Уход капитала из постсоветской России способствовал развитию Европы

Взлёты и падения взаимоотношений России и Англии насчитывают уже полтысячелетия. Правда, нас, московитов, а потом и русаков, англичане нередко обводили вокруг пальца. Ну, что делать — слишком были доверчивые, и до сих пор многим верим на слово. Какая бы реальность нас не окружала. Даже первые дипотношения были построены на простом обмане хитрого английского купчишки, который в поиске альтернативных путей в Китай добрался до берегов северной России. А после того, как его представили пред грозные очи царя Ивана в 1554 году, не моргнув, заявил, что он посол королевы Елизаветы. Обман прошёл гладко.

Бойся данайцев, дары приносящих

Позже, начиная возвращать России выходы к морю-океану, Пётр I был обласкан английским королём и даже получил он него в подарок кораблик. Англии тогда нужен был северный союзник в борьбе со своими тогдашними соперниками на севере Европы. Взаимоотношения и потом шли своим путём, главным образом в области коммерции, пока Российская империя большой кровью не вытащила для Англии большой куш — "голову" Наполеона. И умер французский император не где-то в Сибири, а на принадлежавшем англичанам далёком острове Святой Елены.

Потом англичане, как и сейчас НАТО, собрав своих "единомышленников" в лице Франции, Турции и других мелких князьков хорошо прошлись по нам в Крыму. Накануне Первой мировой войны нас снова обласкали: нужны были русские штыки, как, впрочем, и во Вторую мировую. Штыки, даже идеологически невыдержанные. Главное, что они русские.

Потом были десятилетия спокойствия, когда в Великобритании поняли, что СССР стал мировой державой. Пакости, правда, делать можно, но без опасных телодвижений с оружием и грубых высказываний в сторону Москвы. Сегодня же ситуация несколько иная. Вероятно, поэтому выходец из Индии, ставший по велению судьбы премьером Великобритании, заявил, что Россия — "страна-изгой".

Откровенно, его можно понять. В Лондоне всё спокойно. Ни Гитлер, ни Наполеон не угрожают. К тому же, за последние десятилетия Россия сделала такие финансовые влияния в экономику Великобритании, что англичанам можно и поизгаляться. Как когда-то Елизавета издевалась над Иваном Грозным, который надеялся на брачный союз с королевой. Пусть даже и с определёнными намерениями. Но получил Лондон тогда из Москвы немало выгоды.

Главное, что через столетия Англия вкупе с Евросоюзом выкачали из России средства, которые сегодня были бы нам нужны. Ведь сообщали же в наших СМИ, что даже сынулю выходца из СССР делают пэром. А без лишнего фунта пэром не станешь.

"Российский" план Маршалла по развалу отечественной экономики

Американское издание "The Journal of Commerce" отмечало, что в первые несколько лет, начиная с 1991 года, из России в страны НАТО было переведено 100 миллиардов долларов. Как съехидничали американцы, это

"куда более грандиозный план Маршалла для спасения послевоенной Европы, чем тот, что предложили американцы 70 лет назад".

Для нас, граждан России, трагедия в том, что эти вливания к нам уже никогда не вернутся, в отличие от США и Англии.

Уход капитала из России способствовал развитию

рынка недвижимости в Англии,

гостиничной индустрии во Франции,

автомобильной промышленности в Германии,

туризма в Испании,

банков в Швейцарии.

И, как отмечают западные экономисты, этот список можно продолжать.

Кстати, с развалом отечественного внутреннего рынка и промышленности наши теперешние недруги оказались в большом экспортном выигрыше: к нам пошли

английское мясо и пиво,

голландский сыр,

датские сосиски и так далее.

Как отмечали американцы, "европейские товары разрушили пищевую промышленность России более основательно, чем война с Германией. С 1991 года в стране было забито больше коров, свиней и овец, чем когда-либо, в том числе во времена гражданской войны, коллективизации или в годы войны с Гитлером".

В то же время Запад поставил всяческие препоны и квоты для ввоза российских товаров. В том числе и промышленного назначения, ревниво охраняя своих производителей. Причём, отмечалось, что те трюки, которые применяли к нам на Западе, "вряд ли можно ассоциировать с политикой свободного рынка".

Уже в середине 1990-х годов тамошняя пресса с радостью писала, что

"металлургическая и текстильная промышленность ни одной из стран не понесла такого урона от стратегических бомбардировщиков во Второй мировой войне, какой несут российские отрасли индустрии из-за подрывной тактики мирного времени, проводимой с 1991 года".

А ведь это не только уничтоженная промышленность, корпуса, оборудование, но и сотни тысяч квалифицированных кадров страны, которые были просто выкинуты на улицу.