглядеть прозрачной. Чтобы зрачки выглядели больше, модницы закапывали в них раствор белладонны и густо подводили чёрными тенями.

Девушки, которые подражали декадансу, постоянно сидели на диетах, так как в моде была болезненная худоба. Это позволяло выглядеть утончённой и как бы "не от мира сего".

Барышни-декадентки любили носить одежду чёрного цвета, но приветствовались и любые эпатажные цвета, например, красный или зелёный. Обязательными аксессуарами были шляпки, боа и веера, которые обычно подбирали под цвет платью.

В принципе в декадансе приветствовался любой эпатаж. Скажем, некоторые женщины не отращивали локоны, а напротив, коротко стриглись. Так, поэтесса Зинаида Гиппиус обожала мужские костюмы или даже расхаживала в брюках и матросской блузе.

Внешний облик декадента должен был гармонично сочетаться и с соответствующим образом жизни. Хорошим тоном считалось быть загадочным, интересоваться мистикой и оккультизмом, участвовать в спиритических сеансах, которые были в большой моде в России конца XIX — начала ХХ столетия.

Причём, всё это было свойственно не только женщинам, но и мужчинам. Конечно, декаденты сильного пола в целом выглядели менее эксцентрично, чем дамы, но и они порой недоедали, чтобы изображать бледность, легко кончали жизнь самоубийством из-за несчастной любви — мол, их тонкая душа этого не вынесла… Часто эти "юноши бледные со взором горящим" жаловались на здоровье — например, страдали чахоткой. Быть здоровым для декадента считалось неприличным. В то же время для многих декаданс являлся просто частью имиджа.

Наследие декаданса

Декаданс в сущности никуда не уходил и всегда находил своих приверженцев. Наследниками декадентов в какой-то мере можно назвать тех же готов с их болезненной тягой к эстетике смерти.

С концом СССР в России "легализовался" культурный андерграунд, стали открываться многочисленные рестораны, клубы, частные театры. И декадентский стиль оказался там вполне к месту. Кстати, к современному российскому декадансу относят