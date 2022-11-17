Учёные допускают, что у Ивана Грозного был в голове чип, который отправлял импульсы в мозг

Иоанна IV не зря прозвали Грозным. Хотя, считается, что при Иване Великом Московская Русь превратилась в могущественную империю, если верить источникам, этот царь отличался лютой жестокостью по отношению к своим подданным и ближайшему окружению. О причинах такого поведения существуют самые разнообразные версии.

Мучитель животных и людей

Будущий государь появился на свет в 1530 году в семье Великого князя Василия III и его второй супруги Елены Глинской. Титул Великого князя Московского он получил в трёхлетнем возрасте, после смерти отца. Когда ему ещё не было восьми, скончалась и мать, которая являлась регентшей при малолетнем сыне. А в 16 лет юный Иван впервые на Руси был венчан на царство.

Есть свидетельства о том, что Иван с детства обладал неуравновешенным характером. К примеру, мальчик был подвержен приступам внезапной ярости, во время которых он бился головой об пол, а если ему под руку подворачивалось какое-нибудь животное, сбрасывал его вниз с кремлёвской стены… Причём, видимых причин для такого поведения не наблюдалось.

Из восьми его жён две были убиты по прямому повелению царя, якобы за измену. Ещё четыре умерли при непонятных обстоятельствах, а одна была насильно пострижена в монахини. Только с последней, восьмой супругой, Марией Нагой, Иоанн ничего не успел сделать — этому помешала его скоропостижная смерть…

Борьба с "заговорщиками"

С возрастом приступы паранойи и необъяснимой жестокости участились. Нередко Иван лично пытал тех, кого считал преступниками или в ком видел угрозу своему правлению. Что же касается способов казни, то использовались самые ужасающие варианты:

несчастных живьём скармливали собакам,

четвертовали,

сажали на кол,

прижигали раскалённым железом,

опускали в кипящий котёл,

поджаривали заживо на костре.

Во время набега на Великий Новгород было совершено массовое убийство тысяч его жителей, так как царю донесли, что якобы новгородские дворяне собираются бежать из осаждённого города в Ливонию. Не щадил Иоанн и москвичей: как-то он велел своим опричникам утопить всех нищих, которых они смогли отловить, желая "очистить Москву от скверны". Тогда погибли сотни невинных людей…

Всему виной имплант?

Как-то в одной из российских газет появилась статья, в которой рассказывалась следующая история.

Будто бы в 1990-х годах известный антрополог, академик Рудольф Ванжаев занимался изучением черепа Ивана IV с целью реконструкции черт его лица и обнаружил в глубине костной ткани крошечную металлическую пластину с острыми зубчатыми выступами диаметром чуть больше сантиметра, которая вполне могла сойти за электронный чип. Если верить источнику, то впоследствии выяснилось, что это мини-передатчик, который посылал электрические импульсы к мозгу и сердцу.

По мнению Ванжаева, это могло влиять на интеллектуальные способности, но в то же время приводить к разнообразным побочным эффектам, воздействовавшим на психику. Поскольку слой костной ткани вокруг "чипа" был довольно плотным, учёный сделал вывод, что в череп царя он попал в очень юном возрасте, возможно, ещё в детстве.

В книгах московского исследователя Владимира Смемшука, между прочим, упоминается о том, что Иван Грозный встречался с представителями инопланетной цивилизации. Он пишет, что гуманоиды неоднократно посещали царя ночью, когда он был один в своих покоях… Неужели это пришельцы вставили в царскую голову имплант?

Звучит, как бред. Однако, то, что останки Ивана IV действительно исследовались самым тщательным образом, широко известно. В частности, в них нашли следы ртути, которая предположительно могла стать причиной достаточно ранней кончины царя. Это даже породило версию об отравлении, но дело в том, что во времена Ивана Грозного о ядовитых свойствах ртути ещё не знали и добавляли её во многие лекарственные препараты. Есть предположение, что царь страдал сифилисом и лечился от него одним из таких препаратов.

Так или иначе, теоретически металлический предмет мог неведомым образом оказаться в голове у царя и впоследствии влиять на работу мозга. Но куда вероятнее другие, более реалистичные версии.

Некоторые исследователи полагают, что, безусловно, у Иоанна имелись, говоря современным языком, определённые психологические проблемы. Пережив в детстве смерть родителей, он, как следствие, оказался в центре интриг, связанных с борьбой за власть в его окружении. Затем подвело здоровье: известно, что царь страдал сильнейшим остеохондрозом… Постоянные боли и проблемы с двигательным аппаратом не могли не сказаться на его характере. Кроме того, есть мнение некоторых историков, что на самом деле Иван IV от природы был слабым человеком, для которого власть стала непосильным грузом. Это он компенсировал жестокостью. А была ли пластина в мозгу — мы точно не знаем…