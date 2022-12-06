Джеймсу Бонду нужно больше денег: британская разведка тратит средства впустую

Именно так считают многие граждане Великобритании, когда видят огромные средства идущие из госбюджета в карманы новоявленных Джонов Инглишей.

Интересно, что во всём пытаются сегодня обвинить "героя" Второй мировой Уинстона Черчилля, который и стал-то героем благодаря победам Красной армии. Но, как говорил опер Жеглов, "дело своё он добре знает".

Шпиономания не всегда приносит пользу

В 1895 году в возрасте 20 лет Черчилль поставляет информацию газете "Дейли мейл" о ходе восстания за независимость против Испании на Кубе. Отметим, что накануне отъезда он посещает шефа тогдашней английской разведки Эдварда Чепмена, который вручил ему военные карты и попросил собирать сведения о новых винтовочных патронах, которые использует испанская армия. Именно тогда он понял важность партизанского движения, от которого можно получать исчерпывающие сведения о регулярных войсках.

Ставка на вербовку местного населения оправдалась и позже в Судане, и в ходе англо-бурской войны.

Уже в качестве министра торговли в 1909 году Черчилль поддержал идею создания Бюро секретной службы. Последняя позже трансформировалась в Secret Intelligence Service (MI 6) и Security Service (MI 5). Говорят, молодой Черчилль был большим романтиком и болел шпиономанией.

История напоминает, что уже в начале Первой мировой войны Черчилль, вооружённый маузером и окружённый десятком охраны, штурмовал в Лондоне особняк, где на крыше стоял прожектор. Но "фонарь" был вотчиной муниципалитета.

Ближе ко Второй мировой войне, на фоне немецкой шпиономании и борьбы со стачечным движением английских рабочих, Черчилль проводит закон о неразглашении гостайны. Именно его начинают обвинять в создании в Великобритании "полицейского государства". Если бы он знал, что ожидает его страну чуть позже, после его смерти, в 1960-е годы, когда чопорность англичан сменит разнузданность поп- и секс-революций.

Но любовь к одному роду войска никогда не вела к победе. Обзаведясь "всевидящим оком" и окружив себя "большим секретом", Черчилль не усидел на месте военно-морского министра, с треском вылетев оттуда после провальной операции англичан по штурму Дарданелл. Его разведка подкачала, что и показали турки, расстреливая "подданных Его величества", как кроликов.

Тем не менее, с приходом Гитлера к власти в Германии, Черчилль снова оказался в правительстве. И снова он возводит шпионаж во главу угла королевства. Тем более, опыт работы против кайзера у него был немалый. Его подопечный капитан Холл по прозвищу "Одноглазый" сумел расшифровать депешу Циммермана, благодаря которой американцы и вступили в Первую мировую войну. Пусть даже и под её занавес. Дело в том, что глава МИД Германии предложил в обмен на заключение Мексикой военного союза с Берлином, поддержать её в войне с США за возращение нефтеносных районов Техаса, которые были ранее захвачены Вашингтоном.

Шпионы Англии против всего мира

С русскими у Черчилля, а значит и у "Интеллидженс сервис", в отличие от Бисмарка, тоже была напряжённость. Судя по его карьере, он был отъявленным националистом. А может быть, по нынешним временам, и фашистом.

Не любил Черчилль ни немцев, ни русских, ни французов. Папуасов — просто не замечал. Ему не нравились русские как монархисты, так и большевики. Но вот "красных" он ненавидел. Что делать, консерватор. А ведь он, в своё время, отправлял английскую военную интервенцию на север России, да и вообще любая гадость против Советской России была ему в радость.

Вот и начала плодиться британская агентура в России. В частности, его кузина Клэр Шеридан, художница и скульптор, искала пути подхода к лидерам большевиков. А если вспомнить его "дружбу" со Сталиным в годы войны 1941-1945 годов, можно только догадываться, чего тут было больше — пользы или гадостей. Как на полях боевых сражений, так и на уровне дипломатических сражений за столом переговоров.

Вообще, разведка подчас не стоит больших денег. Потому что часто она не оправдывает наши надежды. Об этом, кстати, говорили и гранды разведки США, и неоднократные проверки расходов "Интеллидженс сервис" министерством финансов Англии.

Уже после развала СССР был задан закономерный вопрос о целесообразности разведки и её финансирования. Действительно, английский разведаппарат перебирается в роскошные апартаменты, а другое подразделение — МИ-5 — занимает не менее шикарное здание на Темзе у парламента.

Местные журналисты понимают, что траты разведок — тема закрытая. Правда, английские шпионы кивают на американцев: они тратят больше. Может быть, поэтому и появляются такие комедии с Джоном Инглишем. Да и сами фининспекторы на вопрос, откуда излишки, получали стандартный ответ: "Над Англией нависла угроза".

Правда, сегодня британские спецслужбы занимаются не только шпионажем. В свою копилку, под соответствующее финансирование, они добавили ещё и наркобизнес, и коммерческие аферы, и Интернет. Хотя, до них эту сферу уже закрывала та же полиция. Так что, чем занимается разведка Англии, мы знаем только по Бонду.