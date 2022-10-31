Чарли Чаплин хотел жить с русскими в мире и критиковал власть США

Имя американского актёра, комика с английскими корнями Чарли Чаплина, в представлении не нуждается. Тем не менее, напомним, что он ещё был и общественным деятелем, внесшим немалый вклад в борьбу против фашизма и дружбу с Россией.

В постсоветской России вот уже тридцать лет постоянно твердят о непростых моментах в истории советской России. В частности, речь идёт о репрессиях. Если с подачи наших "либералов", которые так и не слезли с телеэкрана, история сталинизма постоянно искажается и переписывается в угоду западных "советоведов", то по другую сторону океана просто замалчивается уничтожение миллиона индейцев в США или ирландцев в Англии. Страны НАТО, в отличие от нас, никогда не занимались самобичеванием. Хотя, если вспомнить эволюцию "демократии" в Западной Европе или США — кровушки там было пролито много. Правда, по большей части, не своей.

"Русские были нашими союзниками!"

Одно из таких тёмных пятен новой истории США — "охота на ведьм" директора ФБР Эдгара Гувера. Который, кстати, впоследствии банально спился после своего увольнения.

Речь идёт о 1946 годе. Война только закончилась, а бывший союзник СССР уже был возведён Вашингтоном в ранг врага. Именно с этого времени началась эпоха сенатора Джозефа Маккарти, запустились процессы политических и правовых преследований любого американца в подозрении к лояльности к России.

В это время созданная конгрессом комиссия по антиамериканской деятельности расследует "коммунистическое проникновение" в святая святых США — Голливуд. Неслучайно тогда один из идеологов американского фашизма, генсек Американского легиона Эрл Коккер, заявил:

"Мы больше не можем равнодушно взирать на коммунизм. Так же, как не можем равнодушно относится к раку".

Забегая вперёд, отмечу, что это высказывание через полвека не помешало США взрастить себе на погибель "коммунистический" Китай, а самого Коккера в ходе недавних беспорядков чёрного населения в США последние просто линчевали бы. Такие гримасы истории.

Одной из знаменитых жертв коллективной истерии "охоты на ведьм" стал Чарли Чаплин. Он всегда был антифашистом и переводил большие суммы денег в фонд борьбы с гитлеризмом, выступая перед военнослужащими и призывая к добрососедским отношениям с Советской Россией. В1948 году он попадает на заметку ФБР.

Вот лишь несколько вопросов, которые были заданы гуверовскими инквизиторами Чарли Чаплину.

На вопрос следователя: "Вы считаете себя членом компартии?" Чаплин ответил: "Ни в коем случае".

На ремарку, что Чаплин написал обращение "Россия, за тобой будущее", актёр сообщил:

"Да, это моё обращение. Я сделал это по просьбе русских, которые были нашими союзниками. И адресовано оно было Советской России. Там лишь говорилось, что они сражаются и умирают за свою родину. Это патриотическая речь".

Чаплин ещё в начале хода политических репрессий в США также заявил, что всё это — "охота на ведьм". Тем более, сами американцы, спустя годы, отмечали, что политические процессы в США под лозунгом поиска "внутренних врагов" — были отвратительны и доводили "обвиняемых" до трагедии.

"Фашисты — безумцы и душевнобольные люди"

Чаплин также говорил в ходе допросов:

"К России никакой вражды не испытываю. Абсолютно никакой. Может быть, я не разбираюсь в политике, но искренне говорю, что всегда надеялся и убежден: если мы сумеем договориться с русскими по-хорошему, это только нам на пользу". "Не вижу причин, почему бы нам с русскими не жить в мире. Меня не интересует их идеология, главное — они хотят мира. Почему бы и нам не поступить тоже так ради избежания новой мировой войны… К тому же, в США существуют многочисленные силы, стремящиеся разъединить союзников".

По словам Чаплина, пока шла война, он выступал против нацизма, и цель его выступлений — разгром фашистов.

"Я считаю их безумцами, душевнобольными людьми", — говорил артист.

Чаплин признавался, что никогда не читал Карла Маркса, но в его понимании "коммунизм — это Россия". Тем более, подчеркивал артист, что в годы мировой войны все мы "в большей или меньшей степени симпатизировали коммунистам".

В итоге, чувствуя, к чему приведут новые "расследования" американских "ястребов", он заявил:

"Моей единственной целью была защита демократии. А в развязанной сейчас "охоте на ведьм" допущено слишком много злоупотреблений. Не думаю, что это демократично".

Чарли Чаплину повезло. Спасли его и имя, известное всеми миру, и деньги, на которые даже в эмиграции он мог безбедно жить, продолжая снимать свои прекрасные и добрые фильмы.

В 1952 году он переезжает в Европу. Отмечу, что так же пришлось поступить и многим другим американским актёрам и режиссёрам. Отец известного французского певца Джо Дассена — Жюль Дассен — тоже был под топором ФБР. Оставшимся в США пришлось каяться в несовершённых грехах, кончать жизнь самоубийством, проходить через тюрьмы или переквалифицироваться в дворники.