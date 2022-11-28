Ритуальных убийств в России почти не было

Во многих культурах существовали ритуальные практики, частью которых являлись жертвоприношения. Однако, в России, в отличие от других стран и народов, так называемые ритуальные убийства встречались не так уж часто, обычно являясь делом рук серийных маньяков или сектантов.

Мултанская история

Один из самых известных эпизодов дореволюционной эпохи, связанных с ритуальными убийствами — это так называемое Мултанское дело, в ходе которого 10 жителей села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии (в наши дни это село Короленко Кизнерского района Удмуртии) были обвинены в человеческом жертвоприношении языческим божествам.

5 мая 1892 года 12-летняя крестьянская девочка Марфа Головизнина отправилась из родной деревни Анык в гости к своей бабушке в соседнюю деревню Чулья. По пути она наткнулась на мужчину, лежавшего поперёк тропы. Голова его была закрыта полой кафтана. Марфа подумала, что он пьян. На следующий день, когда девочка возвращалась от бабушки, мужчина лежал на том же месте. И тут она увидела, что голова у него отсутствует! Придя домой, Марфа рассказала о случившемся отцу, и тот обратился в местную полицию.

Убитый оказался крестьянином Казанской губернии Кононом Дмитриевичем Матюниным, который нищенствовал и, видимо, бродил в поисках подаяния. Под подозрение попала группа удмуртов из Старого Мултана (тогда представителей этой национальности называли вотяками). Власти заявили, что подозреваемые

"напоили, подвесили пьяного и добыли из него внутренности и кровь для общей жертвы в тайном месте и, может быть, для принятия этой крови внутрь".

Следствие длилось несколько лет. Между тем, за обвиняемых вступилась общественность. В дело вмешались даже знаменитые писатели Лев Толстой и Владимир Короленко. В конце концов, все обвиняемые были полностью оправданы. В дальнейшем выяснилось, что нищего убили двое крестьян из деревни Анык — Тимофей Васюкин и Яков Конешин, которых подговорил на это местный богатей. Группа аныкцев хотела выселить мултанцев из их села и забрать их землю…

Сатанисты ХХ века

Ряд ритуальных преступлений был совершён в 90-е годы прошлого столетия — во время расцвета культов сатанизма в постперестроечной России. Нередко жертвами таких убийств становились священнослужители.

Возможно, к этой категории относится и нашумевшее убийство протоирея Александра Меня. Ранним утром 9 сентября 1990 года священник, проживавший в поселке Семхоз Загорского района Подмосковья (ныне в черте Сергиева Посада), вышел из дома и направился на электричку, чтобы успеть на литургию в Сретенский храм, расположенный в посёлке Новая Деревня Пушкинского района.

Следствие пришло к выводу, что кто-то ударил священнослужителя сзади острым заточенным предметом. Обливаясь кровью, Мень пошёл дальше, но затем всё же повернул назад к дому и упал замертво на землю уже у самой калитки…

По подозрению в убийстве был задержан сосед Меня, бывший уголовник Геннадий Бобков. Задержанный признался в преступлении, сказал, что бросил в отца Александра топор за то, что тот жаловался на него в милицию, а портфель, который был у священника с собой, утопил в пруду.

Однако, экспертиза установила, что топор, которым Геннадий якобы убивал свою жертву, не является орудием убийства. Портфель, в котором лежали крест и церковное облачение, тоже не нашли, хотя обыскали весь пруд и окрестности. Бобков же на допросах вдруг стал рассказывать о некоем "человеке в чёрном", пришедшем к нему за десять дней до убийства и потребовавшем "убить еврея". Вот это уже попахивает ритуальностью…

9 сентября 2000 года расследование официально прекратили "в связи с полной исчерпанностью всех возможных действий".

В 1997 году сектанты из Северо-Задонска Тульской области совершили в течение месяца три ритуальных убийства. Сектой руководили 72-летняя женщина и её 40-летний сын. Оба состояли на психиатрическом учёте. В свою организацию они вербовали исключительно молодёжь в возрасте до 20 лет.

Первое убийство произошло в канун Пасхи. Сектанты заманили в дом 49-летнего мужчину, связали его и нанесли несколько ударов ножом, отчего несчастный скончался.

Следующим в жертву принесли мужа руководительницы секты. За ним — 16-летнего подростка. Преступники пили кровь убитых из ритуальной чаши в форме пентаграммы. Трупы либо закапывали в землю, либо инсценировали самоубийство…

Договор с дьяволом

В 2000-е сатанизм стал уже не так моден, и ритуальных убийств поубавилось. Но этим продолжают заниматься отдельные лица и сообщества, практикующие чёрную магию. Считается, что жертва, принесённая тёмным силам, позволит магу получить определённую власть, добиться исполнения своих самых сокровенных желаний…

Но даже если представить себе, что это действительно так, то вряд ли такие практики кончатся добром. Даже почитав классику, вы не найдёте ни одного примера, когда жизнь героя, заключившего сделку с дьяволом, сложилась бы счастливо. Чаще всего после получения желаемых благ всех этих людей ожидал ужасный конец…