Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа

История показывает, что ни одна профессиональная школа спецслужб не выпустила разведчиков экстра-класса. Будь это школы КГБ, ЦРУ или другие подобные заведения.

Да, могут подготовить неплохого радиста, диверсанта, но никак не аналитика, человека коммуникабельного, грамотного. В котором есть всё то, чего не хватает в других. Да нам этого и не надо, мы не рискуем жизнью и считаем реалии как само собой разумеющееся.

Такими не были ни Рихард Зорге, ни Николай Кузнецов. А ведь первый был прекрасным журналистом и публицистом, второй — просто супер-шпионом от Бога, который по юности и молодости никаким боком не стоял рядом с работой спецслужб. Но аграрием и технарём он был неплохим. Кстати, и стрелял отменно.

От Вольтера до Хемингуэя

Шпионаж всегда был уделом интеллектуалов. И чаще всего они оправдывали своё предназначение, идя на контакты со спецслужбами. Понятно, что не за красивые глаза и не за своё творчество.

Мари Франсуа Аруэ, известный нам под именем Вольтер, по собственной инициативе предложил (а это первая половина XVIII века) свои услуги через двойного агента Франции и Австрии, еврея Соломона Леви, кардиналу Дюбуа. Поначалу к этому отнеслись прохладно, но когда началась война за австрийское наследство, писатель понадобился. Благодаря своим связям в Берлине, французы получили ряд важных конфиденциальных бумаг. Работа писателя была щедро оплачена.

Известный Бомарше ("Женитьба Фигаро") смог организовать поставку оружия через океан восставшим против англичан североамериканским штатам. Вот вам и писатель. Про внутренний шпионаж — это отдельная тема.

Даниэль Дефо, написавший "Робинзона Крузо", больше специализировался на внутренних делах государства. Поначалу был ярым оппозиционером, опубликовав весьма неблагопристойный памфлет против короля-католика Якова II. Результат — тюрьма, но вскоре он был завербован уже на службу королевы Анны. И с 1702 по 1714 годы отменно прослужил в контрразведке, выискивая якобитов. А позже на деньги из чёрной кассы создал проправительственную газету, где саботировал своими материалами кампанию против царствующих особ. Он не дожил до Интернета, где мог стать бы многомиллионным блогером.

Писатель Сомерсет Моэм в начале Первой мировой войны по заданию черчиллевской МИ-6 внедряется в Красный Крест. Уже через год, в 1915 году, он становится офицером британской разведки в Швейцарии, где создаёт агентуру для работы в Германии. А ближе к началу Великой Октябрьской социалистической революции его подхватывают США, и вот он в Питере. Его цель — предупредить о падении Керенского и о возможности прихода к власти большевиков. Когда ж он писать-то успевал?

Эрнест Хемингуэй утверждал, что термин "пятая колонна" придумал именно он. Как и работу на Службе военно-морской разведки США в годы гражданской войны в Испании. Неслучайно вскоре полковник Джон Томасон вербует его для получения информации из тех стран, где он побывал.

Хемингуэй первым предупредил США о готовящемся налёте японцев на Перл-Харбор. Другое дело, и такие примеры история тоже знает, правительство с недоверием отнеслось к информации. Сначалом вступления США в войну в 1941 году писатель селится на Кубе, где информирует американского посла о работе немецкой "пятой колонны", агенты которой высаживаются с гитлеровских субмарин.

Но Эрнест, как считают очевидцы, хорошо оттягивался в это время с вверенными под его руководство флотилией патрульных судов США. Маленький флот называли "фабрика папы-плута". Немецкие субмарины обнаружены не были, зато в ходе "патрулирования" устраивались бурные попойки.

Манхэттенский атомный проект стал известен жене русского скульптора

Актриса Грета Гарбо сумела через канадского бизнесмена Стивенсона подтолкнуть президента США к вступлению в войну против Гитлера. Понятно, что без военной и продуктовой поддержки Вашингтона Англия не продержалась бы и год.

Жена русского скульптора Сергея Коненкова, Маргарита, тоже была разведчицей. А у её ног лежал Альберт Эйнштейн, над скульптурой которого работал её муж. В 1918 году Коненков поддержал ленинский план монументальной пропаганды, изваяв мемориальную доску "Павшим в борьбе за мир и братство народов", которую открыл сам Ленин.

В начале 1920-х годов он с женой выехал в Нью-Йорк с целью организации выставки советского искусства. Однако, после окончания выставки супруги Коненковы в СССР не вернулись. Именно тогда при позировании в мастерской скульптора произошла первая встреча 56-летнего Альберта Эйнштейна и 35-летней Маргариты Коненковой.

Связь Эйнштейна с Коненковыми была на общем фоне светской жизни, которую вела семья скульптора в США, обычным куртуазом. Но уже во время Великой Отечественной войны Коненковы аккумулировали вокруг себя патриотическую часть знаменитой русской эмиграции:

Сергей Рахманинов,

Михаил Чехов,

князья Павел Чавчавадзе,

Сергей Голенищев-Кутузов и многие другие

собирались в их доме.

Ими было создано Общество помощи России, где Маргарита была избрана секретарём. Сражающаяся с Гитлером Советская Россия, была популярна в США, и такой пост открыл Маргарите доступ в самые высокие слои американского общества. Среди её знакомых была и первая леди Америки Элеонора Рузвельт.

Как пишут биографы физика, впервые в жизни Эйнштейн имел дело с женщиной, которую считал интеллектуально равной себе. Может быть, они и соединились бы официально, но в 1945 году семья Коненковых возвращается в СССР.

Сколько полезного для тогдашней России сделала Коненкова, можно только догадываться. Если ещё и напомнить, что у истоков создания атомной бомбы стоял именно Эйнштейн.

Совсем недавно четыре письма Альберта Эйнштейна, в которых он обращается к бизнесмену Кливленду Доджу с призывами уничтожить атомную бомбу, были выставлены на аукцион Bonhams в Нью-Йорке. И где-то рядом — наша разведчица.