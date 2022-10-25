Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Лебедев

Россия при любых режимах "забывает" о своих героях и про Зорге тоже забыла

Наследие

В начале 1960-х годов в преддверии 25-летия Победы над фашистской Германией в СССР появилась брошюра "Я знал Зорге". Она была приурочена к награждению "За выдающиеся заслуги перед Родиной и проявленные при этом мужество и геройство товарищу Рихарду Зорге". Посмертно. Хотя, с казни одного из лучших разведчиков Советского Союза и мира прошло уже более 20 лет. Трагедия России в том, что она при любых режимах "забывала" или предпочитала не говорить о своих героях. И неважно, где они клали жизнь за Россию: в окопах на полях сражения или в тылу врага.

Россия при любых режимах "забывает" о своих героях и про Зорге тоже забыла

Товарищ Зорге, кто вы

В своё время отмечали, что Зорге был предан забвению в годы культа личности Сталина (ходит же с западной подачи байка, что Сталин отказался от предложения Японии обменять Зорге на чёрт знает кого). Никаких подтверждений этому нет. Но имя Зорге до сих пор остаётся "символом беззаветного служения долгу, непоколебимой преданности Родине, идеалам свободы и коммунизма". Он боролся против фашизма.

Родившийся 4 октября 1895 года в Российской империи на территории Азербайджана в немецкой семье Рихард вместе с семьёй перед началом Первой мировой войны возвращается в Германию. Мать у него была русская, она и привила сыну любовь к России. Но реалии были просты: с началом войны Зорге уже ходит в форме унтер-офицера кайзеровской армии. Воюет на Западном фронте, получает тяжёлое ранение и лечится в госпитале Кенигсберга (Калининград) в 1917 году.

После победы союзников Зорге встал на сторону компартии и Тельмана. Будучи членом компартии Германии, в 1920-х годах он приезжает в СССР, где и становится советским разведчиком. С приходом Гитлера к власти он возвращается на свою вторую родину. Но гестапо проморгало его возвращение. С 1934 года у гитлеровцев было столько дел активистов-антифашистов, что на "дело" Зорге никто не обратил внимания. Хотя, по линии работы в компартии Германии его знали многие.

О Зорге написаны кучи книг, по большей части беллетрического вранья. Но отрицать его талант аналитика и разведчика никто так за десятилетия и не посмел. Поэтому ограничимся тем, что мало кому известно за тысячами страниц о его героической жизни.

Книгу Гитлера "Майн Кампф" Зорге выучил наизусть. Он получил аккредитацию в двух крупнейших немецких газетах — "Берзен-курир" и "Франкфуртер цайтунг". При внешней респектабельности эти издания пропагандировали нацистские идеи. Следующий шаг Зорге — Япония. А также Китай, где японцы с начала 1930-х годов уже начали обустраиваться. При помощи штыков и пушек.

В Японии Зорге становится "другом" немецкого посла и нужных людей из окружения элиты германского рейха. Жизнь его идёт по краю лезвия бритвы: получение секретной информации, передача данных в Москву. Уже в августе 1949 года Минобороны США опубликовало документ о деятельности Зорге в Японии. Отмечу, что все документы по Зорге после оккупации Японии Америкой оказались за океаном. В частности, изучая дело Зорге, американцы отмечали, что "многие его коллеги по печати видели в нём типичного высокомерного нациста и избегали его". Зорге также прохладно относился на приёмах и к французам, англичанам и советским представителям. Его маскировку никто не мог пробить. 

Легенда о советском разведчике будет жить вечно

В конце 1941 года советского разведчика арестовали. В 1944 году его казнь японцы приурочили ко дню Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября он был повешен в Токио. Медицинская справка сообщает, что даже после его смерти, сердце Зорге билось полчаса. Советский разведчик был захоронен там же, на кладбище Тома.

Конечно, шпионов или разведчиков за тысячелетия казнили не одну сотню. К тому же, ставя кого-то к стенке, никто не глядел на пол. Эстеты французы "шлёпнули" в годы Первой мировой известную танцовщицу Мату Хари, о виновности которой спорят до сих пор. Есть вопросы и к обвинению Рихарда Зорге в шпионаже. Причём, на недопустимость казни при нарушении судопроизводства обратили внимание через несколько десятилетий сами японцы.

После изучения архивных документов юристы из Иокогамы вынесли вердикт:

"Зорге лишь анализировал информацию, которая поступала из разных источников. А сведения были весьма противоречивы. И их Зорге интерпретировал по-своему. А то, что его информация оказалась правильной, говорит лишь о хорошей интуиции разведчика. А если бы Зорге пришёл к другому выводу?"

По словам председателя "комитета Зорге" из Иокогамы Манабе, "никакого шпионажа не было". Подсудимый не имел доступа к секретным документам и не подлежал осуждению по закону о защите гостайны. Причём, юристы обратили внимание на то, что "защитники" всего на день опоздали с подачей прошения о помиловании. Есть здесь и другие юридические проволочки, которые позволили отправить советского разведчика на виселицу.

Но, как отмечают люди знающие, в истории Зорге есть много белых пятен. Опираясь на известные документы, стоит не забывать, что основная часть документов по делу Зорге была уничтожена ещё в 1945 году.

Рассекречена первая реакция Сталина на вторжение Гитлера
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы ссср япония германия рихард зорге вторая мировая война
Новости
Минобороны: ВКС России сбили украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области
Песков: РФ согласна на участие Папы Римского и США в переговорах по Украине
Собчак считает, что Соловьёв одержим бесами: Осиновый кол про запас
Зампред правления Сбербанка: кибервойна против россиян идёт в четырёх областях
Вакулин: чтобы "положить" WhatsApp с помощью DDOS-атаки, нужны миллиарды
Европа запитала Украину, но отключения электроэнергии продолжаются
В Кремле раскритиковали идею возвести стены на границах России и Евросоюза
Зеленский пожаловался на отсутствие финансовой помощи для восстановления Украины
Ходаковский рассказал о тактике ВСУ: "У них цифры все есть, все данные есть"
Стремоусов: много иностранной техники ВСУ уничтожено на Херсонском направлении
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Силовые структуры
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Сергей Лебедев Прибалтика не хочет воевать за НАТО против России Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рассекреченные документы ЦРУ: Штаты взращивали фашизм на Украине с 1946 года Ольга Лебедева Любовь Степушова Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита Любовь Степушова
Силовые структуры
РВ: Артиллерия разведчиков спецназа НМ ДНР отразила масштабную контратаку ВСУ
Силовые структуры
Озвучены страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы": РФ в списке нет
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Политика. Новости и аналитика
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Последние материалы
Роскомнадзор: власти РФ не ограничивают работу мессенджера WhatsApp
Юрист о новых правилах проверки водителей на опьянение: анализ крови забыли
Сатановский назвал опасным для России нового премьера Великобритании Сунака
Россия при любых режимах "забывает" о своих героях и про Зорге тоже забыла
Рахманин: готовится наступление из Белоруссии и захват Киева
Глава ЕК: Евросоюз передаст Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения
Еврокомиссия: Запад намерен создать юридическую базу для конфискации активов РФ
"Жил в Желтых Водах": Пригожин рассказал о детстве на Украине
Джо Байдена назвали соучастником в шести из 459 преступлений его сына Хантера
Моравецкий: Польша потратила на передачу оружия Киеву около процента ВВП страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников