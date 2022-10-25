Россия при любых режимах "забывает" о своих героях и про Зорге тоже забыла

В начале 1960-х годов в преддверии 25-летия Победы над фашистской Германией в СССР появилась брошюра "Я знал Зорге". Она была приурочена к награждению "За выдающиеся заслуги перед Родиной и проявленные при этом мужество и геройство товарищу Рихарду Зорге". Посмертно. Хотя, с казни одного из лучших разведчиков Советского Союза и мира прошло уже более 20 лет. Трагедия России в том, что она при любых режимах "забывала" или предпочитала не говорить о своих героях. И неважно, где они клали жизнь за Россию: в окопах на полях сражения или в тылу врага.

Товарищ Зорге, кто вы

В своё время отмечали, что Зорге был предан забвению в годы культа личности Сталина (ходит же с западной подачи байка, что Сталин отказался от предложения Японии обменять Зорге на чёрт знает кого). Никаких подтверждений этому нет. Но имя Зорге до сих пор остаётся "символом беззаветного служения долгу, непоколебимой преданности Родине, идеалам свободы и коммунизма". Он боролся против фашизма.

Родившийся 4 октября 1895 года в Российской империи на территории Азербайджана в немецкой семье Рихард вместе с семьёй перед началом Первой мировой войны возвращается в Германию. Мать у него была русская, она и привила сыну любовь к России. Но реалии были просты: с началом войны Зорге уже ходит в форме унтер-офицера кайзеровской армии. Воюет на Западном фронте, получает тяжёлое ранение и лечится в госпитале Кенигсберга (Калининград) в 1917 году.

После победы союзников Зорге встал на сторону компартии и Тельмана. Будучи членом компартии Германии, в 1920-х годах он приезжает в СССР, где и становится советским разведчиком. С приходом Гитлера к власти он возвращается на свою вторую родину. Но гестапо проморгало его возвращение. С 1934 года у гитлеровцев было столько дел активистов-антифашистов, что на "дело" Зорге никто не обратил внимания. Хотя, по линии работы в компартии Германии его знали многие.

О Зорге написаны кучи книг, по большей части беллетрического вранья. Но отрицать его талант аналитика и разведчика никто так за десятилетия и не посмел. Поэтому ограничимся тем, что мало кому известно за тысячами страниц о его героической жизни.

Книгу Гитлера "Майн Кампф" Зорге выучил наизусть. Он получил аккредитацию в двух крупнейших немецких газетах — "Берзен-курир" и "Франкфуртер цайтунг". При внешней респектабельности эти издания пропагандировали нацистские идеи. Следующий шаг Зорге — Япония. А также Китай, где японцы с начала 1930-х годов уже начали обустраиваться. При помощи штыков и пушек.

В Японии Зорге становится "другом" немецкого посла и нужных людей из окружения элиты германского рейха. Жизнь его идёт по краю лезвия бритвы: получение секретной информации, передача данных в Москву. Уже в августе 1949 года Минобороны США опубликовало документ о деятельности Зорге в Японии. Отмечу, что все документы по Зорге после оккупации Японии Америкой оказались за океаном. В частности, изучая дело Зорге, американцы отмечали, что "многие его коллеги по печати видели в нём типичного высокомерного нациста и избегали его". Зорге также прохладно относился на приёмах и к французам, англичанам и советским представителям. Его маскировку никто не мог пробить.

Легенда о советском разведчике будет жить вечно

В конце 1941 года советского разведчика арестовали. В 1944 году его казнь японцы приурочили ко дню Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября он был повешен в Токио. Медицинская справка сообщает, что даже после его смерти, сердце Зорге билось полчаса. Советский разведчик был захоронен там же, на кладбище Тома.

Конечно, шпионов или разведчиков за тысячелетия казнили не одну сотню. К тому же, ставя кого-то к стенке, никто не глядел на пол. Эстеты французы "шлёпнули" в годы Первой мировой известную танцовщицу Мату Хари, о виновности которой спорят до сих пор. Есть вопросы и к обвинению Рихарда Зорге в шпионаже. Причём, на недопустимость казни при нарушении судопроизводства обратили внимание через несколько десятилетий сами японцы.

После изучения архивных документов юристы из Иокогамы вынесли вердикт:

"Зорге лишь анализировал информацию, которая поступала из разных источников. А сведения были весьма противоречивы. И их Зорге интерпретировал по-своему. А то, что его информация оказалась правильной, говорит лишь о хорошей интуиции разведчика. А если бы Зорге пришёл к другому выводу?"

По словам председателя "комитета Зорге" из Иокогамы Манабе, "никакого шпионажа не было". Подсудимый не имел доступа к секретным документам и не подлежал осуждению по закону о защите гостайны. Причём, юристы обратили внимание на то, что "защитники" всего на день опоздали с подачей прошения о помиловании. Есть здесь и другие юридические проволочки, которые позволили отправить советского разведчика на виселицу.

Но, как отмечают люди знающие, в истории Зорге есть много белых пятен. Опираясь на известные документы, стоит не забывать, что основная часть документов по делу Зорге была уничтожена ещё в 1945 году.