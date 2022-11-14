Лидеры Германии и США — Адольф Гитлер и Франклин Рузвельт — пришли к власти почти одновременно. Понятно, что разными путями. Хотя, и там, и там за спиной стояли деньги.
В январе 1933 года фюрер становится рейхсканцлером Германии, а в марте того же года Рузвельт принимает дела нового президента США. Гитлер сразу начинает кровавую охоту на оппозиционеров, неважно какого они окраса. Но левые предпочтительнее. Рузвельт был умнее: именно на левых он сколотил своё политическое состояние и победу в 1945 году. А его наследник, Гарри Трумен, устроил на них охоту.
Оба построили свой капитал на мировом экономическом кризисе. Интересно, что этот кризис коснулся, по сути, только две страны — США и Германию. И до сих пор никто не может объяснить, откуда он взялся, как и "день рождения" российских олигархов. В США и Германии слонялись без дела миллионы безработных. Правда, в США их всё-таки подкармливали постным супом. В Германии, которая продолжала выплачивать огромные репарации за проигрыш в Первой мировой войне, даже этого не было. Хотя, как мы знаем, даже на фоне дикой нищеты появлялись свои "немецкие" нувориши, зарабатывавшие на биржевых спекуляциях и валютных махинациях. Да и в США свои кровные тамошние "ротшильды" и "вандербильты" не потеряли. Страдали обыватели, от клерка до сталевара.
Весьма прав был немецкий публицист Вернер Майер-Ларсен, назвавший Рузвельта и Гитлера новыми "мессиями", которые заняли посты "спасителей нации". Другое дело, во что это обошлось, или, скорее, сколько граждан было запрограммировано уложить на полях будущих сражений. А пока, оба "президента" начали подкармливать своих безработных неквалифицированным трудом.
Правда, для этого надо было стать диктаторами, когда можно делать всё, что хочешь. И неважно, полезно это для нации или нет. А у нас ужастики продолжают на Сталина сваливать.
Уже в первой своей речи Рузвельт потребовал широких полномочий. Примерно тех, которые получают руководители страны, в случае вторжения иностранных агрессоров. В данном случае речь шла об "экономическом кризисе". По словам Рузвельта, в нынешней ситуации президентство перестаёт быть административно-управленческой категорией, а сам он становится "предводителем" народа. Такую же роль уготовил себе и Гитлер.
Все сопли, насчёт того, что Рузвельт не нарушал конституцию, а Гитлер нарушал, отнесём к "борьбе" на полу или под полом пропаганды.
Из депрессии и тот, и этот вытянули страну банальным путём. Дав каждому возможность не помереть с голоду, выполняя за копейку ту работу, за которую ещё вчера приходилось платить рубль. Но работа была, кусок хлеба был, и всё, вроде бы, начинало приходить в порядок.
В Германии геноссе Гитлер начал строительство автобанов, и уже через пару лет безработица сократилась вдвое. А к началу Второй мировой войны, в 1939 году, она практически исчезла. Безработные оказались в армии. Кстати, и в Америке тоже.
Хотя президента США и пиарят, как экономиста и великого реформатора, говоря о законах о защите фермеров или оздоровлении промышленности, но главной в его "реформах" была программа по занятости населения. По сути, "трудовая повинность" а-ля демократик, за которую десятилетиями чихвостят того же товарища Сталина.
Десятки, если не сотни тысяч американцев были брошены на строительство не только хайвеев, но и оросительных, и других каналов, на юге рушили стометровые каньоны. Голыми руками безработных и американских зэков меняли русла рек. Но, в отличие от СССР, и там, и там уже была развитая промышленность. Нам же приходилось экскаваторы покупать, а потом ещё и вкладываться в развитие промышленности.
Опустим тему финансирования. Практика показывает, что те, кто финансируют развитие экономики, в определённый исторический период её же и уничтожают. Обычная игра на повышение или понижение на бирже. Другое дело, что и Рузвельта, и Гитлера это устраивало. Они пришли к власти именно на фоне развала страны.
Пропагандистские ходы демократического и фашистского диктаторов были где-то похожи.
Кстати, в годы Первой мировой и Рузвельт, и Гитлер побывали в окопах. Первый, хоть и номинально, в качестве помощника морского министра. Второй же познал "радости" разрывающейся шрапнели над головой воочию. Оба также в своей деятельности использовали элементы национализма или патриотизма, кому как нравится.
Гитлер апеллировал к немецкому народному характеру, превознося армейский порядок "старого Фрица" — Фридриха Великого. Рузвельт много разглагольствовал о непотопляемости и превосходстве англосаксов. Чёрные были не в счёт.
Годы Второй мировой войны свели их по разные стороны, хотя и здесь победил, наверное, хвалёный англосаксонский прагматизм. Рузвельт, как на скачках, понял, на кого надо было ставить. Лендлиз лендлизом, но самой боеспособной и идущей на беспримерный героизм тогда показал себя только Красная армия. И это Рузвельт принял во внимание в первую очередь, отрядив Черчилля в советскую Россию в качестве своего коммивояжера. Второму пришлось подчиниться: в начале войны американская военная мощь и технологии только собирались пересечь Атлантику.
Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.