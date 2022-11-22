Предки английского короля замуровывали своих врагов в стенах замка

Шотландский замок Глэмис много веков принадлежит семейству Боуз-Лайонов, которые носят также титул шотландских графов Стратморов и Кингхорнов и являются предками английского короля Карла III по материнской линии.

Известно, что одна из комнат замка — Дункан-Холл — вдохновила Шекспира на написание его знаменитого "Макбета". Любопытно, что, по легендам, в замке действительно происходили убийства. Но связаны они были не с Дункан-холлом…

Безобразный ребёнок и враги, умершие от голода

По преданию, в Глэмисе есть комната с замурованным входом. Одна из историй о ней такова. В 1821 году в графской семье появился на свет мальчик с ужасным уродством. Чтобы скрыть этот факт, всем объявили, что младенец родился мёртвым. Для него обустроили секретную комнату, откуда он не выходил до самой смерти. А прожил он более ста лет.

Говорят, будто бы в семье владельцев есть традиция — открывать каждому наследнику рода тайну комнаты, когда он достигнет совершеннолетия.

Другое предание довольно жуткое: мол, в потайной комнате со средневековых времён хранятся останки врагов семьи Боуз-Лайон. Их не убивали, просто замуровали там, и те умерли от голода.

Игра в карты с дьяволом

Но самая любопытная легенда выглядит так. У одного из графов Стратморов был приятель, граф Эрл Берди, лорд Кроуфорд. При жизни он слыл человеком довольно злым и жестоким.

Однажды в субботу вечером граф Берди приехал погостить к Стратморам. Приятели устроили попойку, а потом Эрл стал требовать, чтобы хозяин замка сыграл с ним в карты. Но тот наотрез отказался, так как уже наступило воскресенье, и вести в этот день азартную игру считалось грехом.

Не найдя себе партнёра для игры, Берди воскликнул, что тогда будет играть с самим дьяволом. Тут кто-то постучал в двери замка. Это оказался высокий незнакомец в тёмном одеянии. Он спросил, нужен ли графу компаньон для игры в карты. Тот с радостью согласился, и даже не стал выяснять, что это за незваный гость явился в замок. Они вдвоём отправились в одну из комнат, заперли дверь и сели играть.

Так как из комнаты постоянно раздавались крики и ругань, один из слуг решил посмотреть, что там происходит. Он подошёл к двери и заглянул в замочную скважину. Но разглядеть ничего не смог: оттуда вырвался яркий луч света и ослепил его на один глаз. Тотчас же из комнаты выскочил граф Берди и накинулся на слугу, обвинив его в шпионаже. Когда граф вернулся в комнату, то обнаружил, что незнакомец исчез.

Предание говорит, что это был сам дьявол, и граф Берди проиграл ему свою душу. После смерти дух графа так и остался навечно в потайной комнате, где он продолжает вести карточную игру с дьяволом в надежде отыграть душу обратно. Саму же комнату с тех пор замуровали.

Разговор призраков и проклятие

Рассказывают, что если в ночь с субботы на воскресенье приложиться к стене в том месте, где должен располагаться вход в замурованное помещение, то можно услышать разговор призрачных игроков, громкую ругань и грохот костей. Видимо, духи не ограничиваются одними картами.

В остальное же время призрак графа Берди бродит по замку. Были случаи, когда дети просыпались по ночам и видели его фигуру, склонившуюся над кроватью.

Так много потусторонних обитателей в замке якобы из-за старинного проклятья, наложенного на потомков сэра Джона Лайона по причине того, что он забрал семейную реликвию — ритуальную чашу предков из Фортевио, где она по традиции должна была находиться вечно.