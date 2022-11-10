В Монако не любят вспоминать немецкую "оккупацию", которая приносила грязные миллионы

Знакомьтесь, князь Монако Луи II из рода Гримальди, процарствовавший с 1922 до 1949 года. Умер в сытости и благополучии в возрасте 79 лет, сумев оставить сыну богатейшее наследство. Ведь миллиардное состояние было нажито в годы Второй мировой войны.

Надо ли говорить, что сегодня каждый квадратный метр земли здесь стоит дороже, чем даже в центре Москвы в годах эдак 1990-х. Но там рядом море, гонки Формулы 1 и прибежище многих нуворишей и олигархов со всего мира. Пусть, даже и на время. Но так было не всегда.

В своём кармане деньги не пахнут

Накануне Второй мировой войны княжество Монако находилось на грани экономического краха. Ведь раньше благосостояние рода Гримальди, в первую очередь, было связано с налоговым раем и с получением дивидендов от "Общества морских купаний", которое курировало игорные заведения Монако. Но после 1933 года княжество утратило монополию на казино, а большая часть клиентов перебралась на Лазурный берег. В ту же Ниццу.

К 1944 году дела денежные у Луи II пошли резко вверх. Даже профашистские ревизоры, посланные парижским коллаборационистом Виши, с удивлением обнаружили на счетах княжеской семейки 188 миллионов франков. Откуда? Выяснилось, что начались гигантские махинации с налогами, наносящие гигантский ущерб Франции, разного типа вымогательства, но главное — прибыль стали вновь приносить казино.

В1943 году в Монако появились гитлеровцы, которые оккупировали единственное казино на всей территории Франции. Даже крупье за месяц умудрялись зарабатывать по 40 тысяч франков. Кто же стал клиентом в такое неспокойное время?

Местная полиция из Монте-Карло отмечала, что при деньгах оказались не только игроки, владеющие старыми, ещё довоенными состояниями. Главное — здесь прописались нацистские главари, а также акулы чёрного рынка. Первые, как и вторые, жили за счёт грабежа и присвоения имущества, в основном, еврейского населения. А во Франции их было достаточно. Так что, Монако, по точному выражению очевидцев, превратилось в государство-крупье оси Берлин-Рим.

Князь Луи также закрывает глаза и на отмывание нацистских денег. Пропуская их через рулетку или путём всевозможных махинаций, награбленное вкладывают в легальный бизнес. Дутые фирмы растут, как растёт количество подставных владельцев — монегасков (жителей Монако), так и их благосостояние.

Интересно, что одним из авторов массовой спекуляции и экономических афер, стоящих, по сути, на трупах миллионов евреев, отправленных в концлагерь или убитых, стал тоже еврей. Звали его Мандель Школьникофф. Когда-то перебравшись из российской Белоруссии, он получил карт-бланш экономического отдела СС в Париже. Нужных людей, даже евреев, в Третьем рейхе берегли. Вот и стал всего за пару лет Мандель богатейшим человеком во Франции, открыв золотую жилу на берегах Монте-Карло. А помогал ему в этом Фриц Энгельке, один из приближённых Гиммлера.

К 1944 году практически все гостиницы в столице Монако принадлежат нацистам. Грел на этом руки и князь, получая по налогам с купли-продажи не 400 тысяч франков, как в 1938 году, а уже 15 миллионов в 1943-м.

Кроме того, вмешалась сюда и внешняя политика. Находясь накануне войны под опекой капитулировавшей Франции, князь мечтал о полной самостоятельности миниатюрного королевства. И именно опасение, что его поглотит находящаяся рядом Италия, побудила его обратиться к гитлеровским главарям, где он просит их защитить "независимость" своего "государства".

Как отъявленный апологет коллаборационизма, за принадлежность к которому начнут ставить к стенке в той же Франции, он пишет в Берлин:

"С 1940 года правительство княжества всеми силами стремилось к установлению искреннего и безоговорочного сотрудничества с немецкими властями. Правительство не ограничилось словесной поддержкой рейха, а решительно претворяло эту политику в жизнь".

Ещё бы. На территории Монако создаётся пропагандистское гитлеровское радио, вещающее на всё Средиземноморье. А гитлеровцы позже размораживают в своих банках полсотни миллионов специально для князя и его окружения.

Своё ворьё может спать спокойно

К концу войны под давлением союзников банки Швейцарии и Швеции опасаются предоставлять убежище нацистским миллиардам. Зато Монако идёт на контакт, создавая на своей территории тайный немецкий банк. Но, как утверждали следователи, которые после освобождения Монако от немецкой оккупации вели следствия по местным предателям и экономическим преступлениям, банк создать не успели. А то, что здесь воняло фашизмом за версту, никого не удивляло.

Неслучайно силовики ещё в 1944 году предлагали лидеру французского сопротивления аннексировать княжество. На что де Голль заметил: "Если бы вы это сделали без моего ведома, я бы официально осудил вас, но в глубине души согласился".

Вот и сохранил свой райский трон князь "голубых кровей" Луи II. Его сын, который позже стал новым князем Монако, в конце 1944 года стал офицером французской армии и даже получил военный крест. Правда, после войны Луи смог ещё раз надуть своего патрона, но уже парижского.

Наложив секвестр на гитлеровское имущество в Монако, теперь принадлежащее проныре Манделю и его окружению, Париж узнал, что князь требует своей доли от недвижимости. Короче, отступных. Князь любил пожить на широкую ногу и на предметах роскоши не экономил. Предлог был забавный: якобы был повреждён в ходе войны его замок в одном из департаментов Франции. Короче, если не мытьём, так катаньем престарелый князь сумел выторговать себе ещё десятки миллионов не без помощи нужных людей в тогдашнем французском правительстве.

Ещё интереснее, что наживавшиеся на людской крови коллаборационисты из окружения Манделя не понесли никакого наказания.

Власти Монте-Карло взяли большинство их предприятий под свою защиту, как и их самих, заявив, что "подобная мера секвестра приведёт к местным беспорядкам". Позже эти персонажи будут строить роскошные особняки в Монако.

А сам основатель компании "Князь Луи" Мандель Школьникофф будет найден в конце 1945 года якобы мёртвым на территории Испании.