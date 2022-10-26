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Автор Ирина Шлионская

ЦРУ могло ликвидировать американскую секту, стремившуюся в СССР

Наследие » Мир

Американцы до сих пор помнят о трагедии, приключившейся в ночь с 18 на 19 ноября 1978 года в посёлке Джонстаун (Гайана). Более 900 членов секты "Храм народов", проживавших там, совершили массовое самоубийство, выпив лимонад с цианистым калием. Есть подозрение, что в этом были замешаны спецслужбы.

ЦРУ могло ликвидировать американскую секту, стремившуюся в СССР

Культ социализма

Во главе секты стоял бывший проповедник из Индианы Джим Уоррен Джонс. Его организация была создана в апреле 1955 года. Джонс проповедовал идеи всеобщего равенства, отсутствие различий по национальному и расовому признаку. Но, поскольку они не слишком одобрялись общественностью, в 1977 году Джонс и около тысячи его последователей перебрались в Гайану, где на арендованном участке площадью 3852 акра основали поселение Джонстаун, названное так в честь основателя "Храма народов".

На собраниях Джон всё меньше говорил о религии и всё больше рассуждал о политике. Так, он использовал термин "апостольский социализм" и регулярно высказывал симпатии Советскому Союзу. Кроме того, лидер "Храма народов" пытался наладить связь с советским посольством и нередко заговаривал о возможном переезде коммуны в СССР.

Впоследствии у одних бывших членов общины остались о ней идиллические воспоминания, другие же утверждали, что в "Храме народов" практиковались пытки и телесные наказания за нарушение установленных правил, а сам Джонс и представители его ближайшего окружения баловались наркотиками.

Так или иначе, родственники обитателей Джонстауна потребовали от властей США расследования деятельности "Храма народов". В спешном порядке сектанты принялись подавать в советское посольство прошения о предоставлении политического убежища.

В Джонстауне были организованы курсы русского языка. Также представителей коммуны пригласили на приём в посольство, что вызвало протесты со стороны американских дипломатов.

Убийство конгрессмена

В Джонстаун для того, чтобы разобраться в ситуации, прибыл конгрессмен от Калифорнии Лео Райан в сопровождении нескольких журналистов и общественных деятелей. Произошло это 17 ноября 1978 года. Хотя, все обитатели Джонстауна вроде бы выглядели довольными жизнью, несколько человек всё же ответили согласием на предложение Райана уехать с ними.

18 ноября около 17 часов Райан с сопровождающими покинули Джонстаун и направились на ближайший аэродром, расположенный в поселке Порт-Кайтума. Оттуда их должны были забрать два заранее заказанных самолёта.

Но около 18.00 к взлётной полосе подъехали грузовик и трактор с прицепом. Оттуда выскочили несколько вооружённых адептов "Храма народов" и открыли огонь на поражение. В результате неожиданной атаки были убиты пять человек, включая самого Лео Райана.

Роковой напиток

В тот же вечер, сразу после убийства в аэропорту, Джим Джонс созвал своих последователей на собрание. Он сообщил, что Райан убит, и что после случившегося их не оставят в покое. Поэтому единственный выход — совершить "революционный акт самоубийства".

Джонс приказал принести бак с виноградным напитком Flavor Aid, куда добавили смесь цианида калия и диазепама. Первыми напиток выпили дети. Далее пришёл черед взрослых…

Несколько человек впоследствии были найдены застреленными. Среди них оказался и Джим Джонс. Его жена Марселина тоже погибла, выпив отраву.

Считается, что всего из жизни в тот вечер и ночь ушли 909 человек, в том числе 270 детей. При этом, около 80 членов коммуны остались в живых. Часть из них к этому времени покинула Джонстаун, часть не присутствовала на собрании, часть просто спряталась…

Операция ЦРУ?

Позднее на телах некоторых сектантов обнаружили следы инъекций. Это могло указывать на то, что людям вводили яд насильно. Из числа выпивших отравленный напиток многие также могли сделать это не по собственной воле.

В социалистических странах популярна версия, что трагедия в Джонстауне вовсе не представляла собой массовый суицид.

На самом деле, это была операция американских спецслужб, целью которой являлось не допустить эмиграции членов "Храма народов" в Советский Союз, так как Джонс и его соратники, наверняка, начали бы вести там антиамериканскую пропаганду. Это добавило бы нашей стране очков в холодной войне. Но, разумеется, доказательств никаких…

Редактор: Алексей Ткаченко
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