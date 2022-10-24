Хозяйственник, спасший Россию от поляков: Кузьма Минин изменил ход истории

Кузьму Минина сегодня чтят как национального героя. Он прославился тем, что вместе с князем Дмитрием Пожарским возглавил народное ополчение во время польской интервенции в Смутное время, что способствовало победе над Польшей в 1612 году и, возможно, серьёзно изменило ход истории. Но какова на самом деле была роль этого человека, что такого он сделал?

Мясник из Нижнего Новгорода

О происхождении Кузьмы Минина известно мало. Он родился во второй половине XVI столетия. Отца его одни источники называют "солепромышленником", другие — "говядырем" (торговцем скотом). Сам Кузьма в начале XVII века открыл мясную лавку в Нижнем Новгороде.

В 1608-1610 годах участвовал в составе местного городского ополчения в боях со сторонниками Лжедмитрия II. А впоследствии вместе с князем Дмитрием Пожарским организовал Земское ополчение для помощи Москве против польских войск.

Известность пришла к Кузьме Минину после того, как осенью 1611 года на сходе в Нижнем Новгороде зачитали грамоту от патриарха Гермогена с призывом собирать ополчение. Это было связано с тем, что московские бояре решили посадить на русский трон сына польского короля Сигизмунда III, королевича Владислава.

На сходе присутствовали представители духовенства и видные люди города, среди которых был и Минин, незадолго до этого выбранный земским (посадским) старостой. На следующий день после собрания содержимое грамоты было оглашено всем горожанам. При этом, если верить отрывку из книги С. М. Соловьёва "История России с древнейших времён", Кузьма Минин произнёс следующую речь:

"Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником".

Это произвело впечатление. С того дня влияние Минина стало расти; нижегородцы то и дело обращались к нему с вопросами и предложениями. В конце концов, решено было созывать ополчение из служилых людей и собирать средства на их содержание.

Не платишь — в холопы!

Председателем ополчения был избран зарайский воевода, князь Дмитрий Пожарский, в то время лечившийся от ран в своём нижегородском имении. Он же предложил себе в "заместители" Минина.

В ополчении бывший мясник отвечал за "хозяйственно-финансовую часть". Каждый житель Нижнего Новгорода должен был выделить на ополчение "третью деньгу", то есть треть своего имущества, либо, в отдельных случаях, пятую часть. Если кто-то отказывался платить, его отдавали в холопы, а имущество конфисковывали.

Вскоре была составлена окружная грамота, в создании которой принимал участие и Минин. К нижегородцам примкнули и жители других городов. Минин не жалел денег на тех, кто уже имел военный опыт и соответствующие знания. Им выплачивалось довольно высокое по тем временам жалованье — от 30 до 50 рублей в год. Благодаря этому в русское военное ополчение потянулись и иноземные наёмники. В начале апреля 1612 года огромное войско стояло уже в Ярославле. Минин вошёл в "Совет всей земли", с середины 1612-го до созыва Земского собора в 1613 году выполнявший в России функции высшего органа государственной власти, и фактически возглавил его.

"Думный дворянин"

Пережив эпидемию страшной моровой язвы (она была остановлена благодаря грамотным санитарным мерам), ополчение выступило на Москву. После отчаянных сражений, к октябрю 1612 года Москву удалось очистить от поляков.

Вместе с князьями Дмитрием Трубецким и Дмитрием Пожарским Кузьма Минин управлял русским государством вплоть до созыва Земского собора. 12 июля 1613 года на царство был венчан Михаил Фёдорович Романов, который на следующий же день первым делом пожаловал Минина титулом думного дворянина и вотчинами, положив ему "фантастический" оклад в 200 рублей. С тех пор Минин жил в царском дворце и пользовался большим доверием со стороны государя.

Скончался Кузьма Минин в 1616 году под Казанью, куда он был направлен по случаю восстания татар и черемис, и был погребён на погосте приходской Похвалинской церкви. Сегодня его прах покоится в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.