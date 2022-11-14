Пропагандистские ходы Гитлера и Рузвельта были похожи, но американец оказался умнее

Лидеры Германии и США — Адольф Гитлер и Франклин Рузвельт — пришли к власти почти одновременно. Понятно, что разными путями. Хотя, и там, и там за спиной стояли деньги.

В январе 1933 года фюрер становится рейхсканцлером Германии, а в марте того же года Рузвельт принимает дела нового президента США. Гитлер сразу начинает кровавую охоту на оппозиционеров, неважно какого они окраса. Но левые предпочтительнее. Рузвельт был умнее: именно на левых он сколотил своё политическое состояние и победу в 1945 году. А его наследник, Гарри Трумен, устроил на них охоту.

Без твёрдой руки со страной не справиться

Оба построили свой капитал на мировом экономическом кризисе. Интересно, что этот кризис коснулся, по сути, только две страны — США и Германию. И до сих пор никто не может объяснить, откуда он взялся, как и "день рождения" российских олигархов. В США и Германии слонялись без дела миллионы безработных. Правда, в США их всё-таки подкармливали постным супом. В Германии, которая продолжала выплачивать огромные репарации за проигрыш в Первой мировой войне, даже этого не было. Хотя, как мы знаем, даже на фоне дикой нищеты появлялись свои "немецкие" нувориши, зарабатывавшие на биржевых спекуляциях и валютных махинациях. Да и в США свои кровные тамошние "ротшильды" и "вандербильты" не потеряли. Страдали обыватели, от клерка до сталевара.

Весьма прав был немецкий публицист Вернер Майер-Ларсен, назвавший Рузвельта и Гитлера новыми "мессиями", которые заняли посты "спасителей нации". Другое дело, во что это обошлось, или, скорее, сколько граждан было запрограммировано уложить на полях будущих сражений. А пока, оба "президента" начали подкармливать своих безработных неквалифицированным трудом.

Правда, для этого надо было стать диктаторами, когда можно делать всё, что хочешь. И неважно, полезно это для нации или нет. А у нас ужастики продолжают на Сталина сваливать.

Уже в первой своей речи Рузвельт потребовал широких полномочий. Примерно тех, которые получают руководители страны, в случае вторжения иностранных агрессоров. В данном случае речь шла об "экономическом кризисе". По словам Рузвельта, в нынешней ситуации президентство перестаёт быть административно-управленческой категорией, а сам он становится "предводителем" народа. Такую же роль уготовил себе и Гитлер.

Все сопли, насчёт того, что Рузвельт не нарушал конституцию, а Гитлер нарушал, отнесём к "борьбе" на полу или под полом пропаганды.

Из депрессии и тот, и этот вытянули страну банальным путём. Дав каждому возможность не помереть с голоду, выполняя за копейку ту работу, за которую ещё вчера приходилось платить рубль. Но работа была, кусок хлеба был, и всё, вроде бы, начинало приходить в порядок.

В Германии геноссе Гитлер начал строительство автобанов, и уже через пару лет безработица сократилась вдвое. А к началу Второй мировой войны, в 1939 году, она практически исчезла. Безработные оказались в армии. Кстати, и в Америке тоже.

Признак диктатора — открытый "Мерседес" или "Линкольн"

Хотя президента США и пиарят, как экономиста и великого реформатора, говоря о законах о защите фермеров или оздоровлении промышленности, но главной в его "реформах" была программа по занятости населения. По сути, "трудовая повинность" а-ля демократик, за которую десятилетиями чихвостят того же товарища Сталина.

Десятки, если не сотни тысяч американцев были брошены на строительство не только хайвеев, но и оросительных, и других каналов, на юге рушили стометровые каньоны. Голыми руками безработных и американских зэков меняли русла рек. Но, в отличие от СССР, и там, и там уже была развитая промышленность. Нам же приходилось экскаваторы покупать, а потом ещё и вкладываться в развитие промышленности.

Опустим тему финансирования. Практика показывает, что те, кто финансируют развитие экономики, в определённый исторический период её же и уничтожают. Обычная игра на повышение или понижение на бирже. Другое дело, что и Рузвельта, и Гитлера это устраивало. Они пришли к власти именно на фоне развала страны.

Пропагандистские ходы демократического и фашистского диктаторов были где-то похожи.

Гитлер разъезжал везде в открытом "Мерседесе", а Рузвельт — в открытом "Линкольне". Гитлер говорил пространные речи перед обывателями и нацистскими функционерами, гипнотизируя их истеричными пророчествами, Рузвельт пошёл дальше, всё больше используя регулярные трансляции по радио. Сегодня, вероятно, он бы не сходил с экранов телевизоров. Не говоря уж о соцсетях. Кроме того, и Рузвельт, и Гитлер были прагматиками. Теории они оставляли оппонентам, постигая острые моменты интуитивно. Только интуиция могла сломить европейские армии перед наглыми ходами германских войск в 1930-е годы.

Кстати, в годы Первой мировой и Рузвельт, и Гитлер побывали в окопах. Первый, хоть и номинально, в качестве помощника морского министра. Второй же познал "радости" разрывающейся шрапнели над головой воочию. Оба также в своей деятельности использовали элементы национализма или патриотизма, кому как нравится.

Гитлер апеллировал к немецкому народному характеру, превознося армейский порядок "старого Фрица" — Фридриха Великого. Рузвельт много разглагольствовал о непотопляемости и превосходстве англосаксов. Чёрные были не в счёт.

Годы Второй мировой войны свели их по разные стороны, хотя и здесь победил, наверное, хвалёный англосаксонский прагматизм. Рузвельт, как на скачках, понял, на кого надо было ставить. Лендлиз лендлизом, но самой боеспособной и идущей на беспримерный героизм тогда показал себя только Красная армия. И это Рузвельт принял во внимание в первую очередь, отрядив Черчилля в советскую Россию в качестве своего коммивояжера. Второму пришлось подчиниться: в начале войны американская военная мощь и технологии только собирались пересечь Атлантику.