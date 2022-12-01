Президент Тайваня разговаривал по-русски и был женат на советской девушке

История знает немало случаев, когда правители становились изгоями, а бывшие рабы садились на трон. Немало таких случаев было и в России.

Бывший профорг московского завода мог стать позже сенатором, а наследница княжеской фамилии — торговать морковкой на местном рынке. Такая же извилистая судьба сложилась и у первой леди Тайваня Фаины Вахревой. Уроженка Екатеринбурга, оставшись без родителей, в 1931 году на Уральском заводе тяжелого машиностроения повстречала паренька с простым русским именем Николай. Но настоящее имя у него было другое, как и национальность. Он был китайцем.

Герой-любовник из далёкой страны

Встреча произошла довольно романтично. Цзян Цзинго (он же — Николай) разыграл "спасение красавицы" героем. Подговорив знакомого мужчину крепкого телосложения, который якобы начал приставать к девушке, он с кулаками набросился на хулигана. Герой, надо отметить, был отнюдь не "геройского" телосложения. Но роман закрутился. Фаина увлекалась велосипедом, плаванием, коньками, к спорту она начала подтягивать и нового худенького знакомого из далёкого Китая.

Осложнения были в том, что товарищ Цзян до этого уже прошёл двухлетнее обучение в московском Университете имени Сунь Ятсена. Но, как оказалось, был направлен на учёбу не компартией Китая, а Гоминьданом. Последнюю можно отнести к буржуазной националистической партии.

Но на улице середина 20-х годов прошлого века. Партий много, особенно в тогдашнем Китае, и многие лозунги у них были весьма схожи с той же КПК. Именно общие лозунги такие, как борьба с японскими агрессорами, заставят КПК и Гоминьдан стать союзниками. А позже — злейшими врагами. К тому же, в это время в Москве было неспокойно — началась борьба за власть. Помните Сталина и Троцкого?

Вот и потребовали представители КПК убрать Цзяна, а вернее, отправить куда-нибудь на перевоспитание. Отправили в колхоз, заблокировав его как кандидата в члены ВКП (б). Но главное в этой истории — жених нашей советской девушки оказался непростым пареньком из Поднебесной, а сыном главы Гоминьдана — Чан Кайши.

К 1936 году у Цзяна и Фаины был уже сын — Эрик. А через год, когда КПК и Гоминьдан начинают совместные боевые действия против японцев, китайско-русская семья уезжает на родину мужа. Он начинает здесь свою политическую карьеру, Фаина же получает новое имя — Цзан Фанлян, а дедушка переиначивает внука Эрика на Цзяна Сяовеня.

В отличие от русской суженой таиландского принца, Фаину приняли хорошо. Мама Цзяна даже отыграла по случаю свадьбу по-китайски и сошлась с невесткой на ниве домашнего хозяйства. Хотя, как позже признавалась госпожа Фанлян, она ни слова не понимала по-китайски. Кстати, как и её муж, который, прожив 12 лет в СССР, основательно забыл свой родной язык. Вот так они и выучили "китайский". Вдвоём.

Президент Тайваня с женой предпочитал говорить на языке Пушкина

Фаина вместе с мужем начинает принимать участие в политических и патриотических мероприятиях на юге Китая. Кроме того, сын Чан Кайши назначает свою жену директором нового дома образования для детей-сирот. Но политика вещь, наверное, нетрудная, у Цзяна появляется любовница. Уже китайская. И, как мудро отмечали их современники, она

"подобно традиционной китайской женщине, прощала и молчаливо принимала духовный мир мужа таким, каким он был".

От той "духовности" у второго президента Тайваня появилась пара сыновей-близнецов.

В семье бывшего президента не любили и не любят вспоминать, что же произошло в Китае в 1949 году. На глобусе появился коммунистический Китай, а победа товарищу Мао досталась не дёшево — несколько лет кровопролитных боёв с армией Гоминьдана. Вот и оказались Цзян Цзинго и Цзан Фанлян на Тайване. Времена тогда были сложными, хотя чанкайшистов уже тогда начали вооружать страны новоиспечённого блока НАТО, как и помогать продуктами и товарами первой необходимости.

Но что значит, русские. Даже будучи женой высокого номенклатурного работника, Фаина и здесь не сидела сложа руки: стирала, разводила кур, вела другие домашние дела самостоятельно. К тому же, годы шли, и её муж после поста премьера (по-русски звучит необычно — председатель Исполнительного юаня), после смерти отца в 1975 году становится президентом Тайваня.

Надо сказать, высокий пост отразился на Фаине не в лучшую сторону. Она отошла от общественных дел, больше уединялась, стала тихой и задумчивой. Это при том, что раньше, в молодости, она была весьма активным человеком.

Как и муж, Фаина вела весьма скромный образ жизни. В хозяйстве была бережливой и консервативной. Хотя она и была первой леди Тайваня, но предпочитала быть на втором плане и редко приобретала новые платья. А накопленные сбережения она анонимно перечислила жителям острова, которые потеряли кров в результате тайфуна.

Близкие вспоминали, как, будучи уже больным, Цзян приходил к Фаине в комнату, но их встречи были "наполнены духом печали и одиночества". Муж брал её руки в свои, и так, не говоря ни слова, они долго сидели напротив друг друга. После смерти мужа умирают её два взрослых сына. Тоска и горечь утрат всё больше заполняют её жизнь. Но были и другие дети, появились внуки.

После развала СССР, её начали вспоминать и Москве. О ней были публикации, сообщения, но трения между КНР и Тайванем не позволили ей даже встретиться с бывшей уральской подругой. Но связь с Россией у первой леди Тайваня никогда не прекращалась: даже с президентом за бокалом вина они общались на русском языке.