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Автор Ирина Шлионская

В царской России женщины могли учиться только на швей и акушерок

Наследие » Россия

В наши дни женщины в России имеют доступ к большинству профессий наравне с мужчинами. Но когда-то представительницам слабого пола даже не разрешалось поступать в высшие учебные заведения. Радикально ситуация изменилась только после Октябрьской революции.

В царской России женщины могли учиться только на швей и акушерок

Кому в институт, кому в училище…

Вплоть до XVIII столетия женщинам было доступно лишь начальное образование, и то ограниченно. Правда, при императрице Елизавете Петровне появились акушерские школы. Такое образование вполне можно было приравнять к нынешнему среднепрофессиональному.

В 1764 году по распоряжению императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге открылся Смольный институт (изначально он именовался Воспитательным обществом благородных девиц). Правда, поступить туда могли только девочки из дворянских семей. Это равнялось уже полноценному среднему образованию. При институте существовало также и училище, куда принимали девушек мещанского звания.

При Александре I средние образовательные учреждения для девочек появились и в других городах. Ученицы получали начальные знания по всем предметам, осваивали иностранные языки и этикет. Однако, были нюансы: обучение велось по сословному принципу.

Девочки из богатых и знатных семей имели право обучаться в институтах и гимназиях, а тем, чьи семьи стояли ниже на сословной лестнице, предлагались только училища.

Были училища 2-го разряда с программой, рассчитанной всего на три года, и училища 1-го разряда — там программа была рассчитана на шесть лет. Но если выпускниц институтов ориентировали на замужество (тех, кто победнее, на "карьеру" учительницы или гувернантки), то в училище девушки могли выучиться, например, на швей или модисток. Это были самые распространённые профессии для женщин, вынужденных самостоятельно зарабатывать себе на хлеб.

В 1858 году произошло знаменательное событие — по инициативе известного русского педагога Н. А. Вышнеградского при Павловском институте открылось Мариинское женское училище. Это было первое в Российской империи среднее учебное заведение, куда допускались представительницы всех социальных слоёв.

От курсов до университетов

О высшем образовании женщинам до середины XIX века и мечтать не приходилось. Лишь в 1859 году дамы получили разрешение присутствовать на лекциях в университетах в качестве вольных слушателей. Это стало первым шагом к легализации высшего образования для женщин в России.

Представители русской интеллигенции, в том числе знаменитый физиолог И. М. Сеченов и химик Д. И. Менделеев, добились открытия в стране высших женских курсов. Девушек, которые там обучались, называли курсистками.

Популярностью пользовались курсы В. И. Герье, открывшиеся в Москве в 1872 году. Там изучались в основном историко-филологические дисциплины. В то же время при Медико-хирургической Академии в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские медицинские курсы. Теперь женщины, наконец, получили возможность становиться врачами.

  • В 1878 году появились Бестужевские курсы,
  • в 1889-м — женские курсы новых языков М. М. Бобрищевой-Пушкиной,
  • в 1906 году — Высшие Женские историко-литературные курсы Н. П. Раева.

Но, увы, уровень знаний, которые давали курсисткам в Санкт-Петербурге, не дотягивал до университетского. Всё это делалось, скорее, в угоду новым веяниям: общественность ещё могла представить женщину-учительницу, но никак не женщину-инженера. Всяких же "бестужевок" вообще не воспринимали всерьёз: мол, учёба — это так, время провести… Тем более, если речь шла о девушках из хороших семей.

Существенный перелом в высшем женском образовании наметился в начале ХХ века. В 1903 году в Санкт-Петербурге открылся первый высший педагогический институт для женщин, а в 1910 году — высшие женские юридические курсы. И, наконец, в 1911 году был издан закон, дающий женщинам право учиться в университетах наравне с мужчинами.

Октябрьская революция 1917 года, по большому счёту, пошла женскому образованию во благо. Дело в том, что большевики пропагандировали полное равноправие полов. Отныне для представительниц прекрасного пола больше не было преград в получении высшего образования. При этом, они имели право не только учиться в вузах, но и преподавать там (ранее женщины могли преподавать только в начальных и средних учебных заведениях). Также они получили возможность защищать диссертации и получать профессорские звания в любой области.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы наука россия история образование
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