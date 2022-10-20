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Автор Александр Приходько

Смерти вопреки: Георгий Платонов прошёл Курскую дугу и битву за Ржев, которой посвящён одноименный фильм Евгения Пригожина

Наследие

Герой Советского Союза Георгий Платонов умер в Башкирии на 99-м году жизни. Он сражался за Москву и Ржев, бился на Курской дуге и форсировал Днепр, командовал эскадроном 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознаменной дивизии. О своём боевом пути Платонов рассказывал так, что мурашки бежали по телу.

Герой Советского Союза Георгий Платонов
Герой Советского Союза Георгий Платонов

Георгий Платонов был награждён звездой Героя Советского Союза в конце лета 1945 года.

Георгий Федорович Платонов а Башкирии оставался последним героем прославленной кавалерийской дивизии Шаймуратова. Эпоха закончилась. Но жива память о самом герое. Он много рассказывал о войне, которая не раз пыталась лишить его жизни.

— Под Ржевом, 20-го октября, меня ранило, — рассказывал Георгий Платонов. — Мы возвращались из прорыва в пешем порядке, коней вели в поводу. Попали на минное поле. У меня под ногами взорвалась немецкая мина-лягушка. Она выпрыгивает из земли, а на уровне колен разрывается на сотню шариков. Меня посекло и другие пострадали. Особенно жалко — коням ноги покалечило. Из госпиталя меня направили в высшую кавалерийскую офицерскую школу имени Буденного, в Москву.

Про сражения подо Ржевом Платонов вспоминал такое, что впору можно было книгу писать. Так сделал Вячеслав Кондратьев, выпустивший повести "Сашка" и "Искупить кровью". Оба произведения кинематографисты экранизировали. Фильм "Сашка" первый раз был показан на больших экранах ещё в Советском Союзе, а "Искупить кровью" попала в руки съёмочной бригады совсем недавно, благодаря усилиям петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Его дед Евгений Ильич Пригожин тоже прошел ржевскую мясорубку, и даже появился одним из главных героев на страницах Кондратьева. На основе той повести в 2019 году вышел сильный фильм о Великой Отечественной войне "Ржев", который пользуется безоговорочным уважением среди старшего поколения, считающего картину максимально честной и жёсткой.

Участие в Великой Отечественной войне Георгия Платонова было и его умение выходить из сложных ситуаций достойно отдельного фильма.

— Подо Ржевом мы получили пополнение — целый полк узбеков, — вспоминал ветеран. — У меня полный взвод был 24 человека, и только один из них говорил по-русски, остальные ничего не понимают, и он был как переводчик. Заняли мы оборону на дороге Ржев-Сычевка, укрепились. Проходит какое-то время, немцы выдвинули к нашим боевым порядкам динамики, и на чистейшем узбекском языке ведут пропаганду. А потом на русском. Говорят, командир полка такой-то, командир эскадрона такой-то, перечисляют фамилии офицеров. Утром просыпаемся, рядом никого нету, остался только командир отделения, русский, бывший прокурор из Волжского района Саратова. Мы рядом с ним лежали на откосе дороги, и немцы стреляли по нам 50 мм минами. Ему мина упала между ног. А я рядом лежал… Мины сыпятся. Я поближе к нему прижался и лежу… Он погиб, эти сбежали… еще остался "переводчик", он член партии был. После приказа 227 были организованные показательные расстрелы.

Платонов выжил и в том бою, и в десятках последующих. Прошёл войну до самого Берлина, командовал уголовниками, освобождал Европу от фашистов, а случаев, когда офицер мог погибнуть, было столько, что не сосчитать. И каждый из них только крепили его отвагу и бесшабашность.

— Подо Ржевом часто были ночные бои, у нас огневая поддержка слабая, и когда атакуем ночью у нас потерь меньше, да и немцы очень боялись ночных боев, — через что только Платонов не прошёл в битве за этот город. — Немцы еще засветло поливали из пулемета наши окопы, пристреливали. Команда… ракета… я только из траншеи поднялся, и одна пуля попадает мне в каску, на мое счастье трассирующая. Искры разлетелись во все стороны, оболочка там тоненькая, а полость заполнена белым фосфором. Первый раз в жизни я одел каску, и она меня спасла. Была бы любая другая пуля и все. У нас заполнялась лента так: трассирующая, одна две бронебойных, пара обычных.

И хотя после него не осталось книги, про которую сняли кино вроде "Ржева", в истории нашей страны он оставил неизгладимый след. Трагическую новость о смерти Георгия Платонова сообщил глава Башкирии Радий Хабиров:

— Имя Георгия Федоровича Платонова, как и имена других наших Героев, высечено на колонне памятника Минигали Шаймуратова и всем павшим за Родину на Советской площади в Уфе. Глубокие соболезнования родным и близким Георгия Федоровича Платонова.

4 апреля ему исполнилось бы 100 лет.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы фильмы евгений пригожин
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